Lightweight smartphone without battery

September 28 2021, 18:49

Sharp ïðåäñòàâèëà ñåãîäíÿ ÷ åòâ¸ðòîå ïîêîëåíèå ñìàðòôîíîâ Aquos Zero, ïî ÷ åìó-òî ïîëó ÷ èâøåå íàçâàíèå Aquos Zero 6. Íîâèíêà ðåçêî ïîìåíÿëà ïîçèöèîíèðîâàíèå ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåæíèìè ìîäåëÿìè ?? Now it’s not a playful bottle, but a medium-sized smartphone. And this is the main feature on the spot: Sharp, at the same time, uses a mag- netic energy and energy efficiency.  èòîãå îí ñîñòàâëÿåò âñåãî 146 ã ïðè 6,4 “ýêðàíå è àêêóìóëÿòîðå íà 4010 ìÀ ÷. Ê ñîæàëåíèþ, íà ýòîì ôèøêè ó òåëåôîíà çàêàí ÷ èâàþòñÿ ?? åñëè, êîíå ÷ íî, íå ñ ÷ èòàòü ôèøêîé 240-Ãö ýêðàí ñ òåõíîëîãèåé BFI (that is, 120 cts + hrf after each frame).

Sharp Aquos Zero 6 Technical Specifications No 2G, 3G, 4G, 5G Stitch Android 11 Kkan 6.4 “, 2340×1080 dot, 19.5: 9, OLED, 240 ö (120 ö + BFI) × message Qualcomm Snapdragon 750G, 8 íì

CPU: 2 x A77 x 2.2 ö + 6 x A55 x 1.8 ÃÃö

GPU: Adreno 619 ÎÇÓ 8 ÃÁ ÏÇÓ 128 ÃÁ SIM and memory card The pallets are activated Size Soyna, with a laser autofocus

Basic: 48 ips, f / 1.8, autofocus

Wide: 8p, f / 2.4, focus

Elefoto: 8 ips, f / 2.4, autofocus, 3x zoom Yellow 16.3 Ìï, f / 2.3 Attacker 4010 ìÀ h Order USB Type-C Connectors Wi-Fi 5

Bluetooth 5.1 NFC Esti Biometry Print screen of pallets (in the window) Çvuk 3.5mm Headphone Jack Water supply IP65 / 68 Size and weight 158 х 73 х 7.9 mm

146 ã Price TBA

© Ylyu Nerabov. Mobiltelefon

About Sharp and SoftBank