https://ria.ru/20211103/udar-1757476587.html

Syria reports Israeli air strike on Damascus suburb

Syria reported an Israeli airstrike on a suburb of Damascus – Russia news today

Syria reports Israeli air strike on Damascus suburb

Israel launched a series of rocket attacks on the suburb of Damascus from the occupied Golan Heights, according to the Syrian state agency SANA. RIA Novosti, 03.11.2021

2021-11-03T03: 52

2021-11-03T03: 52

2021-11-03T03: 52

in the world

Israel

damascus (city)

Syria

golan heights

/ html / head / meta[@name=”og:title”]/ @ content / html / head / meta[@name=”og:description”]/ @ content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152525/22/1525252287_0:278:5152:3176_1920x0_80_0_0_e2f79d211801626bd88be1b239592e20.jpg

MOSCOW, November 3 – RIA Novosti. Israel launched a series of rocket attacks on the Damascus suburb from the occupied Golan Heights, according to the Syrian state agency SANA. According to the agency, property damage was caused as a result of the strikes.

https://ria.ru/20211102/siriya-1757416477.html

Israel

damascus (city)

Syria

golan heights

RIA News internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 FSUE MIA “Russia Today” https: //xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2021

RIA News internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 FSUE MIA “Russia Today” https: //xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

news

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https: //xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

RIA News internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 FSUE MIA “Russia Today” https: //xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152525/22/1525252287_0-0:4580:3435_1920x0_80_0_0_bd85eadc08683a7e32c68aa03d6a86fc.jpg

RIA News internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 FSUE MIA “Russia Today” https: //xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

RIA News internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 FSUE MIA “Russia Today” https: //xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

worldwide, israel, damascus (city), syria, golan heights