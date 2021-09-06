Paralympics 2020 Closing Ceremony Held in Tokyo

The President of the International Paralympic Committee (IPC) Andrew Parsons declared the XVI Summer Paralympic Games in Tokyo closed, after which the Paralympics fire was extinguished. This year the event was held without spectators. The parade of athletes was attended by 162 teams, including a team of refugees.
During the closing ceremony, Andrew Parsons handed over the Paralympic flag to the Mayor of Paris, Anne Hidalgo. The next Paralympics will be held in the French capital from 28 August to 8 September 2024.
As Acting President of the RPC Pavel Rozhkov told TASS, about 150 representatives of the Russian Paralympic Committee (RPC), led by the standard-bearer Roman Zhdanov, took part from the Russian national team.
The Paralympics were held from August 24 to September 5. A total of 539 sets of awards were played in 22 sports. In the final team medal standings, the Russian team won 118 awards – 36 gold, 33 silver and 49 bronze and took fourth place. The Chinese team won the first place – 96 gold, 60 silver and 51 bronze medals. The second place was taken by the UK team (41 gold, 38 silver and 45 bronze medals. The US team came in third with 37 gold, 36 silver and 31 bronze medals).
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Reuters / Lisi Niesner
Маргарита Сидоренко, стрельба из лука Родилась в 1988 году в Красноярском крае. В 2010 году окончила Красноярский государственный торгово-экономический институт, экономист. Живет и тренируется в Краснодарском крае. В паралимпийской сборной – с 2013 года, выступает в категории лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Своей главной мотивацией называет личное желание реализовать себя в спорте
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Кирилл Смирнов, стрельба из лука Родился в 1996 году в Чите. В 2011 году начал заниматься стрельбой из лука для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В 2017-м выиграл чемпионат мира. «Когда квота пришла, очень много пришло сообщений и звонков, пожеланий. Что еще сказать? Болейте!... Буду стараться. Поставлю цель и буду выполнять её. И готовиться к медали»,— говорил спортсмен накануне Игр в Токио
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Reuters / Molly Darlington
Муса Таймазов, метание клаба Родился в 1984 году в поселке Новый Кяхулай, в Дагестане. В 2004 году прыгая в озеро сломал шейный позвонок. Шесть лет занимался реабилитацией, в 2010 году стал членом команды Дагестана по регби на колясках. С 2018 по 2020 год — чемпион России по метанию клаба. «Даже здоровые люди не могут найти себя в жизни. Мой девиз по жизни — не стоять на месте»
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Паралимпийский комитет России 2021
Галина Липатникова, толкание ядра Родилась в 1984 году в Перми. У нее редкая болезнь, от которой нет лекарства — сирингомиелия спинного мозга. Пришла в спорт в 29 лет. Мастер спорта международного класса по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. «Для меня проблема была не только толкать ядро, держать его»,— вспоминает спортсменка
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Виктория Ищулова, плавание Родилась в 2004 году в Орске. Плаванием занимается с восьми лет. Выступает среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В 14 лет выполнила норматив мастера спорта России международного класса. «У меня по 13 тренировок в неделю по два часа. Мной движет желание попасть на Олимпиаду, именно это стимулирует меня к победам»,— говорила спортсменка
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Reuters / Marko Djurica
Руслан Кузнецов, шоссейная велогонка Начал заниматься спортом в 2015 году, пробовал свои силы в лыжном спорте. За несколько лет стал многократным чемпионом России и бронзовым призером Кубка мира. Выступает в категории H3, в которой представлены люди с поражением опорно-двигательного аппарата. В свободное время увлекается рисованием, кулинарией и любит посещать заповедные места
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Reuters / Lisi Niesner
Мария Павлова, плавание 22-летняя спортсменка выступает в категории SB7, где соревнуются атлеты с различными формами инвалидности конечностей и церебральным параличом. Ранее на Играх в Токио она стала бронзовым призером на дистанции 200 м комплексным плаванием: «Чувства после завоевания бронзовой медали просто классные. Будем готовиться дальше. Хотелось бы, конечно, быть второй и даже первой, но я думаю, что всему свое время»
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Reuters / Marko Djurica
Дарья Пикалова, плавание Родилась в 1994 году в Воронеже с нарушением зрения. Занималась плаванием с детства. «За месяц до Паралимпиады я переболела коронавирусом и думала, что вообще могу никуда не поехать. Так что я очень рада, что у меня есть эта медаль. Из-за перенесенной болезни сейчас тяжело дышать»,— рассказала спортсменка после победы
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Reuters / Ivan Alvarado
Анна Крившина, плавание Родилась в мае 1996 года в Башкирии с нарушением зрения. Ее первым тренером была мама, мастер спорта по плаванию. Она стала брать дочь на свои тренировки начиная с трехлетнего возраста. В 2018 году девушка закончила факультет физкультуры, получив педагогическое образование. «Нет никаких ограничений, они только в голове. Если сказал, что можешь, значит можешь»,— считает Анна Крившина
