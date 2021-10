The operational headquarters announced the statistics on the incidence of a new coronavirus infection in Russia on October 22

Over the past day in Russia, confirmed cases of a new coronavirus infection COVID-19 – 37141 in 85 regions, including actively identified 3,397 (9.1%) without clinical manifestations.

Subjects with the lowest daily growth rates:

1. Magadan region 0.19%

2. Republic of Kalmykia, Kamchatka Territory 0.2%

3. Sakhalin Region 0.21%

In the Russian Federation, on an accrual basis, 8 168 305 cases (+ 0.46%) coronavirus infection in 85 regions.

Over the past day, 25,453 people were discharged after recovery:

Moscow – 4162

St. Petersburg – 3123

Moscow region – 2116

Samara region – 768

Republic of Crimea – 664

Republic of Bashkortostan – 650

Nizhny Novgorod region – 547

Ulyanovsk region – 520

Perm Territory – 419

Krasnoyarsk Territory – 415

Sverdlovsk region – 412

Astrakhan region – 397

Rostov region – 387

Bryansk region – 349

Omsk region – 349

Stavropol Territory – 342

Lipetsk region – 331

Orenburg region – 327

Saratov region – 322

Udmurt Republic – 321

Volgograd region – 305

Arkhangelsk region – 293

Republic of Karelia – 292

Pskov region – 292

Kaliningrad region – 279

Leningrad region – 279

Khabarovsk Territory – 278

Sevastopol – 271

Vologda region – 251

Republic of Buryatia – 238

Trans-Baikal Territory – 222

Voronezh region – 219

Primorsky Territory – 207

Belgorod region – 201

Chelyabinsk region – 201

Kemerovo region – 199

Irkutsk region – 197

Kaluga region – 194

Tambov region – 194

Murmansk region – 188

Kostroma region – 186

Kursk region – 181

Tula region – 175

Amur Region – 157

Khanty-Mansi Autonomous Okrug – 156

Komi Republic – 152

Altai Territory – 149

Novosibirsk region – 147

Yaroslavl region – 140

Tyumen region – 131

Novgorod region – 123

Ryazan region – 121

Republic of Dagestan – 118

Tver region – 109

Republic of Mordovia – 100

Smolensk region – 99

Chechen Republic – 90

Tuva Republic – 90

Kabardino-Balkar Republic – 89

Sakhalin Region – 83

Republic of Tatarstan – 80

Karachay-Cherkess Republic – 79

Krasnodar Territory – 77

Oryol region – 76

Republic of Sakha (Yakutia) – 71

Tomsk region – 68

Vladimir region – 64

Ivanovo region – 64

Kurgan region – 64

Kirov region – 58

Jewish Autonomous Region – 57

Republic of Kalmykia – 53

Yamalo-Nenets Autonomous District – 49

Republic of Ingushetia – 42

Republic of North Ossetia – Alania – 35

Magadan region – 30

Republic of Adygea – 29

Republic of Mari El – 28

Penza region – 25

Kamchatka Territory – 22

Chukotka Autonomous District – 17

Nenets Autonomous Okrug – 15

Altai Republic – 14

Republic of Khakassia – 10

Republic of Chuvashia – 9

For the entire period, 7,117,060 were discharged after recovery in Russia.

Over the last 24 hours, 1,064 deaths have been confirmed:

Moscow – 79

Saint Petersburg – 67

Krasnodar Territory – 40

Nizhny Novgorod region – 37

Rostov region – 36

Republic of Bashkortostan – 36

Stavropol Territory – 33

Sverdlovsk region – 33

Perm Territory – 30

Chelyabinsk region – 29

Republic of Chuvashia – 26

Volgograd region – 25

Penza region – 23

Irkutsk region – 23

Orenburg region – 22

Moscow region – 20

Saratov region – 20

Altai Territory – 20

Krasnoyarsk Territory – 20

Samara region – 18

Tula region – 17

Tyumen region – 17

Bryansk region – 16

Republic of Crimea – 16

Ulyanovsk region – 16

Novosibirsk region – 16

Voronezh region – 15

Khanty-Mansi Autonomous Okrug – 14

Komi Republic – 13

Tver region – 12

Republic of Tatarstan – 12

Astrakhan region – 11

Udmurt Republic – 11

Ivanovo region – 10

Lipetsk region – 10

Vologda region – 10

Sevastopol – 10

Republic of Khakassia – 10

Omsk region – 10

Ryazan region – 9

Tambov region – 9

Vladimir region – 8

Yaroslavl region – 8

Murmansk region – 8

Kursk region – 7

Leningrad region – 7

Republic of Dagestan – 7

Kabardino-Balkar Republic – 7

Republic of Buryatia – 7

Trans-Baikal Territory – 7

Republic of Mordovia – 6

Republic of Sakha (Yakutia) – 6

Kaluga region – 5

Kaliningrad region – 5

Pskov region – 5

Republic of Adygea – 5

Kemerovo region – 5

Khabarovsk Territory – 5

Belgorod region – 4

Oryol region – 4

Republic of Karelia – 4

Karachay-Cherkess Republic – 4

Chechen Republic – 4

Republic of Mari El – 4

Smolensk region – 3

Yamalo-Nenets Autonomous Okrug – 3

Kamchatka Territory – 3

Kostroma region – 2

Nenets Autonomous Okrug – 2

Republic of Kalmykia – 2

Republic of North Ossetia – Alania – 2

Kirov region – 2

Altai Republic – 2

Tomsk region – 2

Primorsky Territory – 2

Sakhalin Region – 2

Republic of Ingushetia – 1

Kurgan region – 1

Amur Region – 1

Jewish Autonomous Region – 1

Over the entire period, 228,453 people died in Russia.

According to Rospotrebnadzor, over the entire period 203.4 million laboratory tests for a new type of coronavirus infection, including 680 thous. – for the last day. They remain under medical supervision 1 million 786 thousand 528 people.

As of October 22nd, vaccination first component carried out 53 511 786 times, vaccination full cycle – 49 161 150 times… The level of herd immunity in Russia is 45.7%…