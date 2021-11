https://ria.ru/20211102/vstrecha-1757411078.html

Patrushev met with CIA Director Burns in Moscow

Patrushev met with CIA Director Burns in Moscow

Russian Security Council Secretary Nikolai Patrushev met in Moscow with CIA Director William Burns, discussed relations between Russia and the United States

MOSCOW, November 2 – RIA Novosti. Russian Security Council Secretary Nikolai Patrushev met in Moscow with CIA Director William Burns, discussed relations between Russia and the United States, the press service of the Russian Security Council Office reported. “Russian Security Council Secretary Nikolai Patrushev met in Moscow with US Central Intelligence Agency Director William Burns. discussed Russian-American relations, “the message says.

