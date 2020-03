फैशन के मामले में बेटी ईशा और बहू श्लोका पर फिर भारी पड़ीं नीता अंबानी – isha ambani piramal holi party nita ambani again leaves everyone impressed with her fashion choice

जब बात को स्टाइल और फैशन की तो उस मामले में नीता अंबानी भी कम नहीं हैं। वह तो कई बार ऐसे कपड़ों में दिखाई देती हैं, जिनके आगे उनकी बेटी और बहू क्या बल्कि बीटाउन ऐक्ट्रेसेस तक फीकी लगने लग जाती हैं। इस बार भी फिर से कुछ ऐसा ही हुआ है।

नीता अंबानी को भला कौन नहीं जानता। अपने सामाजिक कार्यों से लेकर रिलायंस से जुड़े इवेंट्स में लगातार ऐक्टिव दिखने के साथ ही यह नामी हस्ती अपने स्टाइल और फैशन के लिए भी जानी जाती हैं। चाहे इवेंट कोई भी हो, अगर उसमें नीना शरीक होती हैं तो उनका अंदाज हमेशा ही दूसरों पर भारी पड़ जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल, अंबानी की लाडली बेटी ईशा अंबानी पीरामल ने अपने घर पर होली पार्टी रखी थी, इसमें नीता स्टाइलिश लुक में दिखाई दीं। नीता अंबानी ने चुना शरारा लुक नीता अंबानी ने अपनी बेटी की इस पार्टी में कैमल कलर की आउटफिट चुनी थी। उन्होंने शॉर्ट कुर्ता और शरारा पहन रखा था, जिस पर गोटा पट्टी वर्क किया गया था। ड्रेस को पूरी तरह से फिटिंग का न रखते हुए हल्का लूज रखा गया था। नीता ने गोल्डन गोटा-पट्टी वर्क वाले अपने दुपट्टे को एक साइड ले रखा था। जूलरी में उन्होंने गोल्ड ऐंड पर्ल डैंगलर्स, स्टेटमेंट रिंग और लाइट वेट चूड़ियां चुनी थीं। उन्होंने अपने बालों को सिंपल स्ट्रेट लुक में स्टाइल किया था और मेकअप के लिए न्यूड टोन चुना था। क्रॉप टॉप और प्लाजो में दिखाई दीं श्लोका मेहता होली पार्टी के लिए श्लोका मेहता ने क्रॉप टॉप और प्लाजो लुक चुना था। अंबानी की बहू के टॉप में हॉल्टर नेकलाइन डिजाइन था, वहीं बैक में टाइंग स्टाइल दिखाई दे रहा था। इसके साथ श्लोका ने मैचिंग कॉटन प्लाजो पहना था, जिसमें फ्रंट पॉकेट्स भी थीं। आउटफिट पर किया गया कलरफुल प्रिंट वर्क उसे होली पार्टी के लिए परफेक्ट चॉइस बनाने के साथ ही समर फ्रेंडली ड्रेस भी बना रहा था। इस ड्रेस के साथ श्लोका ने पीप-टो सैंडल्स पहने थे, जो देर तक खड़े रहने की स्थिति में भी उनके पैरों को कंफर्टेबल बनाए रखते। ईशा अंबानी की टाई ऐंड डाई ड्रेस पार्टी होस्ट ईशा अंबानी ने इस इवेंट के लिए सुपर कंफर्टेबल क्लोद्स चुने। ईशा ने टाई ऐंड डाई पैटर्न की ऐंकल लेंथ मैक्सी ड्रेस पहनी थी। इसमें हाफ स्लीव्स थीं जिन्हें फ्रिल पैटर्न दिया गया था। बस्ट एरिया को बॉडी फिट डिजाइन देने के बाद ड्रेस को फ्री फ्लो स्टाइल दिया गया था। कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए ईशा ने Valentino के रॉक स्टड फ्लैट सैंडल्स चुनी थीं। बात करें मेकअप की तो उसे उन्होंने मिनिमम रखा था वहीं इसके साथ उन्होंने हाफ हाई बन हेयरस्टाइल कैरी की थी। इस लुक में श्वेता यकीनन प्रिटी