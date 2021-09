Tournament in memory of Abdulmanap Nurmagomedov: full card

Today, September 17, a memory tournament will take place in Moscow Abdulmanap Nurmagomedov, father of former UFC lightweight champion Khabib Nurmagomedova… AMC Fight Nights Lightweight Champion Faces Off in Main Event Nariman Abbasov and league head Eagle FC Shamil Zavurov, for whom this fight will be the last of his career. We bring to your attention the full card of the tournament.

Main card

Up to 71.5 kg: Makkasharip Zainukov (Russia) – Ramazon Hafizzoda (Tajikistan).

Up to 75 kg: Kirill Kryukov (Russia) – Nurullo Aliev (Tajikistan).

77 kg: Maxim Butorin (Russia) – Saygid Izagakhmaev (Russia).

77 kg: Maxim Shvets (Ukraine) – Samandar Murodov (Tajikistan).

70 kg: Nariman Abbasov (Azerbaijan) – Shamil Zavurov (Russia).

Preliminary card

Up to 59 kg: Sheikhakhmat Tokayev (Russia) – Shahzod Abdurakhmanov (Uzbekistan).

77 kg: Maor Maasiyaev (Israel) – Omajon Otajonov (Uzbekistan).

57 kg: Israil Gadzhiagaev (Russia) – Arzhaan Chylbak (Russia).

61 kg: Imran Satiev (Russia) – Rustam Machidov (Tajikistan).

Up to 65 kg: Sabit Zhusupov (Kazakhstan) – Nurbek Abdykadyrov (Kyrgyzstan).

93 kg: Evgeny Myakkin (Russia) – Ibragim Chuzhigaev (Russia).

Up to 73 kg: Dinislam Kamavov (Russia) – Konstantin Cherednichenko (Kazakhstan).

Up to 67.5 kg: Timur Khizriev (Russia) – Ruslan Ryskul (Kyrgyzstan).