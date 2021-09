Championship of Spain. Atlético beat Getafe, Athletic lost to Rayo Vallecano – Football

In the 6th round of the Spanish Championship, Atletico beat Getafe away (2: 1), Athletic lost to Rayo Vallecano (1: 2).

Tomorrow Sevilla will face Valencia, Real will take Mallorca.

Barcelona will play an away match against Granada on Thursday.

Championship of Spain

6th round

the date of the September 21, 20.30, Coliseum Alfonso Perez Goals: 1: 0 –

45, Cloud Own Goal,



1: 1 –

78 Suarez,



1: 2 –

90 Suarez. Getafe – Soria, Iglesias, Jena, Mitrovic, Cuenca, Oliver, Alenya, Florentin (Poveda, 90), Maksimovich, Mata (Silva, 78), Macias (Unal, 67). Atlético – Oblak, Trippier (Hermoso, 62), Savic, Jimenez, Lodi (de Paul, 63), Correa, Griezmann (Mateus Cunha, 67), Carrasco, Llorente, Herrera (Vrsalco, 84), Suarez. Warnings: Suarez (22), Herrera (64), Mata (65), Jimenez (66), Aleña (66), Maksimovic (90), Carrasco (90), Cuenca (90), Mateus Cunha (90). Removal: Alenya (74).

the date of the September 21, 23.00, “San Mames” Goals: 0: 1 –

5 Garcia,



1: 1 –

33, own goal Siss,



1: 2 –

90 Falcao. Athletic – Unai Simon, De Marcos, Nunez, Martinez, Lekue, Williams (Morsillo, 75), Sarraga (Vensedor, 69), Vesga (Dani Garcia, 75), Muniain (Berenguer, 69), Villalibre, Raul Garcia (Williams, 63 ). Rayo Vallecano – Dimitrievski, Baliu, Maras, Catena, Fran Garcia, Palason (Rodriguez, 79), Unai Lopez (Falcao, 76), Garcia (Bebe, 79), Comesanya, Siss (Oscar Valentin, 59), Guardiola (Nteka, 59) … Warnings: Catena (7), Nunez (16), Guardiola (42), Muniain (56), Marash (83), Martinez (90).

the date of the September 21, 23.00, “Ciudad de Valencia” Goals: 0: 1 –

66 Aspas,



0: 2 –

85 Mendes. Levante – Cardenas, Robert (De Frutos, 73), Mustafi, Vezu, Miramon (Cantero, 86), Pepelu (Vukcevic, 78), Radoya (Dani Gomez, 73), Martinez (Melero, 73), Enric Franquez, Roher Martí, Morales. Celta – Dituro, Maglio, Araujo, Murillo, Galan, Mendes (Yokushlu, 88), Beltran, Servi (Denis Suarez, 46), Tapia (Nolito, 46), Santi Mina, Aspas (Dominguez, 77). Warnings: Tapia (4), Roher Marty (9), Miramon (59), Aspas (69), De Frutos (89).

NOTE: start time of matches is Moscow.