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Павел Бедняков / РИА Новости
Ильнур Гарипов, плавание Родился 14 марта 2000 года в Уфе с нарушением зрения. Спортом начал заниматься в 2011 году, в паралимпийской сборной с 2019 года
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Илья Питалев / РИА Новости
Владимир Сотников, плавание Родился в 2004 году в Челябинской области. Спортом занимается с шести лет. В паралимпийской сборной России с 2021 года, Паралимпиада в Токио стала для него первой
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Илья Питалев / РИА Новости
Андрей Николаев, плавание Плаванием начал заниматься в 2008 году в Салавате (Башкортостан). Многократный чемпион России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. «Я вам больше скажу, что для меня, что чемпионат Башкирии, что России, что Мира примерно одно и то же. Я на дорожку выхожу не для борьбы с соперниками, я для борьбы с самим собой выхожу. Хотя, единственное, что отличает — это ответственность»
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Reuters / Ivan Alvarado
Владимир Свиридов, толкание ядра Родился в Новочеркасске в 1990 году, начал занятия спортом в 12 лет, сейчас занимается в ростовском клубе. Высшую награду взял среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. «Атмосфера все равно домашняя – зрителей нет, только тренеры. Но это и освобождает, дает свободу, возможность реализовать себя полностью. И в четвертой попытке я бахнул 16,45 – это был мировой рекорд»
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AP / Eugene Hoshiko
Евгений Торсунов, прыжки в длину Родился в 1990 году в Перми. При рождении получил диагноз ДЦП. В 2013 году начал заниматься легкой атлетикой. В паралимпийской сборной с 2015 года. «Евгений выдает невероятные результаты, даже несмотря на неблагоприятные условия, в которых иногда приходится выступать. Он очень дисциплинированный, ответственный и собранный спортсмен,— говорила тренер легкоатлета Татьяна Лодочникова. — При всех своих достижениях Женя очень скромный парень, поэтому не любит внимание и шумиху»
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Tasos Katopodis / Getty Images
Антон Прохоров, легкая атлетика Родился в 1992 году в Тюменской области. В детстве в результате несчастного случая потерял руку. Начал заниматься мини-футболом в 2002 году, позже перешел в легкую атлетику. «Я всегда любил спорт, увлекался всеми спортивными мероприятиями, так и пошло-поехало. Родители меня полностью в этом поддерживали»
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Reuters / Molly Darlington
Дмитрий Сафронов, легкая атлетика Родился в 1995 году в Дзержинске Нижегородской области. Живет и учится в Нижнем Новгороде. Паралимпиада в Токио стала для него первой в жизни. «У меня очень сильно с занятием спортом исправилось здоровье, потому что когда я пришел в спорт, я очень тяжело ходил»,— рассказывал спортсмен перед поездкой в Японию
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Reuters / Athit Perawongmetha
Богдан Мозговой, плавание Родился в 2000 году в Уфе. Студент Башкирского института физической культуры. Плаванием занимается с семи лет, в 2015 году вошел в состав сборной. Тренируется в спортивной адаптивной школе паралимпийского резерва Башкирии. «Вода для меня все. Мой второй дом… Надо просто никогда не сдаваться и искать свое. Ведь в жизни, как в бассейне, у каждого своя дорожка»
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Reuters
Дмитрий Черняев, плавание Родился в 2000 году в Челябинске. Студент 4-го курса Колледжа Уральского государственного университета физкультуры. Плаванием начал заниматься в 2010 году. В Токио победил с мировым рекордом на дистанции 100 м брассом. «Я в душе очень сильно хотел поставить здесь мировой рекорд. Я прямо мечтал о нем, чтобы вписать себя, хоть ненадолго, в эту часть истории. Мечта сбылась, теперь можно работать дальше»
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Reuters / Lisi Niesner
Денис Гнездилов, толкание ядра Занял первое место в толкании ядра среди спортсменов ростом не более 130 см. Установил мировой рекорд, его результат — 11,16 м. Второе место занял Гарра Тнайаш из Ирака. «Меня не разозлило, что иракский спортсмен радовался так, будто уже победил. Недолго музыка играла. Конечно, он радовался, это хороший результат – 11,15 метра. Я тоже за него немножко порадовался. Шестую попытку посвятил своему тренеру – Николаю Колодко. Мы проделали хорошую работу и продолжим ее делать. Не хотелось сегодня его подвести»
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Reuters / Athit Perawongmetha
Андрей Граничка, плавание Родился в 1997 году в Севастополе. В юном возрасте лишился возможности ходить из-за развившейся кисты в поясничном отделе. «Первую свою золотую медаль я получил в 2009 году на детской спартакиаде в Евпатории. Наверное, победить хотелось, но я, честно говоря, этого не помню. Вообще стараюсь никогда об этом не думать — настраиваюсь на работу на дистанции, а там уж как получится. Глупо думать о медали, а не о том, как ее заработать»
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Reuters / Marko Djurica
