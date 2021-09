Designer recreated the covers for two Spider-Man films in photo mode Insomniac Games Editor’s Note

{“items”:[{“comment_id”:12954226,”subsite_id”:71328,”user_id”:135514,”type”:”comment_add”,”id”:12954226,”hash”:”ed89c51d3066750dd707c2a33514ff70″,”date”:1632809556,”url”:”https://dtf.ru/music/883310-ingvi-ne-gotov-k-voyne-novyy-albom-virtuoza-veterana?comment=12954226″,”text”:”u0414u043e u0441u0438u0445 u043fu043eu0440 u0436u0438u0432u0443u0445u0443 Forever one u0441u0447u0438u0442u0430u044e u043eu0434u043du043eu0439 u0438u0437 u0441u0430u043cu044bu0445 u0442u043eu043fu043eu0432u044bu0445 u043fu0435u0441u0435u043d, u0447u0442u043e u044f u0441u043bu044bu0448u0430u043b. https://youtu.be/WUFl3z4hH_I”,”media”:[], “donate”: 0, “pinnedFor”: 0, “user”: {“id”: 135514, “url”: “https: / / dtf.ru / u / 135514-olic”, “avatar “:” https: / / leonardo.osnova.io / 458b8866-573a-54cc-949a-3a7683540e26 / “,” name “:” Olic “,” isVerified “: false},” content “: {” id “: 883310,” url “:” https: / / dtf.ru / music / 883310-ingvi-ne-gotov-k-voyne-novyy-albom-virtuoza-veterana “,” title “:” u0418 u043d u0433 u0432 u0438 u043d u0435 u0433 u043e u0442 u043e u0432 u043a u0432 u043e u0439 u043d u0435 u0435: u30e043d u043d u0435: u30e043d u044d u0435: u304d u0440 u043b u044c u0431 u043e u043c u0432 u0438 u0440 u0442 u0443 u043e u0437 u0430- u0432 u0435 u0442 u0435 u0440 u0430 ” }, {“comment_id”: 12954229, “subsite_id”: 64953, “user_id”: 210661, “type”: “comment_add”, “id”: 12954229, “hash”: “385722821bef9b45e985ae2e07bdfbfb”, “date”: 1632809575 url “:” https: / / dtf.ru / games / 883339-utechka-beta-testirovanie-battlefield-2042-nachnetsya-6-oktyabrya? comment = 12954229 “,” text “:”> u0418 u0433 u0440 u0430 u0442 u0430 u043a u0430 u044f u0436 u0435 u0431 u0443 u04 34 u0435 u0442 u043a u0430 u043a u043f u0440 u043e u0448 u043b u044b u0435. N n u0417 u0434 u0435 u0441 u0441c ue0442 u441 u0441c ue0442 u441 u0441c ue0442 u44 u0443 u0447 u0430 u0439, u0447 u0442 u043e u0441 u0435 u0440 u0438 u0438 u043d u0443 u0436 u0435 u043d u043d u043e ua0442 u043d u043 u030 ua0442 u442 u0437 u0430 u0434, u0438 u0435 u0441 u043b u0438 u0432 u0438 u0442 u043e u0433 u0435 u043f u043e u043b u0443 u0447 u44 u0411 u0430 u0442 u043b u0430 4 u043f u043e u0441 u043b u0435 u043f u0430 u0442 u0447 u0435 u0439 u0438 u0430 u0434 u0438 u0430 u0434 u0438 u0430 u0434 u0438 u0430 u0434 u0432 “, u043d u043e u0441 u043f u043e u043f u0440 u0430 u0432 u043a u043e u0439 u043d u0430 u0442 u0435 u04 u07 u043 u0435 u04 u07 u043 u044 u0438 u0439 u0443 u0440 u043e u0432 u0435 u043d u044c 2020 u0433 u043e