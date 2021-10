The composition of the Slovak national team for the selection match for the 2022 World Cup with Russia has been announced – 10/07/2021

The upcoming game will take place in Kazan on October 8, beginning at 21.45 (Moscow time).

Slovakia’s squad for the 2022 World Cup qualifying match with Russia

Goalkeepers: Frantisek Plach (Piast), Marek Rodak (Fulham), Dusan Kuciak (Legia), Dominik Greif (Mallorca).

Defenders: Milan Shkrinjar (Inter), Lubomir Shatka (Lech), Peter Pekarik (Hertha), Martin Valiant (Mallorca), Martin Koscielnik (Slovan, Czech Republic), David Gantsko (Sparta Pr) , Tomas Gubochan (Omonia), Vernon De Marko (Slovan, Slovakia), Lukas Paushek (Slovan, Slovakia).

Midfielders: Eric Irka (Oviedo), Ondrej Duda (Cologne), Tomas Suslov (Groningen), Matush Bero (Vitesse), Martin Koscelnik (Slovan Lb), Robert Mac (Ferencv√°ros), Vladimir Weiss (Slovan Br), Juraj Kutska (Watford), Stanislav Lobotka (Napoli), Marek Gamsik (Trabzonspor), Albert Rusnak (Real Salt Lake), Patrick Grosovsky (Genk) , Lukas Garaslin (Sassuolo).

Forwards: David Strelets (Slovan), Ivan Shrantz (Slavia), Robert Bozhenik (Fortuna D), Ladislav Almasi (Banik).