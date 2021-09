VR connectivity, headphone support, and third-party games – Valve answers some of the most popular Steam Deck questions

{“items”:[{“comment_id”:12865392,”subsite_id”:64959,”user_id”:132194,”type”:”comment_add”,”id”:12865392,”hash”:”ea40575c761945ecf68d16d8f9b1c73d”,”date”:1632392112,”url”:”https://dtf.ru/hard/876393-posle-switch-igrat-v-skyrim-priyatnee-pervye-vpechatleniya-razrabotchikov-ot-steam-deck?comment=12865392″,”text”:”>u041eu0431u0449u0430u0439u0442u0435u0441u044c u043au0430u043a u043bu044eu0434u0438, u0430 u043du0435 u043au0430u043a u0433u043eu043fu043eu0442u0430″,”media”:[], “donate”: 0, “pinnedFor”: 0, “user”: {“id”: 132194, “url”: “https: / / dtf.ru / u / 132194-shapkinton”, “avatar “:” https: / / leonardo.osnova.io / cbd80688-f991-5838-b0b9-c58ad23dd9ab / “,” name “:” u0428 u0430 u043f u043a u0438 u043d u0442 u043 u043d “,” isVerified “: false},” content “: {” id “: 876393,” url “:” https: / / dtf.ru / hard / 876393-posle-switch-igrat-v -skyrim-priyatnee-pervye-vpechatleniya-razrabotchikov-ot-steam-deck “,” title “:” u00ab u041f u043e u0441 u043b u0435 Switch u0438 u0433 u0440 u0430 u0442 u0440 u0430 u0442 u0442 Skyrim u043f u0440 u0438 u044f u0442 u043d u0435 u0435 u00bb: u043f u0435 u0440 u0432 u044b u0435 u0432 u043f u0435 u044 u044 u043f u0435 u044 u044 u044 u0438 u044f u0440 u0430 u0437 u0440 u0430 u0431 u043e u0442 u0447 u0438 u043a u043e u0432 u043e u0442 Steam Deck “},”} isAnonymous “},”} isAnonymous ” : 12865396, “subsite_id”: 64953, “user_id”: 3870, “type”: “comment_add”, “id”: 12865396, “hash”: “f220609691ebd924d0b74b9ed181c9d8”, “date”: 1632392135, “url”: “https” / / dtf.ru / games / 877163-v-baze-danny h-geforce-now-nashli-upominanie-hollow-knight-silksong? comment = 12865396 “,” text “:” u041f u0440 u0438 u0432 u0435 u0442 u0438 u043a) u00a0 “,” media ” :[], “donate”: 0, “pinnedFor”: 0, “user”: {“id”: 3870, “url”: “https: / / dtf.ru / u / 3870-igor-poberezhec”, “avatar”: “https: / / leonardo.osnova.io / 55deb53f-38ec-55ef-8e17-a07cf1d424d5 /”, “name”: ” u0418 u0433 u043e u0440 u044c u041f u043e u0431 u0435 u0440 u0435 u0436 u0435 u0446 “,” isVerified “: false},” content “: {” id “: 877163,” url “:” https: / / dtf.ru / games / 877163-v-baze-dannyh-geforce-now-nashli-upominanie-hollow-knight-silksong “,” title “:” u0412 u0431 u0430 u0437 u0435 u0434 u0430 u043d u043d u044b u0445 Geforce Now u043d u0430 u0448 u043b u0438 u0443 u043f u043e u043c u0438 u043d u0430 u043d u0438 u0435 Hollow Knight: “SilksAnonymous”} “comment_id”: 12865398, “subsite_id”: 64966, “user_id”: 155638, “type”: “comment_add”, “id”: 12865398, “hash”: “22b7ee673ae249374add795978f8e94d”, “date”: 