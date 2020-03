Dia Mirza and Sahil Sangha: साहिल संघा से डिवॉर्स लेने के बाद लोगों का बर्ताव बदलाः दीया मिर्जा – dia mirza says people attitude towards her is changed after divorce from sahil sangha

ऐक्ट्रेस दीया मिर्जा ने अपनी दमदार परफॉर्मेंस से बॉलिवुड में अलग ही पहचान बनाई है। बताते चलें कि बीते साल दीया मिर्जा ने अपने पति साहिल संघा से डिवॉर्स लिया था। वहीं, अब ऐक्ट्रेस ने बताया कि डिवॉर्स के बाद सोसाइटी का व्यवहार उनके साथ कैसा रहा। दीया मिर्जा ने बताया कि आपको कौन-सी ऐसी है जो अंदर से ताकत देती हैं, वह आप खुद हैं। कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि आप समझ नहीं पाते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है और आपके आसपास क्या हो रहा है। ऐसे में आप खुद से और बाकी लोगों को धोखा देते हैं।

झूठी तसल्ली देते हैं लोग

दीया मिर्जा ने इसके आगे बताया कि पति साहिल संघा से डिवॉर्स के बाद सोसाइठी का बर्ताव उनके लिए बदल गया है। उन्होंने कहा कि आप एक ऐसे सर्कल में होते हैं जहां लोग पढ़े-लिखे होने के बावजूद आपको झूठी तसल्ली देते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि तुम ऐसी स्थिति इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो और ऐसे में कैसे काम करती हो। मेरा बस उनसे यही कहना होता है कि मैं अपनी राह ढूंढती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप भी अपना रास्ता ढूंढ पाएं।

दीया मिर्जा खुद है बॉलीवुड के तीनों खान की सबसे बड़ी प्रशंसक