u0434 u0430, u0442 u043e u044d u0442 u0304 u0433 u0433 u0438 u0442. n n u0410 u043f u043e u043f u043e u0432 u043e u0434 u0443 u043f u0440 u0435 u043 4 u0437 u0430 u043a u0430 u0437 u043e u0432, u0442 u043e u043a u0430 u043a u043c u0438 u043d u0438 u043c u0443 u043c u043c u0443 u43543 u043c u0443 u43543 u043e u0431 u044b u041e u0411 u0422, u044d u0442 u043e u0431 u0435 u0437 u0443 u043c u0438 u0435. u00a0 n u04 u0422 u0435 u0441 u0442 u043e u0438 u0442 u043e u0442 u043c u0435 u0442 u0438 u0442 u044c, u0447 u0442 u043e u0442 u0430 u0436 u0442 u0430 u0436 u0442 u0430 u0436 u0430 u0436 u0430 u0436 u0430 u043f u043e u043a u0430 u0437 u0430 u043b u0430, u0447 u0442 u043e u0444 u043e u0440 u0441 u0438 u0440 u32043e u0438 u0440 u32043e u0438 u0440 u32043e u4404 u043a u0440 u043e u0441 u0441 u043f u043b u0435 u0439 u0441 u041f u041a, u0438 u043d u0438 u043a u0430 u043a u43 u044 u043a u43 u044 u0447 u0438 u0442 u043e u043c ( u0445 u043e u0442 u044f u043e u043d u0438 u0432 u0441 u0435 u043d u0438 u043a u038 u044 u0438 u043a u0430 u0435 u0447 u0430 u0441) = u043f u0440 u0435 u0432 u0440 u0430 u0449 u0435 u043d u0438 u0435 u0438 u0433 u0440 u044b u0432 u0432 u044b u0433 u0440 u0435 u0431 u043d u0443 u044e u044f u043c u0443. u0415 u0441 u043b u0438 u0411 u0430 u0442 u043b u0430 u0434 u0430 u0441 u0442 u043a u043e u043d u0441 u043e u043b u0441 u043e u043b u044 u043e u043b u044 u043e u043b u044 u043e u0441 u0441 u043f u043b u0435 u0439 u0431 u0435 u0437 u041f u041a, u0442 u043e u0432 u044b u0433 u043e u0434 u0433 u043e u0434 u044 u0435 u0442 u043e u0442 u043b u0438 u0447 u0430 u0442 u044c u0441 u044f u0441 u0440 u0435 u0434 u0438 u0434 u3 u0438 u044 u0434 u3 u04 u044 u0442 u0435 u0440 u043e u0432. u00a0 “,” media “:[], “donate”: 0, “pinnedFor”: 0, “user”: {“id”: 210661, “url”: “https: / / dtf.ru / u / 210661-j-paganel69”, “avatar”: “https: / / leonardo.osnova.io / d57efde5-b3f5-5f67-a538-c22881016870 /”, “name”: “J Paganel69”, “isVerified”: false}, “content” : {“id”: 883339, “url”: “https: / / dtf.ru / games / 883339-utechka-beta-testirovanie-battlefield-2042-nachnetsya-6-oktyabrya”, “title”: ” u0423 u0442 u0435 u0447 u043a u0430: u0431 u0435 u0442 u0430- u0442 u0435 u0441 u0442 u0438 u0440 u043e u30432 u04d4 u043e u30432 u04d4 u043e u30432 u04d4 u00a0 u043d u0430 u0447 u043d u0451 u0442 u0441 u044f 6 u00a0 u043e u043a u0442 u044f u0431 u0440 u044f “},” isAn95 “comment_onymous} , “subsite_id”: 64963, “user_id”: 128221, “type”: “comment_add”, “id”: 12954231, “hash”: “b5b62ddaf677b955956678b24f237cd6”, “date”: 1632809585, “url”: “https: / /dtf.ru / avi / 883623-nextgen-uzhe-zdes? comment = 12954231 “,” text “:” u0414 u0430 u043d u0435 u0442, u043d