लग रही थीं। आकाश अंबानी ने की बहन के साथ मैचिंग होली पार्टी की थीम को फॉलो करते हुए आकाश अंबानी भी कलरफुल टी-शर्ट में पहुंचे। उन्होंने टाई ऐंड डाई पैटर्न की राउंड नेक टी-शर्ट पहनी थी। इस हाफ स्लीव्स टी-शर्ट का उन्होंने लूज डिजाइन चुना था। टी-शर्ट के साथ आकाश ने रिप्ड जींस पहनी थी और वहीं शूज के लिए उन्होंने वाइट लोफर्स चुने थे। आमतौर पर वॉच पहने दिखने वाले आकाश इस पार्टी में इसके बिना ही दिखे। शायद उनका यह चुनाव कलर्स से अपनी वॉच को बचाने के लिए था। प्रियंका-निक भी हुए शरीक इस पार्टी में भारत आए प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस भी शरीक हुए। इस दौरान यह कपल कंप्लीट देसी लुक में नजर आया। प्रियंका ने स्ट्रेट ऐंड लोअर फ्रिल पैटर्न का कुर्ता पहना था, जिस पर कलरफुल थ्रेड वर्क किया गया था। वहीं इसके नीचे मैचिंग प्लाजो था, जिसका पैटर्न प्लेन था। प्रियंका की चुन्नी पर भी कलरफुल वर्क दिखाई दे रहा था जो उसे बेहद प्रिटी बनाता दिखा। बात करें निक की तो वह अपनी पत्नी के साथ मैचिंग करते दिखे। उन्होंने वाइट कलर का स्ट्रेट कट कुर्ता पजामा पहना था, जिस पर प्रियंका की ड्रेस पर किए गए वर्क से मैचिंग कलर्स की ही पाइपिन लगाई गई थी। जैकलीन फर्नांडिस का ब्रीजी लुक जैकलीन ने अपने लिए शिफॉन ड्रेस चुनी थी। उन्होंने फ्लोरल प्रिंट की ए-लाइन कट स्कर्ट पहनी थी। इसमें प्लीट्स से वॉल्यूम ऐड किया गया था। स्कर्ट के साथ मैचिंग टॉप का डिजाइन शर्ट पैटर्न का था। इस क्रॉप टॉप में कॉलर डिजाइन के साथ ही फ्रंट में वी-नेकलाइन और नॉट पैटर्न दिया गया था। वहीं इसकी स्लीव्स लॉन्ग बेल स्लीव्स पैटर्नी की थीं। जैकलीन ने इसके साथ लाइट वेट ईयररिंग्स पहने थे और हाथ में पोटली बैग कैरी किया था। सोनाली बेंद्रे का येलो लुक सोनाली बेंद्रे इस इवेंट में येलो आउटफिट में नजर आईं। सोनाली का ब्राइट येलो कुर्ता जिग-जैग टेल कट में था, जिसमें वेस्ट से वॉल्यूम लुक ऐड किया गया था। इस कुर्ते के समान ही सेम फैब्रिक ऐंड कलर की स्कर्ट को भी टेल कट दिया गया था। इसमें स्टाइल एलिमेंट ऐड करते हुए ऊपर से जैकेट भी दी गई थी, जिस पर एल्बो पोर्शन पर डायग्नल कलरफुल पैटर्न था। सोनाली ने अपने इस स्टाइलिश ट्रडिशनल लुक के साथ क्रीम ऐंड गोल्डन वर्क वाली जूतियां पहनी थीं। कटरीना, हुमा और डायना का ऑल वाइट लुक कटरीना कैफ, हुमा कुरैशी और डायना पैंटी ने इस पार्टी के लिए ऑल वाइट लुक चुना था। कटरीना स्कर्ट और स्लीवलेस टॉप पहनी हुई थीं, जिस पर प्रिंट पैटर्न और कोट उसे हटकर लुक दे रहा था। वहीं इसके साथ उन्होंने मैचिंग चुन्नी भी कैरी की थी। हुमा ने कंफर्ट का ध्यान रखते हुए वाइट क्रॉप पैंट्स और वेस्ट लेंथ सफेद कुर्ता पहना था। इसके ऊपर उन्होंने अपनी चुन्नी को मफलर स्टाइल में बांध रखा था। वहीं डायना बेहद सुंदर सफेद साड़ी में दिखाई दीं। इस साड़ी पर येलो ऐंड ग्रीन लीव्स प्रिंटा था, वहीं पल्ले के किनारे पर ब्लॉक प्रिंट डिजाइन दिखाई दे रहा था। (सभी फोटोज: योगेन शाह)