1632392140, “url”: “https: / / dtf.ru / kek / 877355? comment = 12865398”, “text”: “DTF u043e u0431 u0440 u0430 u0437 u043e u0432 u0430 u0442 u0435 u043b u044c u043d u044b u0439! u0421 u043f u0430 u0441 u0438 u0431 u0 43e “,” media “:[], “donate”: 0, “pinnedFor”: 0, “user”: {“id”: 155638, “url”: “https: / / dtf.ru / u / 155638-alex-syd”, “avatar”: “https: / / leonardo.osnova.io / 144a86c5-71fb-8e2a-dbd3-4be923dd4fbc /”, “name”: “Alex Syd”, “isVerified”: false}, “content” : {“id”: 877355, “url”: “https: / / dtf.ru / kek / 877355”, “title”: ” u0417 u0430 u043f u0438 u0441 u044c u0432 u043f u043e u0434 u0441 u0430 u0439 u0442 u0435 u041c u0435 u043c u044b “},” isAnonymous “: false}, {” comment_id “: 12865400,” subsite_id “_id “: 64959,” user 12974, “type”: “comment_add”, “id”: 12865400, “hash”: “3fdea56cabb236245dc9b01b74a17232”, “date”: 1632392159, “url”: “https: / / dtf.ru / hard / 877126 -gibridnye-noutbuki-raskladushka-duo-2-i-mysh-iz-okeanicheskogo-plastika-chto-pokazala-microsoft-na-meropriyatii-surface? comment = 12865400 “,” text “:” u0427 u0435 u0442 u0432 u0441 u0435 u0434 u0435 u0432 u0430 u0439 u0441 u044b u043e u0447 u0435 u043d u044c u0441 u043e u043c04 u043d u044 u044b u0435) “,” media “:[], “donate”: 0, “pinnedFor”: 0, “user”: {“id”: 12974, “url”: “https: / / dtf.ru / u / 12974-demx”, “avatar “:” https: / / leonardo.osnova.io / 7dd6dfef-b402-46cf-9450-25e9b7bb1952 / “,” name “:” DeMx “,” isVerified “: false},” content “: {” id “: 877126,” url “:” https: / / dtf.ru / hard / 877126-gibridnye-noutbuki-raskladushka-duo-2-i-mysh-iz-okeanicheskogo-plastika-chto-pokazala- microsoft-na-meropriyatii-surface “,” title “:” u0413 u0438 u0431 u0440 u0438 u0434 u043d u044b u0435 u043d u043e u0443 u0442 u0431 ua u038 u0440 u0430 u0441 u043a u043b u0430 u0434 u0443 u0448 u043a u0430 Duo 2 u0438 u043c u044b u0448 u044c u0438 u0437 ua043 u0438 u0437 ua043 u0438 u0437 ua043 u0447 u0435 u0441 u043a u043e u0433 u043e u043f u043b u0430 u0441 u0442 u0438 u043a u0430: u0447 u0442 u043e u0304f u043e u043e u043f u043 u043e u304f u043 u0430 Microsoft u043d u0430 u043c u0435 u0440 u043e u043f u0440 u0438 u044f u0442 u0438 u0438 Surface “},” isAnonymous “: false}, {” comment_id “: 12865403” : 87855, “user_id”: 120162, “type”: “co mment_add “,” id “: 12865403,” hash “:” 4d413052f2f95ab318369a6eb0a338a6 “,” date “: 1632392168,” url “:” https: / / dtf.ru / gameindustry / 876655-apple-ne-pozvolit fortnite-vernutsya-v-app-store-do-vyneseniya-okonchatelnogo-verdikta-po-delu-protiv-epic? comment = 12865403 “,” text “:” u043d u0430 u0432 u0435 u0440 u043d u043e u0435 u043d u0435 u043f u0440 u0438 u0447 u0451 u043c, u0432 u0435 u0434 u044c u0441 u0442 u0430 u0442 u044 u040 u44f u442 u044 u040 u44f u442 