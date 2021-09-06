Paralympics 2020 Closing Ceremony Held in Tokyo

Александр Скалиух, плавание Родился в 1994 году в Таганроге. Заслуженный мастер спорта по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Начал тренироваться с семи лет. Впервые выступил на международных соревнованиях в 2011 году на чемпионате Европы в Берлине. Стал одним из четырех россиян, выигравших эстафету 4х100 м на Паралимпийских играх в Токио. «Конечно, получить медаль Паралимпиады это всегда большой плюс. Неважно золото, серебро, бронза»

Фото: Reuters / Lisi Niesner Александр Скалиух, плавание Родился в 1994 году в Таганроге. Заслуженный мастер спорта по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Начал тренироваться с семи лет. Впервые выступил на международных соревнованиях в 2011 году на чемпионате Европы в Берлине. Стал одним из четырех россиян, выигравших эстафету 4х100 м на Паралимпийских играх в Токио. «Конечно, получить медаль Паралимпиады это всегда большой плюс. Неважно золото, серебро, бронза» Фото: РИА Новости

Маргарита Сидоренко, стрельба из лука

Родилась в 1988 году в Красноярском крае. В 2010 году окончила Красноярский государственный торгово-экономический институт, экономист. Живет и тренируется в Краснодарском крае. В паралимпийской сборной – с 2013 года, выступает в категории лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Своей главной мотивацией называет личное желание реализовать себя в спорте Фото: Reuters / Molly Darlington

Кирилл Смирнов, стрельба из лука

Родился в 1996 году в Чите. В 2011 году начал заниматься стрельбой из лука для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В 2017-м выиграл чемпионат мира. «Когда квота пришла, очень много пришло сообщений и звонков, пожеланий. Что еще сказать? Болейте!... Буду стараться. Поставлю цель и буду выполнять её. И готовиться к медали»,— говорил спортсмен накануне Игр в Токио Фото: Reuters / Molly Darlington

Муса Таймазов, метание клаба

Родился в 1984 году в поселке Новый Кяхулай, в Дагестане. В 2004 году прыгая в озеро сломал шейный позвонок. Шесть лет занимался реабилитацией, в 2010 году стал членом команды Дагестана по регби на колясках. С 2018 по 2020 год — чемпион России по метанию клаба. «Даже здоровые люди не могут найти себя в жизни. Мой девиз по жизни — не стоять на месте» Фото: Паралимпийский комитет России 2021

Галина Липатникова, толкание ядра

Родилась в 1984 году в Перми. У нее редкая болезнь, от которой нет лекарства — сирингомиелия спинного мозга. Пришла в спорт в 29 лет. Мастер спорта международного класса по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. «Для меня проблема была не только толкать ядро, держать его»,— вспоминает спортсменка Фото: Getty Images

Виктория Ищулова, плавание

Родилась в 2004 году в Орске. Плаванием занимается с восьми лет. Выступает среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В 14 лет выполнила норматив мастера спорта России международного класса. «У меня по 13 тренировок в неделю по два часа. Мной движет желание попасть на Олимпиаду, именно это стимулирует меня к победам»,— говорила спортсменка Фото: Reuters / Marko Djurica

Руслан Кузнецов, шоссейная велогонка

Начал заниматься спортом в 2015 году, пробовал свои силы в лыжном спорте. За несколько лет стал многократным чемпионом России и бронзовым призером Кубка мира. Выступает в категории H3, в которой представлены люди с поражением опорно-двигательного аппарата. В свободное время увлекается рисованием, кулинарией и любит посещать заповедные места Фото: Reuters / Lisi Niesner

Мария Павлова, плавание

22-летняя спортсменка выступает в категории SB7, где соревнуются атлеты с различными формами инвалидности конечностей и церебральным параличом. Ранее на Играх в Токио она стала бронзовым призером на дистанции 200 м комплексным плаванием: «Чувства после завоевания бронзовой медали просто классные. Будем готовиться дальше. Хотелось бы, конечно, быть второй и даже первой, но я думаю, что всему свое время» Фото: Reuters / Marko Djurica

Дарья Пикалова, плавание

Родилась в 1994 году в Воронеже с нарушением зрения. Занималась плаванием с детства. «За месяц до Паралимпиады я переболела коронавирусом и думала, что вообще могу никуда не поехать. Так что я очень рада, что у меня есть эта медаль. Из-за перенесенной болезни сейчас тяжело дышать»,— рассказала спортсменка после победы Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Анна Крившина, плавание

Родилась в мае 1996 года в Башкирии с нарушением зрения. Ее первым тренером была мама, мастер спорта по плаванию. Она стала брать дочь на свои тренировки начиная с трехлетнего возраста. В 2018 году девушка закончила факультет физкультуры, получив педагогическое образование. «Нет никаких ограничений, они только в голове. Если сказал, что можешь, значит можешь»,— считает Анна Крившина Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Ильнур Гарипов, плавание