Елена Прокофьева, настольный теннис Родилась в 1971 году в Уфе. Спортсменка выступает в классе 11. В нем выступают лица с интеллектуальными нарушениями. Является двукратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы. Занимает первое место в мировом рейтинг ITTF
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РИА Новости
Александр Яремчук, легкая атлетика, бег У 26-летнего спортсмена с детства ампутирована левая рука. «Помню, как сверстники смеялись, я обижался. Но, думаю, что если бы это случилось со мной лет в 15–20, было бы гораздо сложнее психологически». Спортом занимается с 9 лет: сначала были лыжи, а легкую атлетику он открыл для себя позднее. Профессионально бегать начал около 5 лет назад
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Reuters / Athit Perawongmetha
Михаил Асташов, велотрек Родился без рук и ног в 1988 году в Бурятии. Воспитывался в интернате, где начал заниматься спортом. «У меня единственного во всем интернате почти отсутствовали ноги и руки, но каким-то особенным я себя не чувствовал. В первые же дни меня научили держать ложку, завязывать шнурки и даже вышивать крестиком»,— рассказывал он. В 2020 году Асташов привлек внимание СМИ тем, что устроился работать курьером в «Яндекс.Еду»
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Reuters / Thomas Peter
Анастасия Гонтарь, плавание В 10 лет у Анастасии заметили искривление осанки, а в 12 лет поставили диагноз сколиоз второй степени. После операции позвоночник девушки держится на двух пластинах и 18 шурупах. В первые месяцы реабилитации она не могла даже двигаться в воде: «Меня после операции за ноги с дорожки оттаскивали». Сейчас Анастасии 20 лет, она учится на третьем курсе медицинского института Сургутского университета
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Reuters / Molly Darlington
Максим Шабуров, фехтование Родился в 1996 году в Новосибирске с диагнозом церебральный паралич. Помимо фехтования занимался тайским боксом, айкидо и настольным теннисом. В увлечении спортом его поддерживали родители. «Фехтование – моя работа и моя жизнь. Все время о нем думаю, в зале и вне его. Так уж выработалось: я с 14 лет в фехтовании и уже не могу без него»
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Reuters / Lisi Niesner
Валерия Шабалина, плавание Родилась в 1995 году в Челябинске. В раннем детстве получила несколько тяжелых диагнозов. По инициативе матери начала заниматься плаванием в 2002 году. В 17-летнем возрасте вошла в состав сборной России по плаванию лиц с интеллектуальными нарушениями. В паралимпийской сборной страны — с 2014 года. «Я очень сильно перед стартом волновалась, у меня руки дрожали, ноги дрожали. Это моя первая Олимпиада. Я не ожидала»
Фото:
Reuters / Molly Darlington
Александр Кузюков, фехтование Родился в 1987 году, в 18 лет во время ремонта дома упал и сломал позвоночник, после чего оказался прикован к инвалидному креслу. Чтобы найти себя в новых условиях, занялся фехтованием. «Меня не надо лишний раз звать на тренировки – я сам лечу сюда как на крыльях. Благодаря моему занятию фехтованием, я сейчас по-настоящему счастлив в жизни!»
Фото:
Reuters / Athit Perawongmetha
Андрей Калина, плавание Родился в 1987 году в Славянске. У спортсмена врожденная аномалия — нет левой руки ниже локтя. В 2000 году начал заниматься плаванием. В 14 лет поехал на свой первый чемпионат мира, выступал за Украину. После ЧМ 2013 года решил выступать за Россию. «Перебраться в Россию думал еще после Паралимпийских игр в Лондоне, но по семейным обстоятельствам получилось только через год. Определяющими факторами стали условия для тренировок и уровень жизни»
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Ulrik Pedersen / NurPhoto / AFP
Роман Жданов, плавание Родился в 1998 году в Горно-Алтайске, инвалид с рождения. С детства занимается спортом. С 2013 года — в спортивном плавании. В Токио победил с мировым рекордом на дистанции 50 м брассом — 46,49 секунды. «Волнение просто не передать словами. То есть слов реально не находится, чтобы рассказать, что у тебя внутри происходит»
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Shohei Izumi / The Yomiuri Shimbun via AFP
Альберт Хинчагов, толкание ядра Родился в 1996 году в Северной Осетии. Выступает в категории лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. «Я очень долго шел к победе на Паралимпийских играх. Мы много работали с тренером, я почти не вылезал со сборов, мог и лучше показать результат»
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Eugene Hoshiko / AP
Артур Юсупов, фехтование Родился в 1983 году в Омской области. В 15 лет лишился ноги и с тех пор передвигается в инвалидном кресле. В протезной мастерской познакомился с тренером по волейболу и через шесть лет стал чемпионом Европы. А затем с тем же наставником перешел в фехтование
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Reuters / Lisi Niesner
Александр Скалиух, плавание Родился в 1994 году в Таганроге. Заслуженный мастер спорта по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Начал тренироваться с семи лет. Впервые выступил на международных соревнованиях в 2011 году на чемпионате Европы в Берлине. Стал одним из четырех россиян, выигравших эстафету 4х100 м на Паралимпийских играх в Токио. «Конечно, получить медаль Паралимпиады это всегда большой плюс. Неважно золото, серебро, бронза»