u0438 u043c u0438 u043d u0438 u043d u0442 u0435 u043d u0434 u043e “,” media “:[], “donate”: 0, “pinnedFor”: 0, “user”: {“id”: 120162, “url”: “https: / / dtf.ru / u / 120162-alexmi”, “avatar “:” https: / / leonardo.osnova.io / c7782cdc-e701-56f1-8e1a-ee4e805b2a9d / “,” name “:” AlexMi “,” isVerified “: false},” content “: {” id “: 876655,” url “:” https: / / dtf.ru / gameindustry / 876655-apple-ne-pozvolit-fortnite-vernutsya-v-app-store-do-vyneseniya-okonchatelnogo-verdikta- po-delu-protiv-epic “,” title “:” Apple u043d u0435 u043f u043e u0437 u0432 u043e u043b u0438 u0442 Fortnite u0432 u0435 u0440 u043d u0443 u0440 u043d u0443 u0443 u0441 u044f u0432 App Store u0434 u043e u0432 u044b u043d u0435 u0441 u0435 u043d u0438 u044f u043e u043a u043e u043 u02 u044 u043e u043 u02 u044 u044b u043d u044 u044 u043d u043e u0433 u043e u0432 u0435 u0440 u0434 u0438 u043a u0442 u0430 u043f u043e u0434 u0435 u043b u0443 u0404 “Ep }, “isAnonymous”: false}, {“comment_id”: 12865405, “subsite_id”: 128871, “user_id”: 279876, “type”: “comment_add”, “id”: 12865405, “hash”: “47fa0ad8b8ca43edaa7dc15400f5dd73”, “date”: 1632392170, “url”: “https: / / dtf.ru / life / 876289-rezhisser-leviafana-andrey-zvyagincev-vyshel-iz-iskusstvennoy-komy-posle-zarazheniya-covid-19? comment = 12865405”, “text”: “> u041d u043e u0435 u0439 u0442 u0430 u043a u0436 u0435 u0438 u0441 u0442 u044b u0434 u043d u043e u04370 u0430 u043e u04370 u0430 u44 u043f u043e u0440 u044b u0432 n u0415 u0439 u0442 u0430 u043a u0441 u0442 u044b u0434 u043d u043e, u0447 u0442 u043e u043b u044c u043c u043e u043d u0430 u0430 u0436 u0434 u0432 u0430 u0440 u0430 u0437 u0430 u0443 u043c u0443 u0434 u044 u0438 u0437 u043c u0435 u043d u044f u0442 u044c, u0442 u043e u0432 u0433 u043e u0441 u0442 u0438 u0448 u043a u0484 u0448 u043a u0484 u0448 u043a u048435 u0430 u0448 u043b u044b u043a u0430 u0445, u043f u0440 u044f u043c u043f u0440 u0438 u0432 u0441 u0435 u0445 u043c u043 u0445 u043c u43 u0430 u0437 u0430 u0442 u044c, u043d u0443 u043f u0440 u044f u043c u0441 u0442 u044b u0 434 u043f u0435 u0440 u0435 u043f u043e u043b u043d u044f u0435 u0442 u0435 u0451. u0414 u0440 u0443 u0433 u0443 u0413 u0413 u043d u0430 u0432 u0435 u0440 u043d u043e u0442 u043e u0436 u0435 u0431 u4436 u0435 u0431 u44 u0441 u0442 u044b u0434 u043d u043e, u0437 u0430 u043d u0435 u043f u043e u043d u0438 u043c u0430 u043d u0438 u0435 u043d u0438 u0435 u043d u0438 u0435 u043d u0438 u0435 u0430 u043a u043e u0439 u0445 u0435 u0440 u043e u043d u044d u0442 u043e u0434 u0435 u043b u0430 u0435 u0442 u0445 u0435 u0442 u04 u04 u0447 u0435 u0442 u043e u0442 u0442 u0443 u0434 u0430 u0443 u0435 u0445 u0430 u0442 u044c, u0445 u043e u0447 u0435 u043e u0447 u0435 u447 u043e u0439 u0436 u0438 u0437 u043d