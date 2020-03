Happy birthday Shraddha Kapoor Salman Khan wanted to launch Shraddha Kapoor at 16, the actress says, not on research.

Birthday Special: Bollywood actress Shraddha Kapoor today. 33 to celebrate my birthday in May. Shraddha Kapoor big fan of your huge dance, a game, well its quite famous there. Shakti Kapoor’s daughter despite also Card Kapoor in the film industry itself was a long journey he did. But 16 years of age in Shraddha Kapoor to Salman Khan, the film offers was.

Salman Khan wanted to launch

Shraddha Kapoor Boston University studies. Them to school-college days, to act out of love, is to play the role taken. When Salman Khan Boston in reverence to a play to see, so I had them stand in awe of the game, like I was. They honor the launch I wanted, but studies the reason of Shraddha Kapoor the Salman Khan of this offer was rejected.

ब्रिलियएंट स्टूडेंट हैं श्रद्धा कपूर

बता दें कि श्रद्धा कपूर पढाई में बेहद ब्रिलियएंट स्टूडेंट थीं. 12 में श्रद्धा कपूर ने 96% नंबर हासिल किए थे. जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो विदेश चली गई थीं. श्रद्धा कपूर के माता पिता चाहते थे कि वो अकेडमिक में ही कुछ काम करें हालांकि श्रद्धा कपूर को एक्टिंग से प्यार था और इसे ही उन्होंने अपने करियर के लिए चुना.

श्रद्धा कपूर का गुस्सा

अपनी मासूम स्माइल और क्यूट अदाओं से सभी को दीवाना बनाने वाली श्रद्धा के बारे में क्या आप जानते हैं कि उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है. जी हां, एक बार तो सलमान खान की पार्टी में वो किसी फोटोग्राफर पर भड़क उठीं जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी. वहीं उनके पिता शक्ति कपूर ने भी यह बात स्वीकारा है कि वो भी श्रद्धा को संभाल नहीं पाते हैं जब उन्हें गुस्सा आता है.

श्रद्धा कपूर का

सभी के दिलों में धड़कने वाली श्रद्धा के क्रश के बारे में भी काफी कम लोगों को पता होगा. तो चलिए आज हमे आपको बता दें कि जिसपर करोड़ों लोग मरते हैं वो किसे पसंद करती हैं. श्रद्धा ने खुलेआम ये बात कबूला है कि उन्हें एशिया के सबसे सेक्सी मैन रितिक रोशन पसंद हैं.

