https://ria.ru/20211017/izrail-1754937211.html

The Israeli army spoke about cooperation with Russia in Syria

The Israeli army spoke about cooperation with Russia in Syria – RIA Novosti, 10/17/2021

The Israeli army spoke about cooperation with Russia in Syria

The Israeli army continues military cooperation with Russia on Syria, which makes it possible to effectively solve many problems, a high-ranking officer said … RIA Novosti, 10/17/2021

2021-10-17T17: 29

2021-10-17T17: 29

2021-10-17T17: 29

Israel

Syria

Russia

/ html / head / meta[@name=”og:title”]/ @ content / html / head / meta[@name=”og:description”]/ @ content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151570/10/1515701080_2 0:4240:2384_1920x0_80_0_0_810a23b1a6372a6e220f4cc8325f69d7.jpg

TEL-AVIV, October 17 – RIA Novosti. The Israeli army continues military cooperation with Russia on Syria, which allows it to effectively solve many problems, said a senior IDF officer.

https://ria.ru/20211016/siriya-1754891111.html

Israel

Syria

Russia

RIA News internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 FSUE MIA “Russia Today” https: //xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2021

RIA News internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 FSUE MIA “Russia Today” https: //xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

news

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https: //xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

RIA News internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 FSUE MIA “Russia Today” https: //xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151570/10/1515701080_531 0:3710:2384_1920x0_80_0_0_d0c91eede68b15d21ee24b51391f5e98.jpg

RIA News internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 FSUE MIA “Russia Today” https: //xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

RIA News internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 FSUE MIA “Russia Today” https: //xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

israel, syria, russia