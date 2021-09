Resurrected with Black Panther Star Winston Duke – DTF Games

{“items”:[{“comment_id”:12856558,”subsite_id”:64953,”user_id”:147483,”type”:”comment_add”,”id”:12856558,”hash”:”b9677af1aa3321fecba9102478c5dfb7″,”date”:1632342109,”url”:”https://dtf.ru/games/876559-lis-true-colours-alternativnoe-mnenie?comment=12856558″,”text”:”u0421u0436u0432 u044du0442u043e u0433u043eu043bu0443u0431u044bu0435? u042f u043fu0440u043eu0441u0442u043e u0430u0445u0443u0435u0432u0430u044e, u0441u0442u043eu043bu044cu043au043e u043du0430u0437u0432u0430u043du0438u0439 u043au0430u0436u0434u044bu0439 u0434u0435u043du044c u043du043eu0432u044bu0445…”,”media”:[], “donate”: 0, “pinnedFor”: 0, “user”: {“id”: 147483, “url”: “https: / / dtf.ru / u / 147483-bro-no”, “avatar”: “https: / / leonardo.osnova.io / cd08015b-ce63-62a4-03aa-181c2df178d3 /”, “name”: “Bro No”, “isVerified”: false}, “content” : {“id”: 876559, “url”: “https: / / dtf.ru / games / 876559-lis-true-colors-alternativnoe-mnenie”, “title”: “LiS: True colors u0430 u043b u044c u0442 u0435 u0440 u043d u0430 u0442 u0438 u0432 u043d u043e u0435 u043c u043d u0435 u043d u0438 “” “comment_id”: 12856560, “subsite_id”: 128871, “user_id”: 107750, “type”: “comment_add”, “id”: 12856560, “hash”: “b8ea462737a2560da493c877f33b381f”, “date”: 1632342130, “url”: “https: / / dtf.ru / life / 876641-ot-etogo-nikto-ne-zastrahovan-dzhonni-depp-raskritikoval-kulturu-otmeny-i-prizval-lyudey-dobivatsya-spravedlivosti? comment = 12856560 “,” text “:” u041d u0435, u043e u043d u0432 u0440 u043e u0434 u0435 u0441 u0430 u043c u0443 u0448 u0435 u043b u0441 u0304 u0438 u0432 u0441 u0435 u0445 u0421 u0416 u0412 u04 3e u0431 u043e u0441 u0440 u0430 u043b, u0442 u043e u0447 u043d u043e u0443 u0436 u0435 u043d u0435 u043f u043e u043. :[], “donate”: 0, “pinnedFor”: 0, “user”: {“id”: 107750, “url”: “https: / / dtf.ru / u / 107750-killeddebtor”, “avatar “:” https: / / leonardo.osnova.io / b9b7e0b9-f6be-afc8-8466-49bc899f8282 / “,” name “:” KilledDebtor “,” isVerified “: false},” content “: {” id “: 876641,” url “:” https: / / dtf.ru / life / 876641-ot-etogo-nikto-ne-zastrahovan-dzhonni-depp-raskritikoval-kulturu-otmeny-i-prizval- lyudey-dobivatsya-spravedlivosti “,” title “:” u00ab u041e u0442 u044d u0442 u043e u0433 u043e u043d u0438 u043a u0442 u043e u043d u0444 u043e u043d u0437 u043d u044 u0440 u0430 u0445 u043e u0432 u0430 u043d u00bb: u0414 u0436 u043e u043d u043d u0438 u0414 u0435 u043f u043f u038 u044 u043f u30440 u044 u043f u038 u0440 u0442 u0438 u043a u043e u0432 u0430 u043b u00ab u043a u0443 u043b u044c u0442 u0443 u0440 u0443 u043e u0442 u043c u043 u0442 u043c u04 u0440 u0438 u0437 u0432 u0430 u043b u043b u044e u0434 u0435 u0439 u0434 u043e u0431 u0438 u0432 u0430 u0442 u140c u044 u0442 u044c u044 u044 u0432 u0435 u0434 u043b u0438 u0432 u043e u0441 u0442 u0438 “},” isAnonymous “: false}, {” comment_id “: 12856561,” subsite_id “: 300331,” user_id “: 35313,” type “:” comment_add “,” id “: 12856561,” hash “:” a6842c161da6df6e5c7c1027ff4ee69f “,” date “: 1632342130,” url “:” https: / / dtf.ru / s / xbox_club / 876848? comment = 12856561 “,” text “:” u041d u0430 u0431 u043e u043a u0441 u0435 u0435 u0441 u0442 u044c VLC u043f u043b u0435 u0435 u0440, u043e u043d u0440, u043e u043d, u0440 u0442 u0441 u044f, u0432 u043e u043e u0431 u0449 u0435 u0432 u0441 u0435 u0447 u0438 u0442 u0430 u0435 u0442:. “,” media “[], “donate”: 0, “pinnedFor”: 0, “user”: {“id”: 35313, “url”: “https: / / dtf.ru / u / 35313-gildus”, “avatar “:” https: / / leonardo.osnova.io / afd90095-62dd-eb8b-69aa-2cc258932f10 / “,” name “:” Gildus “,” isVerified “: false},” content “: {” id “: 876848,” url “:” https: / / dtf.ru / s / xbox_club / 876848 “,” title “:” u0417 u0430 u043f u0438 u0441 u044c u0432 u043f u043e u0434 u0441 u0430 u0439 u0442 u0435 Xbox “},” isAnonymous “: false}, {” comment_id “: 12856563,” subsite_id “: 64953,” user_id “: 32469,” type “:” comment_add “,” id “: 12856563,” hash “:” 30d86ce1203cc16b3c227023498f9d12 “,” date “: 1632342132,” url “:” https: / / dtf.ru / games / 876682-a-pochemu-by- i-net-serialy-na-osnove-kotoryh-mogli-by-poluchitsya-otlichnye-igry? comment = 12856563 “,” text “:” u0420 u0430 u0437 u043d u044b u0435 u00a0https: / /avatar.fandom.com/wiki/List_of_Avatar_gamesu00a0″,”media “:[], “donate”: 0, “pinnedFor”: 0, “user”: {“id”: 32469, “url”: “https: / / dtf.ru / u / 32469-ivan-ivanov”, “avatar”: “https: / / leonardo.osnova.io / 51b39cac-e0fe-5736-b276-acec5c71854e /”, “name”: ” u0438 u0432 u0430 u043d u0438 u0432 u0430 u043d u043e u0432 “,” isVerified “: false},” content “: {” id “: 876682,” url “:” https: / / dtf.ru / games / 876682-a-pochemu -by-i-net-serialy-na-osnove-kotoryh-mogli-by-poluchitsya-otlichnye-igry “,” title “:” u0410 u043f u043e u0447 u0435 u043c u0443 u0431 u044b u0438 u043d u0435 u0442? u0421 u0435 u0440 u0438 u0430 u043b u044b, u043d u0430 u043e u0441 u043d u043e u0432 ua0435 u043e u0432 ua40 u044 u044b u0445 u043c u043e u0433 u043b u0438 u0431 u044b u043f u043e u043b u0443 u0447 u0438 u0442 u044c u0441 u0438 u043 u0441 u044f u044 u044b u0435 u0438 u0433 u0440 u044b “},” isAnonymous “: false}, {” comment_id “: 12856566,” subsite_id “: 64953,” user_id “: 82709,” type “:” comment_add “,” id “: 12856566,” hash “:” 8dabbafce0056d9ca34b6aea0d5d35fc “,” date “: 1632342154,” url “:” h ttps: / / dtf.ru / games / 875759-itak-ya-poigral-v-betu-call-of-duty-vanguard? comment = 12856566 “,” text “:” u0421 u0443 u0436 u0443 u043f u043e u0431 u0435 u0442 u0435, u043a u043a u043e u043d u0446 u0443 u043c u0430 u0442 u0447 u0430 u0432 u0447 u0430 u0432 u447 u0430 u0432 u447 u0430 u0432 u0430 u0438 u0440 u0430 u043b u0438 u0441 u0432 u043e u0438 u0432 u0435 u0440 u0442 u043e u043b u0451 u0442 u044b u0438 u043 u044b u0438 u043d u0435 u0431 u043e u0431 u044b u043b u043e 24 / 7 u0437 u0430 u0431 u0438 u0442 u043e u0430 u0432 u0430 u0431 u0430 u0440 u0434 u0438 u0440 u043e u0432 u043a u043e u0439 “,” media “:[], “donate”: 0, “pinnedFor”: 0, “user”: {“id”: 82709, “url”: “https: / / dtf.ru / u / 82709-frion”, “avatar “:” https: / / leonardo.osnova.io / b7b66abe-e93b-70c4-3e57-1a76e2eedaa8 / “,” name “:” FriON “,” isVerified “: false},” content “: {” id “: 875759,” url “:” https: / / dtf.ru / games / 875759-itak-ya-poigral-v-betu-call-of-duty-vanguard “,” title “:” u0418 u0442 u0430 u043a, u044f u043f u043e u0438 u0433 u0440 u0430 u043b u0432 u0431 u0435 u0442 u0443 Call of Duty: Vanguard “} {“comment_id”: 12856571, “subsite_id”: 64966, “user_id”: 148308, “type”: “comment_add”, “id”: 12856571, “hash”: “5b09b829db8b93f833081a6cdb9fe350”, “date”: “1632342171 : “https: / / dtf.ru / kek / 876843? comment = 12856571”, “text”: ” u0417 u0430 u043f u0435 u0440 u0435 u0432 u043e u0434?”, ” media “:[], “donate”: 0, “pinnedFor”: 0, “user”: {“id”: 148308, “url”: “https: / / dtf.ru / u / 148308-agressivnyy-zlak”, “avatar”: “https: / / leonardo.osnova.io / 202410b8-a1fe-5387-a40f-8f565ac947af /”, “name”: ” u0410 u0433 u0440 u0435 u0441 u0441 u0438 u0432 u043d u044b u0439 u0417 u043b u0430 u043a “,” isVerified “: false},” content “: {” id “: 876843,” url “:” https: / / dtf.ru / kek / 876843 “,” title “:” u0417 u0430 u043f u0438 u0441 u044c u0432 u043f u043e u0434 u0441 u0430 u0439 u0442 u0435 u041c u0442 u0435 u041c u0435 u044b “},” isAnonymous “: false}, {” comment_id “: 12856577,” subsite_id “: 64953,” user_id “: 44802,” type “:” comment_add “,” id “: 12856577,” hash “:” 340b753e9a3b8c7204adff05a8d “,” date “: 1632342204,” url “:” https: / / dtf.ru / games / 876679-v-steam-sostoyalsya-vyhod-minecraft-dungeons? comment = 12856577 “,” text “: ” u041d u0435 u043f u043b u043e u0445 u0430 u044f u0438 u0433 u0440 u0430, u043d u043e u0431 u043b u044f u0434 u044c u044f u0434 u044c u043a u0435 u043e u043d u0430 u043b u0430 u0433 u0430 u0435 u0442 u043d u0430 u04 41 u0432 u0438 u0447 u0435 … “,” media “:[], “donate”: 0, “pinnedFor”: 0, “user”: {“id”: 44802, “url”: “https: / / dtf.ru / u / 44802-alexander-tirell”, “avatar”: “https: / / leonardo.osnova.io / e765a4a8-f868-a307-4421-0feec4e2a85e /”, “name”: “Alexander Tirell”, “isVerified”: false}, “content” : {“id”: 876679, “url”: “https: / / dtf.ru / games / 876679-v-steam-sostoyalsya-vyhod-minecraft-dungeons”, “title”: ” u0412 Steam u0441 u043e u0441 u0442 u043e u044f u043b u0441 u044f u0432 u044b u0445 u043e u0434 Minecraft Dungeons “},” isAnonymousite “: false}, {” comment_id “: 1285 : 64962, “user_id”: 192629, “type”: “comment_add”, “id”: 12856583, “hash”: “c784f131305edc13c5930b47aedc80f0”, “date”: 1632342231, “url”: “https: / / dtf. ru / sale / 876752-tropico-anniversary-bundle-na-humble-bundle? comment = 12856583 “,” text “:” u0417 u0430 720 u20bd u0432 u044b u043f u043e u043b u0443 u0447 u0438 u0442 u0435 u043f u0435 u0440 u0432 u044b u0439 u0443 u0440 u043e u0432 u0435 u043d u044c u0431 u0430 u043 u0431 u0430 u043- Of Duty (2003) n u0417 u0430 u043f u043b u0430 u0442 u0438 u0432 u0431 u043e u043b u044c u0448 u0435 7200 u20bd * u0432 u044b u043f u043e u043b u0443 u0447 u0438 u0435 u044b u0439 u0438 u0432 u0442 u043e u0440 u043e u0439 u0443 u0440 u043e u0432 u0435 u043d u044c u0431 