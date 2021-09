Results of matches Russia – Cyprus, Croatia – Slovakia qualification for the World Cup 2022, September 4: schedule of games, where to watch, what time to start, who won, qualification for the World Cup 2022 – Football

In the 5th round of the 2022 World Cup selection, the Russian national team defeated Cyprus (2: 0) away, Slovenia beat Malta at home (1: 0), Croatia is playing an away match with Slovakia.

World Cup 2022 qualification

Group H

5th round

the date of the September 4, 19.00, GSP Stadium Goals: 0: 1 –

6 Erokhin,



0: 2 –

55 Zhemaletdinov. Cyprus – Michael, Psaltis (Zachariou, 77), Ioannou, Karo, Panayotu (Abraham, 62), Papoulis (Elia, 73), Artimatas (Kiryaku, 73), Pittas (Tzionis, 61), Castanos, Loizu, Katelaris. Russia – Guilherme, Karavaev, Samoshnikov, Diveev, Dzhikia, Golovin (Kuzyaev, 68), Erokhin, Cheryshev (Zhemaletdinov, 46), Barinov, Miranchuk (Bakaev, 65), Smolov (Tyukavin, 75). Warnings: Artimatas (45), Smolov (59), Erokhin (74), Katelaris (90), Zhemaletdinov (90).

the date of the September 4, 19.00, “Stozice” Goal: 1: 0 –

44, penalty Lovrich. Slovenia – Oblak, Balkovets, Mevlya, Stoyanovich, Kurtich, Biyol, Gnezda-Cherin, Lovrich (Gorents-Stankovich, 70), Bohar (Chrnigoy, 60), Sheshko (Shporar, 70), Mlakar (Zayts, 61). Malta – Bonello, Attard, Muscat, Pepe, Theuma, Shaw, Corbalan (Kamenzuli, 46), Caruana (Pisani, 79), Dimek (Mbong, 58), Satariano (Montebello, 58), Mbong (Gambin, 73). Warnings: Kurtić (12), Pepe (43), Satariano (45), Montebello (77), Muscat (86).

the date of the September 4, 21.45, “National Stadium” Slovakia – Rodak, Pekarik, Gantsko, Shatka, Shkriniar, Lobotka, Gamshik, Mak, Kutska, Weiss, Schranz. Croatia – Ivushich, Vida, Lovren, Yuranovich, Sosa, Vlasic, Kovacic, Brozovich, Ivanushets, Orshich, Cholak.

NOTE: start time of matches is Moscow.