u0435 u043e u0441 u043e u0431 u043e u043e u0442 u0432 u0430 u043b u0431 u044b u0448 u043a u0438. u041f u0440 u0438 u0431 u043e u0440 u043a u0430 u0442 u0430 u043a u0432 u043e u043e u0431 u0449 u0435 u043f u043b u044 u043f u043b u044 u043f u043b u044 u043f u043b u044 u043d u0435 u0436 u0438 u0432 u0430 u044f, u043a u0430 u043a u0431 u0443 u0434 u0442 u043e u043d u0430 u043d u0435 u0430 u043d u0435 u44 u043d u0435 u44 u043d u0435 u0440 u0435 u043d u0434 u0435 u0440 u0438 u0442 u0441 u044f. u0414 u0438 u043d u0430 u043c u0438 u0447 u0435 u0441 u043a u0438 u0445 u0442 u0435 u043d u0435 u0439 u0432 ua043e u0439 u0432 ua33 u04 u0435 u043a u0442 u043e u0436 u0435 u043d u0435 u043d u0430 u0431 u043b u044e u0434 u0430 u044e. u0430 u043b u043b u0451? “,” media “:[], “donate”: 0, “pinnedFor”: 0, “user”: {“id”: 128221, “url”: “https: / / dtf.ru / u / 128221-dmitry-p”, “avatar”: “https: / / leonardo.osnova.io / 8cbdf614-0e6c-1a94-a5fe-3037e2a6b3db /”, “name”: “Dmitry P”, “isVerified”: false}, “content” : {“id”: 883623, “url”: “https: / / dtf.ru / avi / 883623-nextgen-uzhe-zdes”, “title”: “Nextgen u0443 u0436 u0435 u0437 u0434 u0435 u0441 u044c? “},” isAnonymous “: false}, {” comment_id “: 12954234,” subsite_id “: 311436,” user_id “: 165113,” type “:” comment_add “,” id “: 12954234, “hash”: “13eae92de66feb305f8fb7c7cc3a879a”, “date”: 1632809592, “url”: “https: / / dtf.ru / s / steam / 883626-akcii-posredi-nedeli-rasprrodazhi-ig izdateley-konami-i-rebellion-interactive? comment = 12954234 “,” text “:” “,” media “:[{“type”:”link”,”value”:”steamcommunity.com”}], “donate”: 0, “pinnedFor”: 0, “user”: {“id”: 165113, “url”: “https: / / dtf.ru / u / 165113-sergey-petrenko”, “avatar”: “https: / / leonardo.osnova.io / 41f0bfe5-b83e-7a79-158d-3ad76a143f94 /”, “name”: ” u0421 u0435 u0440 u0433 u0435 u0439 u041f u0435 u0442 u0440 u0435 u043d u043a u043e “,” isVerified “: false},” content “: {” id “: 883626,” url “:” https: / / dtf.ru / s / steam / 883626-akcii-posredi-nedeli-rasprodazhi-igr-izdateley-konami-i-rebellion-interactive “,” title “:” u0410 u043a u0446 u0438 u0438 u043f u143e u044 u0440 u0435 u0434 u0438 u043d u0435 u0434 u0435 u043b u0438 u00a0 u2014 u00a0 u0440 u0430 u0441 u043f u0440 u043e u0430 u0440 u0438 u0437 u0434 u0430 u0442 u0435 u043b u0435 u0439 Konami u0438 Rebellion Interactive “},” isAnonymous “: false}, {” comment_id “: 12954237,” subsite_id “user_id3: 6495 “: 120544,” type “:” comment_add “,” id “: 12954237,” hash “:” 5e098414bdc4efd1c03bb870abcc9c14 “,” date “: 1632809596,” url “:” https: / / dtf.ru / games / 882830-oni-sozdany-drug-dlya-druga-glavnoe-iz- prevyu-metroid-dread-na-nintendo-switch-s-oled-displeem? comment = 