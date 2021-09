Khavronina and Chirizano won ice dancing, Leontyeva and Gorelkin – 2nd, Grand Prix among juniors – Figure skating

Today the stage of the Junior Grand Prix in figure skating took place in Krasnoyarsk. Dance duets performed free dances.

The final victory was won by Russians Irina Khavronina and Dario Chirizano, Sofia Leontyeva and Daniil Gorelkin – 2nd.

Junior Grand Prix

4th stage

Krasnoyarsk, Russia

Dancing on Ice

Final position

1. Irina Khavronina – Dario Chirizano (Russia) – 167.31



2.Sophia Leontieva – Daniil Gorelkin (Russia) – 165.14

3. Angela Ling – Caleb Wayne (USA) – 160.23

4. Nadia Bashinska – Peter Beamon (Canada) – 157.39

5. Olga Mamchenkova – Mark Volkov (Russia) – 156.35

6. Hannah Lim – Ye Kuan (South Korea) – 153.01

7.Celina Fraji – Jean-Hans Fourneau (France) – 146.27

8. Lea Neset – Artem Markelov (USA) – 140.54

9. Elizaveta Shichina – Gordey Khubulov (Russia) – 139.81 …

12. Alisa Ovsyankina – Matvey Samokhin (Russia) – 126.72

Free dance

1.Sophia Leontieva – Daniil Gorelkin (Russia) – 101.44

2. Irina Khavronina – Dario Chirizano (Russia) – 100.79

3. Olga Mamchenkova – Mark Volkov (Russia) – 97.18

4. Nadia Bashinska – Peter Bimon (Canada) – 97.04

5. Angela Ling – Caleb Wayne (USA) – 96.58

6. Hannah Lim – Ye Kuan (South Korea) – 93.14

7. Elizaveta Shichina – Gordey Khubulov (Russia) – 90.58

8.Celina Fraji – Jean-Hans Fourneau (France) – 89.02

9. Lea Neset – Artem Markelov (USA) – 88.97 …

12. Alisa Ovsyankina – Matvey Samokhin (Russia) – 76.18

Position after rhythm dance

1.Irina Khavronina – Dario Chirizano (Russia) – 66.52

2.Sophia Leontieva – Daniil Gorelkin (Russia) – 63.70

3. Angela Ling – Caleb Wayne (USA) – 63.65

4. Nadia Bashinska – Peter Bimon (Canada) – 60.35

5. Hannah Lim – Ye Kuan (South Korea) – 59.87

6. Olga Mamchenkova – Mark Volkov (Russia) – 59.17

7.Celina Fradji – Jean-Hans Fourneau (France) – 57.25 …

11.Alisa Ovsyankina – Matvey Samokhin (Russia) – 50.54 …

13. Elizaveta Shichina – Gordey Khubulov (Russia) – 49.23

