https://ria.ru/20211021/vaktsinatsiya-1755568885.html

Matvienko opposed the introduction of mandatory vaccination against COVID-19

Matvienko opposed the introduction of mandatory vaccination against COVID-19 – RIA Novosti, 10/21/2021

Matvienko opposed the introduction of mandatory vaccination against COVID-19

The introduction of compulsory vaccination will not be effective, it is necessary to strengthen advocacy and convince Russians to vaccinate, said the speaker of the Council … RIA Novosti, 21.10.2021

2021-10-21T13: 15

2021-10-21T13: 15

2021-10-21T13: 36

spread of coronavirus

society

coronavirus in Russia

Federation Council of the Russian Federation

Valentina Matvienko

health – society

coronavirus covid-19

vaccination of Russians against covid-19

/ html / head / meta[@name=”og:title”]/ @ content / html / head / meta[@name=”og:description”]/ @ content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601698341_0-0:3632:2042_1920x0_80_0_0_87f72a14bc0445034077715c0ec8e629.jpg

ATHENS, October 21 – RIA Novosti. The introduction of compulsory vaccination will not be effective, it is necessary to strengthen propaganda work and convince Russians to vaccinate, said the speaker of the Federation Council Valentina Matvienko. to the question whether the current situation with the coronavirus requires the introduction of compulsory vaccination.

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html

RIA News internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 FSUE MIA “Russia Today” https: //xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2021

RIA News internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 FSUE MIA “Russia Today” https: //xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

news

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https: //xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

RIA News internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 FSUE MIA “Russia Today” https: //xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601698341_447:83:3067:2048_1920x0_80_0_0_8e193b525bd4aa55f01421742e455a15.jpg

RIA News internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 FSUE MIA “Russia Today” https: //xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

RIA News internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 FSUE MIA “Russia Today” https: //xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

society, coronavirus in russia, council of the federation of the rf, valentina matvienko, health – society, coronavirus covid-19, vaccination of Russians against covid-19