12954237 “,” text “:”> u0442 u044b u043e u0442 u043d u0435 u0433 u043e u0442 u0430 u043a u0438 u0442 u0430 u043a u043f u043e u043b u0443 u0447 u0438 u0448 u044c u0432 u043d u0435 u0437 u0430 u0432 u044 u0430 u0432 u044 u0430 u0432 u044 u0442 u0438 u043e u0442 u0435 u0433 u043e u043a u0430 u0447 u0435 u0441 u0442 u0432 u0430, u00a0 u0438 u0431 u043e u0438 u0431 u0364304 u0448 u0438 u0442 u0438 u043f u0441 u0438 u0445 u043e u043b u043e u0433 u0438 u044f u043f u043e u043a u0443 u043f u44 u043a u043b u044e u0447 u0430 u0435 u0442 u0441 u044f) n n u043d u0443 u0434 u0430, u043a u043e u043d u0435 u0447 u043d u0435 u0447 u043d u0430 u043d u0438 u0437 u043a u0438 u0435 u043e u0446 u0435 u043d u043a u0438 u0443 u0440 u0430 u0437 u043d u044b u0437 u043d u0454404 u0442 u043e, u043d u0430 u0432 u0435 u0440 u043d u043e u0435, u0432 u0441 u0435 u0431 u0435 u0441 u043f u043 u04 u0430 u043f u043 u04 u0430 u0434 u044f u043c u0434 u043e u0441 u0442 u0430 u043b u043e u0441 u044c, u0447 u0442 u043e u043e u043d u0438 u043d u043d u0438 u043d u043d u0438 u043d u043d u0438 u043d u0442 u0447 u0438 u043b u0438 u0443 u0434 u043e u0432 u043e u043b u044c u0441 u0442 u0432 u0438 u044f u043e u0442 u038 u445? u043f u0441 u0438 u0445 u043e u043b u043e u0433 u0438 u044f u043f u043e u043a u0443 u043f u0430 u0442 u0435 u043b u0442 u0435 u043b u0442 u0435 u0404 u04f u0443 u044e u043e u0447 u0435 u0440 u0435 u0434 u044c u0440 u0430 u0431 u043e u0442 u0430 u0435 u0442 u043d u0430 u442 u043d u0430 u442 u043d u0430 u44 u0442 u044b u043d u0435 u0434 u0440 u043e u043f u043d u0435 u0448 u044c u0438 u0433 u0440 u0443, u0442. u043a. u0436 u0430 u043b u043a u043e u043f u043e u0442 u0440 u0430 u0447 u0435 u043d u043d u044b u0445 u0434 u0435 u03543d u0434 u0435 u03543d u0434 u0410 u043f u0440 u043e u0443 u0434 u043e u0432 u043e u043b u044c u0441 u0442 u0432 u0438 u0435 u2014 u044d u0442 u044 u044d u0442 u354 u0441 u0430 u043c u043f u0440 u0438 u043f u043b u0435 u043b. n n u0427 u0435 u043c u0438 u0433 u0440 u043e u043a u043e u043a u030 u0432 u0438 u0442 u0447 u0435 u043e u0442 u043b u0438 u0447 u0430 u044e u0442 u0441 u044f u043e u0442 u0438 u0433 u43 u0430 u0434 u0440 u0443 u0433 u0438 u0445 u043a u043e u043d u0441 u043e u043b u044f u0445? u0422 u0430 u043c u043a u043d u043e u043f u043a u0438 u0434 u0440 u0443 u0433 u0438 u0435, u0432 u0438 u0431 u0440 u0438 u0431 u0440 u0438 u0431 u0440 u044 u0431 u0440 u0438 u0431 u0440 u0435 u0442 u0430? u0422 u0430 u043c u0434 u0440 u0443 u0433 u0438 u0435 u0438 u0433 u0440 u044b u0432 u0441 u0435 u0447 u0442 u038 n04 u0440 u043e u043c u043e u0431 u0438 u043b u043a u0438 u043d u0435 u0433 u043e u0432 u043e u0440 u044e, u0442 u040 u044e, u0442 