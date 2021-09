Championship of Spain. Atlético and Athletic drew, Alaves lost to Osasuna – Football

The 5th round of the Spanish Championship started on Friday with a match between Celta and Cadiz (1: 2).

On Saturday, Atlético shared the points with Athletic at home (0: 0).

On Sunday, Sevilla will play an away match against Real Sociedad, Real Madrid against Valencia.

The round will end on Monday with the Barcelona – Granada match.

Championship of Spain

5th round

the date of the September 18, 15.00, “Campo de Vallecas” Goals: 1: 0 –

9, Penalty by Trejo,



2: 0 –

78 Siss,



3: 0 –

81 Falcao. Rayo Vallecano – Dimitrievski, Baliu, Savelich, Catena, Fran Garcia, Comesanya (Suarez, 89), Siss, Nteka (Falcao, 71), Trejo (Unai Lopez, 71), Bebe (Garcia, 54), Palason (Guardiola, 89). Getafe – Soria, Suarez, Iglesias (Florentino, 46), Jené, Cuenca, Oliver (Mata, 72), Chema Rodriguez (Macias, 46), Yankto (Vitolo, 14), Maksimovic, Aleña (Silva, 72), Unal. Warnings: Bebe (7), Jené (8), Chema Rodriguez (18), Suarez (38), Oliver (41), Savelich (42), Comesanya (45), Fran Garcia (46), Aleña (66), Unal (83 ), Baliu (85), Siss (90), Macias (90).

the date of the September 18, 5.15 pm, Wanda Metropolitano Atlético – Oblak, Trippier (Mateus Cunha, 77), Savic, Jimenez, Hermoso, Lodi (Carrasco, 55), Condogbia (Herrera, 55), de Paul, Llorente, Griezmann (Suarez, 55), Correa (João Felix, 60) … Athletic – Unai Simon, Lekue, Martinez, Vivian, Balenciaga, Dani Garcia (Sarraga, 87), Vincedor (Vesga, 80), Raul Garcia (Williams, 63), Berenguer, Williams (Villalibre, 63), Muniain (Morsillo, 81) … Warnings: Dani Garcia (30), Kondogbia (36), João Felix (78), Savic (79), Williams (82), Mateus Cunha (89), Jimenez (90). Removal: João Felix (78).

the date of the September 18, 19.30, Martinez Valero Goals: 1: 0 –

33 Lucas Perez,



1: 1 –

55 Morales. Elche – Casilla, Palacios, Roco (Barragan, 77), Verdu, Diego Gonzalez, Mojica, Morente (Miglia, 61), Guti, Mascarell (Marcone, 86), Lucas Perez (Carrillo, 77), Benedetto (Pastore, 61). Levante – Cardenas, Postigo (Mustafi, 81), Duarte, Vezu, Sleep, Pepelu (Radoya, 70), Malsa (Robert, 81), Martinez, Clerk, Dani Gomez (Cantero, 70), Morales (Roher Marty, 77). Warnings: Roco (29), Martinez (53), Verdu (55), Vezu (82).

the date of the September 18, 22.00, Mendisorrosa Goals: 0: 1 –

22 David Garcia,



0: 2 –

29, penalty by Roberto Torres. Alaves – Sivera, Ximo Navarro, Mazga, Laguardia, Duarte (de la Fuente, 77), Martin (Pellistri, 46), Pina (Lum, 46), Moya (Manu Garcia, 64), Rioja, Joselu, Silla (Guidetti, 64 ). Osasuna – Herrera, Vidal, Aridane, David Garcia, Sanchez, Moncaiola (Oyer Sanjurjo, 71), Torro, Brasanac (Grau, 88), Quique Garcia (Cimi Avila, 82), Roberto Torres (Martinez, 82), Ruben Garcia (Inigo Perez, 88). Warnings: Laguardia (13), Moya (28), Duarte (29), Roberto Torres (31), Jimo Navarro (70), Torro (73), Sanchez (82).

the date of the September 17, 22.00, “Balaidos” Goals: 0: 1 –

38 Lozano,



0: 2 –

43 Espino,



1: 2 –

64 Santi Mina. Celta – Dituro, Maglio, Murillo, Fontan (Mendes, 46), Galan, Solari (Beltran, 65), Denis Suarez (Nolito, 46), Servi (Gallardo, 46), Tapia, Santi Mina, Aspas. Cadiz – Ledesma, Carselen, Haroyan, Victor Chust, Espino, Salvi Sanchez (Negredo, 83), Bastida (Alex Fernandez, 72), Alarcon, Fali Jimenez (Jonsson, 72), Lozano (Arsamendia, 56), Sobrino (Osmayic, 72 ). Warnings: Sobrino (46), Gallardo (48), Haroyan (52), Alarcón (61), Tapia (74), Mendes (89).

NOTE: start time of matches is Moscow.

La Liga calendar

La Liga table