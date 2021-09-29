Redmi onboard with OLED and charged per week

Along with the Aquos Zero 6, Sharp has introduced a new version of Aquos Sense ?? The most popular one in the Android smartphone line, which you can use to call “Redmi Power”. Êîìïàíèÿ ïîñòàðàëàñü ñîõðàíèòü âñå ôèðìåííûå ôèøêè ñåðèè: öåëüíîìåòàëëè ÷ åñêèé êîðïóñ, êîìïàêòíûé êîðïóñ (152 õ õ 7.9 ìì 70, 156 ã) è óíèâåðñàëüíûé íàáîð êàìåð (48 Ìï îñíîâà + 8 Ìï øèðèê + 8 Ìï òåëåôîòî). Íî íå îáîøëîñü è áåç èçìåíåíèé: âïåðâûå â èñòîðèè ñåðèè Sharp ïðèìåíèëà ôèðìåííûé IGZO OLED-ýêðàí (1300 íèò, 6,1 “, Full HD +), áëàãîäàðÿ êîòîðîìó Sense 6, ïî çàâåðåíèÿì ïðîèçâîäèòåëÿ, ñìîæåò ðàáîòàòü áåç ïîäçàðÿäêè öåëóþ íåäåëþ Ïðîäàæè íîâèíêè íà. Some are in october, the price of the step is not very high.
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Technical Specifications Sharp Aquos Sense 6
|No
|2G, 3G, 4G, 5G
|Stitch
|Android 11
|Kkan
|6.1 “, 2432×1080 dot, 20.3: 9, OLED, 120 Hz start
|× message
|Qualcomm Snapdragon 690, 8 íì
CPU: 2 x A77 x 2 ÃÃö + 6 x A55 x 1.8 ÃÃö
GPU: Adreno 619L
|ÎÇÓ
|4/6 ÃÁ
|ÏÇÓ
|64/128 ÃÁ
|SIM and memory card
|The pallets are activated
|Size
|Oenaÿ
Basic: 48 Ìï, f / 1.8
Wide: 8 Ìï, f / 2.4
Elefoto: 8 Ìï, f / 2.4, 2õ çóì
|Yellow
|8 Ìï, f / 2.0
|Attacker
|4570 ìÀ h
|Order
|USB Type-C
|Connectors
|Wi-Fi 5
Bluetooth 5.1
|NFC
|Esti
|Biometry
|Print screen of pallets (in the window)
|Çvuk
|3.5 mm audio
|Water supply
|IP65 / 68
|Size and weight
|152 х 70 х 7.9 mm
156 ã
|Price
|TBA
© Ylyu Nerabov. Mobiltelefon
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