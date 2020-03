Melvin Lewis shares call recording audio reveals sana Khan after the break up.

Actress Sana Khan for quite a long time, your love life, breaking up the headlines they. Sana Khan after the break up your ex boyfriend famous choreographer Melvin Lewis, for fraud, including one-time charges were planted. But despite a male said it took no reply didn’t show up. Now the first male by Sana Khan’s allegations baseless to prove action. On that front The her conversation from a recording of Instagram with all the goods.

It’s a recording, Sana Khan says that Melvin spoil the picture of what the hell his plan is. This phone recording in Melvin Lewis and Sana Khan among themselves talking in the eye come. It’s a recording, Sana Khan says, “I love you” admit to lying, the problem was I public usually nice to feel wanted.” On that Melvin says “I’m sure that was your intention.” The lady says that “” yes that was my intention.”

रिकॉर्डिंग को शेयर करते हुए मेल्विन लुइस ने कैप्शन में लिखा, “तुमने मेरा मजाक उड़ाया, तुमने मेरी जाति और स्किन कलर का मजाक उड़ाया. तुमने मेरे परिवार का मजाक उड़ाया. गलत आरोप लगाकर मेरे पसंदीदा लोगों का मजाक उड़ाया. तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश की. मुझे उम्मीद है कि अब तुम सावर्जनिक तौर पर बेहतर महसूस कर रही होगी.” मेल्विन लुइस के इस खुलासे के बाद हर कोई हैरान है. हालांकि, अभी तक इस पर सना खान का कोई रिएक्शन नहीं आया है.

ब्वॉयफ्रेंड संग ब्रेकअप के बाद सना खान ने शेयर किए पर्सनल मैसेज के स्क्रीनशॉट्स, यहां देखिए

सना ने लगाए थे ये आरोप

आपको बता दें कि सना खान ने ब्रेक अप के बाद मेलविन को एक्सपोज करते हुए कई लंबे पोस्ट शेयर किए थे. सना ने इस पोस्ट में बताया है कि मेलविन लुइस का एक स्टूडेंट के साथ रिश्ता था और वो उसके साथ फ़्लर्ट करते थे. सना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, “सॉरी, लेकिन मैं खुद को भावुक होने से रोक नहीं पाई. ये आंसू उसके लिए नहीं हैं लेकिन यह उस दर्द और अपमान के लिए हैं जिससे होते हुए मुझे गुजरना पड़ा. उन लड़कियों के बारे में सोचकर यह और भी बुरा लगता है. आप सभी का प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया. आखिर उनके बॉयफ्रेंड्स उन्हें क्यों धोखा देकर छोड़ देते हैं.”

सना खान ने ब्रेकअप के बाद एक्स ब्वॉयफ्रेंड पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- उसने एक छोटी लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया और…

इसके साथ ही सना ने अपने पोस्ट में ये भी खुलासा किया कि मेलविन ने एक युवा लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसे प्रेग्नेंट कर दिया था. सना ने लिखा, “यह मेरे लिए दिलदहलाने जैसे था जब मुझे पता चला कि उसने एक छोटी लड़की को गर्भवती कर दिया है, लड़कियों से पैसे लेना, स्टूडेंट के साथ छेड़खानी करना एक टीचर इस तरह का कैसे हो सकता है? इससे मैं डर गई हूं! और इस लिस्ट में जो भी एक्टर्स हैं उन्हें अपने तलवों के नीचे रखती हूं. कैसे उनके माता-पिता उन पर गर्व गर्व करेंगे. करैक्टरलेस लोग, शायद इसी लिए ये सभी संघर्ष करते रहते हैं. अल्लाह तुम सबको सबक सिखाएगा.”

