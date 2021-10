https://rsport.ria.ru/20210504/gimnastika-1731116414.html

“Kim Kardashian or Jennifer Lopez”: a delicious photo of a Russian gymnast

MOSCOW, May 4 – RIA Novosti. Olympic champion in rhythmic gymnastics Vera Biryukova posted photos on her Instagram and compared herself with Kim Kardashian and Jennifer Lopez. Biryukova is 23 years old, she became the champion of the Games in Rio de Janeiro in 2016 in the group all-around. She also has victories at the European Championship, European Games and the Universiade.

