Paralympics 2020, September 3, all medals of the day: Russia has two gold medals in swimming, awards in athletics and rowing – Athletics

Today, the tenth medal day is taking place at the 2020 Summer Paralympics in Tokyo.

Paralympic Games Tokyo 2020

September 3

All medals of Russia

Athletics

1500m Men T20

1. Owen Miller (UK) – 3.54.57

2.Alexander Rabotnitsky (Russia) – 3.55.78

3. Dien Ndiaga (Italy) – 3.57.24

Spear, men, F54

1.Hamed Amiri (Iran) – 31.35

2.Alexey Kuznetsov (Russia) – 31.19

3. Justin Fongsewan – 31.09

Women’s Long Jump T47

1.Anna Grimaldi (New Zealand) – 5.76

2.Alexandra Mighty (Russia) – 5.67

3. Chiara Rodriguez (Ecuador) – 5.63

Women’s Long Jump T20

1. Karolina Kuharchik (Poland) – 6.03

2.Alexandra Ruchkina (Russia) – 5.49

3. Mikela Ristoski (Croatia) – 5.46

Rowing and canoeing

200m Kayak Men KL3

1.Sergey Emelyanov (Ukraine) – 40.355

2. Leonid Krylov (Russia) – 40.464

3. Robert Oliver (UK) – 41.268

Swimming

50 m, back, men, S4

1. Roman Zhdanov (Russia) – 40.99 – world record

2. Arnosht Petrachek (Czech Republic) – 41.26

3. Angel De Jesus Camacho Ramirez (Mexico) – 43.25

100m butterfly, women, S8

1. Jessica Long (USA) – 1.09.87

2. Victoria Ischiulova (Russia) – 1.10.80

3. Laura Carolina Gonzalez Rodriguez (Colombia) – 1.20.93

100m butterfly, men, S12

1. Roman Salei (Azerbaijan) – 57.81

2. Stephen Clegg (UK) – 57.87

3. Roman Makarov (Russia) – 58.65

Combined relay, 4 × 100 m, men

1.Russia (Andrey Nikolaev, Alexander Skaliukh, Andrey Kalina, Bogdan Mozgovoy) – 4.06.59

2. Australia – 4.07.70

3. Italy – 4.11.20

NOTE: the results are updated.