Родился 14 марта 2000 года в Уфе с нарушением зрения. Спортом начал заниматься в 2011 году, в паралимпийской сборной с 2019 года Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Владимир Сотников, плавание

Родился в 2004 году в Челябинской области. Спортом занимается с шести лет. В паралимпийской сборной России с 2021 года, Паралимпиада в Токио стала для него первой Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Андрей Николаев, плавание

Плаванием начал заниматься в 2008 году в Салавате (Башкортостан). Многократный чемпион России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. «Я вам больше скажу, что для меня, что чемпионат Башкирии, что России, что Мира примерно одно и то же. Я на дорожку выхожу не для борьбы с соперниками, я для борьбы с самим собой выхожу. Хотя, единственное, что отличает — это ответственность» Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Владимир Свиридов, толкание ядра

Родился в Новочеркасске в 1990 году, начал занятия спортом в 12 лет, сейчас занимается в ростовском клубе. Высшую награду взял среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. «Атмосфера все равно домашняя – зрителей нет, только тренеры. Но это и освобождает, дает свободу, возможность реализовать себя полностью. И в четвертой попытке я бахнул 16,45 – это был мировой рекорд» Фото: AP / Eugene Hoshiko

Евгений Торсунов, прыжки в длину

Родился в 1990 году в Перми. При рождении получил диагноз ДЦП. В 2013 году начал заниматься легкой атлетикой. В паралимпийской сборной с 2015 года. «Евгений выдает невероятные результаты, даже несмотря на неблагоприятные условия, в которых иногда приходится выступать. Он очень дисциплинированный, ответственный и собранный спортсмен,— говорила тренер легкоатлета Татьяна Лодочникова. — При всех своих достижениях Женя очень скромный парень, поэтому не любит внимание и шумиху» Фото: Tasos Katopodis / Getty Images

Антон Прохоров, легкая атлетика

Родился в 1992 году в Тюменской области. В детстве в результате несчастного случая потерял руку. Начал заниматься мини-футболом в 2002 году, позже перешел в легкую атлетику. «Я всегда любил спорт, увлекался всеми спортивными мероприятиями, так и пошло-поехало. Родители меня полностью в этом поддерживали» Фото: Reuters / Molly Darlington

Дмитрий Сафронов, легкая атлетика

Родился в 1995 году в Дзержинске Нижегородской области. Живет и учится в Нижнем Новгороде. Паралимпиада в Токио стала для него первой в жизни. «У меня очень сильно с занятием спортом исправилось здоровье, потому что когда я пришел в спорт, я очень тяжело ходил»,— рассказывал спортсмен перед поездкой в Японию Фото: Reuters / Athit Perawongmetha

Богдан Мозговой, плавание

Родился в 2000 году в Уфе. Студент Башкирского института физической культуры. Плаванием занимается с семи лет, в 2015 году вошел в состав сборной. Тренируется в спортивной адаптивной школе паралимпийского резерва Башкирии. «Вода для меня все. Мой второй дом… Надо просто никогда не сдаваться и искать свое. Ведь в жизни, как в бассейне, у каждого своя дорожка» Фото: Reuters

Дмитрий Черняев, плавание

Родился в 2000 году в Челябинске. Студент 4-го курса Колледжа Уральского государственного университета физкультуры. Плаванием начал заниматься в 2010 году. В Токио победил с мировым рекордом на дистанции 100 м брассом. «Я в душе очень сильно хотел поставить здесь мировой рекорд. Я прямо мечтал о нем, чтобы вписать себя, хоть ненадолго, в эту часть истории. Мечта сбылась, теперь можно работать дальше» Фото: Reuters / Lisi Niesner

Денис Гнездилов, толкание ядра

Занял первое место в толкании ядра среди спортсменов ростом не более 130 см. Установил мировой рекорд, его результат — 11,16 м. Второе место занял Гарра Тнайаш из Ирака. «Меня не разозлило, что иракский спортсмен радовался так, будто уже победил. Недолго музыка играла. Конечно, он радовался, это хороший результат – 11,15 метра. Я тоже за него немножко порадовался. Шестую попытку посвятил своему тренеру – Николаю Колодко. Мы проделали хорошую работу и продолжим ее делать. Не хотелось сегодня его подвести» Фото: Reuters / Athit Perawongmetha

Андрей Граничка, плавание

Родился в 1997 году в Севастополе. В юном возрасте лишился возможности ходить из-за развившейся кисты в поясничном отделе. «Первую свою золотую медаль я получил в 2009 году на детской спартакиаде в Евпатории. Наверное, победить хотелось, но я, честно говоря, этого не помню. Вообще стараюсь никогда об этом не думать — настраиваюсь на работу на дистанции, а там уж как получится. Глупо думать о медали, а не о том, как ее заработать» Фото: Reuters / Marko Djurica