u0430 u043d u43 u0442 u043e u0440 u044b u0439 u0432 u043a u043b u044e u0447 u0430 u0435 u0442 u0432 u0441 u0435 u0431 u044f: n- Call of Duty Duty 2 n- Call of Duty 4: Modern Warfare n- u00a0Call of Duty: World at War n- Call of Duty: Modern Warfare 2 n- Call of Duty: Modern Warfare 3 n u0417 u0430 38000 u20bd u0432 u044b u043f u043e u043b u0443 u0447 u0438 u0442 u0435 u043f u0435 u0440 u0432 u044b u0439, u0432 u43e0442 u0432 u43e0442 u0432 u43e0442 u0432 u0442 u0440 u0435 u0442 u0438 u0439 u0443 u0440 u043e u0432 u0435 u043d u044c u0431 u0430 u043d u0434 u043b u0440 u044 u043b u0a40 u044 u0439 u0432 u043a u043b u044e u0447 u0430 u0435 u0442 u0432 u0441 u0 435 u0431 u044f: n- u00a0Call of Duty: Black Ops n- Call of Duty: Black Ops II n- Call of Duty: Black Ops III n- Call of Duty: Ghosts n- Call of Duty : Advanced Warfare n- Call of Duty: Infinite Warfare n- Call of Duty: WWII n n * u0426 u0435 u043d u0430 u0438 u0437 u043c u0435 u043d u0438 u0442 u0441 u044f u0432 u0431 u043e u043b u044c u0448 u0443 u044e u0441 u0442 u043e u0440 u043e u043d u0443, u0440 u0430 u040437 u0440 u0430 u040437 u44 u0430 u0434 u043e u0440 u043e u0436 u0430 u0435 u0442. “,” media “:[], “donate”: 0, “pinnedFor”: 0, “user”: {“id”: 192629, “url”: “https: / / dtf.ru / u / 192629-alex-green”, “avatar”: “https: / / leonardo.osnova.io / eed5c3f2-7165-525d-a2d7-095c639919c9 /”, “name”: “Alex Green”, “isVerified”: false}, “content” : {“id”: 876752, “url”: “https: / / dtf.ru / sale / 876752-tropico-anniversary-bundle-na-humble-bundle”, “title”: “Tropico Anniversary Bundle u043d u0430 Humble Bundle “},” isAnonymous “: false}, {” comment_id “: 12856585,” subsite_id “: 300331,” user_id “: 193736,” type “:” comment_add “,” id “: 12856585,” hash “:” 210bfbfe4d91a8e0eb38c1dad61c2e62 “,” date “: 1632342240,” url “:” https: / / dtf.ru / s / xbox_club / 876755-blizzard-provodyat-zavershayushchiy-etaap-kon -vyhoda-diablo-ii-resurrected? comment = 12856585 “,” text “:” u042f u0432 u0441 u0435 u0433 u0434 u0430 u0431 u043e u044e u0441 u044c u2447 u044e u0441 u0432 u0435 u0440 u0445 u0443 u043f u0440 u044f u043c u043e u043d u0430 u0432 u0435 u043d u0442 u0438 u043b u2442 u0438 u043b u244 u0431 u0443 u0434 u044c u043f u043e u043f u0430 u0434 u0451 u0442. u0420 u043e u0433 u0432 u0438 u0436 u0443 u0434 u044b u043c u044f u0449 u0438 u0439. “,” media “:[], “donate”: 0, “pinnedFor”: 0, “user”: {“id”: 193736, “url”: “https: / / dtf.ru / u / 193736-luffyjuzz”, “avatar “:” https: / / leonardo.osnova.io / cd4b47b5-817e-519f-a7c4-636559fc662e / “,” name “:” luffyjuzz “,” isVerified “: false},” content “: {” id “: 876755,” url “:” https: / / dtf.ru / s / xbox_club / 876755-blizzard-provodyat-zavershayushchiy-etap-konkursa-v-chest-vyhoda-diablo-ii-resurrected “,” title “:” Blizzard u043f u0440 u043e u0432 u043e u0434 u044f u0442 u0437 u0430 u0432 u0435 u0440 u0448 u0430 u044e u038 u044 u0430 u043f u043a u043e u043d u043a u0443 u0440 u0441 u0430 u0432 u0447 u0435 u0441 u0442 u044c u0432 u044b0 u0445 u0432 u044b0 u0445 u0432 u044b0 u0445 u0432 “isAnonymous”: false}]}