u0438 n u0418 u043d u0430 u0441 u043a u043e u043b u044c u043a u043e u044f ue043f u043e u044f ue043f u043e u044f ue043f u44 u0442 u043e u0442 u0445 u0440 u0435 u043d u043f u0440 u0435 u0434 u043b u0430 u0433 u0430 u043b u0435 u0439 u035443 u0435 u0439 u035443 u44 u043d u0438 u043c, u043d u043e u043e u043d u0430 u0447 u0442 u043e- u0442 u043e u043d u0438 u043a u0443 u0434 u0430 u0443 u0434 u0430 u0443 u0434 u0430 u0435 u0443 u0435 u0445 u0430 u043b u0430, u0442 u0430 u043a u0447 u0442 u043e u043 f u043e u0444 u0430 u043a u0442 u0443 u0442 u044b u0441 u0430 u043c u0441 u0435 u0431 u0435 u0447 u0435 u0433 u043e u0435 u0433 u043e u043 u0433 u043e u34 u0443 u043c u0430 u043b, u0442 u043e u0433 u043e u0447 u0435 u0433 u043e u0432 u0444 u0438 u043b u044c u043c0 u0435 u044c u043c u0435 u044c u043c u0435 u044 u043c u0435 u044 . n u041c u043d u0435 u0432 u043e u043e u0431 u0449 u0435 u043e u0447. u043d u0440 u0430 u0432 u0438 u0442 u0441 u044f u043a u0430 u043a u043f u043e u0434 u043e u0431 u043d u044b u0435 u043d u044b u0435 u044 u0434 u0438, u0431 u0435 u0440 u0443 u0442 u0441 u0432 u043e u0438 u0434 u043e u043c u044b u0441 u043b u044 u04 u044 u0437 u0430 u0442 u043e, u0447 u0442 u043e u044f u043a u043e u0431 u044b u0438 u043c u0435 u043d u043d u043e u044d u043d u043e u044d u043d u043e u044d u044d u043e u0432 u0444 u0438 u043b u044c u043c u0435, u043c u043e u043b u043f u0440 u043e u0441 u0442 u043e ” u0432 u044 u044 ” u0432 u044 u044 ” u0432 u044 u044 u0438 u043d u0438 u0447 u0435 u0433 u043e u043d u0435 u043f u043e u043d u044f u043b u0438 “, u0445 u043e u0442 u044 u043e u0442 u044 u043e u0442 u044 u0438 u0447 u0435 u0441 u043a u0438 u0435 u044d u0442 u043e u043d u0438 u043a u0430 u043a u043d u0435 u0431 u044b u43 u0440 u0430 u043d u043e u0434 u0430 u0436 u0435. u041e u0447. u0443 u0434 u043e u0431 u043d u043e! “,” media “:[], “donate”: 0, “pinnedFor”: 0, “user”: {“id”: 279876, “url”: “https: / / dtf.ru / u / 279876-lambrella”, “avatar “:” https: / / leonardo.osnova.io / fab4627c-94dd-d189-198d-15ea90b4f9b3 / “,” name “:” Lambrella “,” isVerified “: false},” content “: {” id “: 876289,” url “:” https: / / dtf.ru / life / 876289-rezhisser-leviafana-andrey-zvyagincev-vyshel-iz-iskusstvennoy-komy-posle-zarazheniya-covid-19 ” , “title”: ” u0420 u0435 u0436 u0438 u0441 u0441 u0451 u0440 u00ab u041b u0435 u0432 u0438 u0430 u0444 u0430 u043d u0430 u0430 u043d u0430 u0430 u043d u0430 u0430 u0440 u0435 u0439 u0417 u0432 u044f u0433 u0438 u043d u0446 u0435 u0432 u0432 u044b u0448 u0435 u043b u0438 u0437 u044b u0438 u0437 u440 u044b u0438 u0437 u440 u0442 u0432 u0435 u043d u043d u043e u0439 u043a u043e u043c u044b u043f u043e u0441 u043b u0435 u0437 u0430 u038 u04d Covid-19 “},” isAnonymous “: false}]}