Елена Прокофьева, настольный теннис

Родилась в 1971 году в Уфе. Спортсменка выступает в классе 11. В нем выступают лица с интеллектуальными нарушениями. Является двукратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы. Занимает первое место в мировом рейтинг ITTF Фото: РИА Новости

Александр Яремчук, легкая атлетика, бег

У 26-летнего спортсмена с детства ампутирована левая рука. «Помню, как сверстники смеялись, я обижался. Но, думаю, что если бы это случилось со мной лет в 15–20, было бы гораздо сложнее психологически». Спортом занимается с 9 лет: сначала были лыжи, а легкую атлетику он открыл для себя позднее. Профессионально бегать начал около 5 лет назад Фото: Reuters / Athit Perawongmetha

Михаил Асташов, велотрек

Родился без рук и ног в 1988 году в Бурятии. Воспитывался в интернате, где начал заниматься спортом. «У меня единственного во всем интернате почти отсутствовали ноги и руки, но каким-то особенным я себя не чувствовал. В первые же дни меня научили держать ложку, завязывать шнурки и даже вышивать крестиком»,— рассказывал он. В 2020 году Асташов привлек внимание СМИ тем, что устроился работать курьером в «Яндекс.Еду» Фото: Reuters / Thomas Peter

Анастасия Гонтарь, плавание

В 10 лет у Анастасии заметили искривление осанки, а в 12 лет поставили диагноз сколиоз второй степени. После операции позвоночник девушки держится на двух пластинах и 18 шурупах. В первые месяцы реабилитации она не могла даже двигаться в воде: «Меня после операции за ноги с дорожки оттаскивали». Сейчас Анастасии 20 лет, она учится на третьем курсе медицинского института Сургутского университета Фото: Reuters / Molly Darlington

Максим Шабуров, фехтование

Родился в 1996 году в Новосибирске с диагнозом церебральный паралич. Помимо фехтования занимался тайским боксом, айкидо и настольным теннисом. В увлечении спортом его поддерживали родители. «Фехтование – моя работа и моя жизнь. Все время о нем думаю, в зале и вне его. Так уж выработалось: я с 14 лет в фехтовании и уже не могу без него» Фото: Reuters / Lisi Niesner

Валерия Шабалина, плавание

Родилась в 1995 году в Челябинске. В раннем детстве получила несколько тяжелых диагнозов. По инициативе матери начала заниматься плаванием в 2002 году. В 17-летнем возрасте вошла в состав сборной России по плаванию лиц с интеллектуальными нарушениями. В паралимпийской сборной страны — с 2014 года. «Я очень сильно перед стартом волновалась, у меня руки дрожали, ноги дрожали. Это моя первая Олимпиада. Я не ожидала» Фото: Reuters / Molly Darlington

Александр Кузюков, фехтование

Родился в 1987 году, в 18 лет во время ремонта дома упал и сломал позвоночник, после чего оказался прикован к инвалидному креслу. Чтобы найти себя в новых условиях, занялся фехтованием. «Меня не надо лишний раз звать на тренировки – я сам лечу сюда как на крыльях. Благодаря моему занятию фехтованием, я сейчас по-настоящему счастлив в жизни!» Фото: Reuters / Athit Perawongmetha

Андрей Калина, плавание

Родился в 1987 году в Славянске. У спортсмена врожденная аномалия — нет левой руки ниже локтя. В 2000 году начал заниматься плаванием. В 14 лет поехал на свой первый чемпионат мира, выступал за Украину. После ЧМ 2013 года решил выступать за Россию. «Перебраться в Россию думал еще после Паралимпийских игр в Лондоне, но по семейным обстоятельствам получилось только через год. Определяющими факторами стали условия для тренировок и уровень жизни» Фото: Ulrik Pedersen / NurPhoto / AFP

Роман Жданов, плавание

Родился в 1998 году в Горно-Алтайске, инвалид с рождения. С детства занимается спортом. С 2013 года — в спортивном плавании. В Токио победил с мировым рекордом на дистанции 50 м брассом — 46,49 секунды. «Волнение просто не передать словами. То есть слов реально не находится, чтобы рассказать, что у тебя внутри происходит» Фото: Shohei Izumi / The Yomiuri Shimbun via AFP

Альберт Хинчагов, толкание ядра

Родился в 1996 году в Северной Осетии. Выступает в категории лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. «Я очень долго шел к победе на Паралимпийских играх. Мы много работали с тренером, я почти не вылезал со сборов, мог и лучше показать результат» Фото: Eugene Hoshiko / AP

Артур Юсупов, фехтование

Родился в 1983 году в Омской области. В 15 лет лишился ноги и с тех пор передвигается в инвалидном кресле. В протезной мастерской познакомился с тренером по волейболу и через шесть лет стал чемпионом Европы. А затем с тем же наставником перешел в фехтование Фото: Reuters / Lisi Niesner