u040 u0440 u0435 u0430 u0443 u0434 u0438 u0442 u043e u0440 u0438 u0438. u041e u0434 u043d u043e u0439 u043d u0443 u0436 u043d u044b u043a u0430 u0437 u0443 u0430 u043b u043a u0438 u0438 u0437 u0440 u0441 u0435 u0431 u044f u043f u043e u043f u0443 u0442 u0438 u043d u0430 u0440 u0430 u0431 u043e u0442 u0443. u041d u043e u0434 u0440 u0443 u0433 u0430 u044f u0432 u043f u043e u043b u043d u0435 u0441 u0435 u0431 u0435 u0438 u0431 u0435 u0438 u0430 u0441 u043e u0440 u0435 u0432 u043d u043e u0432 u0430 u0442 u0435 u043b u044c u043d u044b u0435 u0438 u043b u0438 u0438 u043b u0438 u44 ” u043b u044c u043d u044b u0435 ” u0438 u0433 u0440 u044b, u043c u0430 u043b u043e u043e u0442 u043b u0438 u0447 u044 u0438 u0447 u044 u044 u0441 u044f u043e u0442 u0438 u0433 u0440 u043d u0430 u0441 u0442 u0430 u0440 u0448 u0438 u0445 u043a u043e u043d u44 “media”:[], “donate”: 0, “pinnedFor”: 0, “user”: {“id”: 120544, “url”: “https: / / dtf.ru / u / 120544-stanislav-bolotov”, “avatar”: “https: / / leonardo.osnova.io / 869b9f50-a55b-d659-38ed-2f8bdc2dc765 /”, “name”: ” u0421 u0442 u0430 u043d u0438 u0441 u043 u0430 u0432 u0411 u043e u043b u043e u0442 u043e u0432 “,” isVerified “: false},” content “: {” id “: 882830,” url “:” https: / / dtf .ru / games / 882830-oni-sozdany-drug-dlya-druga-glavnoe-iz-prevyu-metroid-dread-na-nintendo-switch-s-oled-displeem “,” title “:” u00ab u041e u043d u0438 u0441 u043e u0437 u0434 u0430 u043d u044b u0434 u0440 u0443 u0433 u0434 u043b u044f u0434 u300 u04b u0430 u0432 u043d u043e u0435 u0438 u0437 u043f u0440 u0435 u0432 u044c u044e Metroid Dread u043d u0430 Nintendo Switch u0441 OLED u0438 u430430 u0435 u043c “},” isAnonymous “: false}, {” comment_id “: 12954243,” subsite_id “: 64966,” user_id “: 344050,” type “:” comment_add “,” id “: 12954243,” hash ” : “27eff562e04cbc840b13647c9fa8cc70”, “date”: 1632809612, “u rl “:” https: / / dtf.ru / kek / 883607? comment = 12954243 “,” text “:” u0425 u043e u0440 u043e u0448 u0435 u0435 u0432 u0438 u0434 u0435 u043e u043f u043e u044d u0442 u043e u043c u0443 u043f u043e u0432 u043e u0434 u0443. u00a0 “,” media “:[{“type”:”video”,”value”:”https://leonardo.osnova.io/794e65ae-60fb-5cee-869f-1cfce2f89353/”}], “donate”: 0, “pinnedFor”: 0, “user”: {“id”: 344050, “url”: “https: / / dtf.ru / u / 344050-evropeec”, “avatar “:” https: / / leonardo.osnova.io / a30c2b32-83a8-5c7e-a2f5-abc364cf842f / “,” name “:” u0415 u0412 u0420 u041e u041f u0415 u0415 u0415 “,” isVerified “: false},” content “: {” id “: 883607,” url “:” https: / / dtf.ru / kek / 883607 “,” title “:” u0417 u0430 u043f u0438 u0441 u044c u0432 u043f u043e u0434 u0441 u0430 u0439 u0442 u0435 u041c u0435 u043c u044b “},”} isAnonymous}