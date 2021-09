Announcement Realme 8s and Realme 8i ?? youthful flaps on the top

Realme introduced Realme 8s and Realme 8i ?? A pair of new available batteries in the series, in addition to those supplied by this large model. The novelties are well designed, but the differences are not different from the start. Òàê, Realme 8s ñòàë ïåðâûì â ìèðå ñìàðòôîíîì íà áàçå 5G- ÷ èïñåòà MediaTek Dimensity 810, ïîëó ÷ èë 6,5 “IPS-ýêðàí ñ ÷ àñòîòîé 90 Ãö è 64-Ìï îñíîâíóþ êàìåðó ñ ïàðîé 2-Ìï çàãëóøåê äëÿ ìàêðî è áîêå . Ê ÷ èñëó ïðî ÷ èõ ôèøåê óñòðîéñòâà îòíîñÿò áàòàðåþ íà 5000 ìÀ ÷ ñ áûñòðîé 33-Âò çàðÿäêîé Dart Charge è ôóíêöèþ Dynamic RAM Expansion, çà ñ ÷ ¸ò íàêîïèòåëÿ ïîçâîëÿþùóþ âèðòóàëüíî óâåëè ÷ èòü ¸ìêîñòü îïåðàòèâêè äî 11 ÃÁ â ñëó ÷ àå 6th version of smartphone and up to 13th version in case of 8th modification.





Realme 8s

Ìëàäøèé Realme 8i ïîëó ÷ èë àíàëîãè ÷ íóþ áàòàðåþ, íî óæå ñ 18-Âò çàðÿäêîé, îäíàêî ãîòîâ ïðåäëîæèòü 120-Ãö IPS-ýêðàí áîëüøåé äèàãîíàëè (6,6 “) ïðè òîì æå ðàçðåøåíèè FHD +. Äðóãèìè îòëè ÷ èÿìè ñòàëè ÷ èïñåò MediaTek Helio G96 and a set of cameras, the head of which is more than 50-megapixel sensor.

Îáùèìè äëÿ îáåèõ ìîäåëåé ÿâëÿþòñÿ 16-Ìï ôðîíòàëêà â ëåâîì óãëó ýêðàíà, òðîéíîé ëîòîê SIM ñ ïîääåðæêîé êàðò microSD, äàêòèëîñêîï â êíîïêå ïèòàíèÿ, 3-ìì àóäèîðàçú¸ì è Realme UI 2.0 íà áàçå Android 11 èç êîðîáêè. Ïåðâûì íà ïðèëàâêè ïîïàä¸ò Realme 8s (13 ñåíòÿáðÿ), êîòîðûé áóäåò äîñòóïåí â ñèíåé è ñâåòëî-ôèîëåòîâîé ðàñöâåòêàõ ñ 6/128 è 8/128 ÃÁ ïàìÿòè ïî öåíå 17,999 19,999 è ðóïèé (è 17,900 18,900 ðóáëåé). The Realme 8i starts to display in one view (14 centimeters) in full and light-and-violet colors in 12/8/64 and 6/6 versions. The prices are 13,999 and 15,999 rubles (13,900 and 15,900 rubles).





Realme 8s





Realme 8i

TECHNICAL CHARACTERISTICS Realme 8i Realme 8s No 2G, 3G, 4G 2G, 3G, 4G, 5G Stitch Realme UI 2.0 based on Android 11 Kkan 6.6 “, 2400 x 1080 points, 401 ppi, 1-600 nits, 30-120 Hz, starting 180 Hz, 100% DCI-P3, IPS 6.5 “, 20: 9, 2400 х 1080 points, 405 ppi, 600 nits, 90 Hz, starting 180 Hz, IPS × message MediaTek Helio G96

CPU: 8 days, 2 х Cortex-A76 + 6 х Cortex-A55 up to 2.05 ÃÃö, 12 nm

GPU: ARM Mali-G57 MC2 MediaTek Dimensity 810

CPU: 8 days, 2 x Cortex-A76 to 2.4 GHz + 6 x Cortex-A55 to 2.0 Hz, 6 nm

GPU: ARM Mali-G57 ÎÇÓ 4 ÃÁ

6 ÃÁ

LPDDR4X 6 ÃÁ

8 ÃÁ

LPDDR4X ÏÇÓ 64 ÃÁ

128 ÃÁ

UFS 2.1 128 ÃÁ

UFS 2.1 SIM and memory card 2 nanoSIM + microSD up to 1, single slot Size Oenaÿ, AI, HDR, video recording 1080p @ 30fps, 720p @ 30fps

Basic: 50 HP, f / 1.8, 5 lines, PDAF

Uses (÷ / á): 2 Ìï, f / 2.4

Close: 2 Ìï, f / 2.4, 4 cm Oenaÿ, AI, HDR, EIS, video recording 1080p @ 30fps, 720p @ 30fps, slo-mo 720p @ 120fps

Basic: 64 HP, f / 1.8, 6 lines, PDAF

Uses (÷ / á): 2 Ìï, f / 2.4

Close: 2 Ìï, f / 2.4, 4 cm Yellow At the top of the left, 16 ips, f / 2.05, 5 lenses, video recording in 1080p @ 30fps, 720p @ 30fps At the top of the left, 16 ips, f / 2.1, EIS, 5 lenses, video recording in 1080p @ 30fps, 720p @ 30fps Attacker 5000 ìÀ h Order USB-C, 18 W USB-C, Dart Charge 33 W Connectors Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, 2.4 / 5 Ãö

Bluetooth 5.1

GPS, AGPS, Beidou, ÃËÎÍÀÑÑ, Galileo NFC No Biometry Screen Printing Panel in Power Button

Recognition of lice Çvuk Mono, 3.5 mm, LDAC Water supply Not approved Size and weight 164.1 x 75.5 x 8.5 mm

194 ã 162.5 x 74.8 x 8.8 mm

191 ã Price 13,999 Coupe

15 999 Coupe

(13,900 and 15,900 rubles) 17,999 Coupe

19,999 Coupe

(17,900 and 19,900 rubles)





Realme 8s





Realme 8i

© Vladimir Novalov. Mobiltelefon

About Realme materials