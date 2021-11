https://ria.ru/20211110/blinken-1758483893.html

Blinken promised Ukraine a lethal weapon

The US administration will work with Congress to ensure the continuation of military assistance to Ukraine, including lethal means, the Secretary of State promised … RIA Novosti, 11/10/2021

2021-11-10T23: 21

WASHINGTON, November 10 – RIA Novosti. The US administration will work with Congress to ensure continued military assistance to Ukraine, including lethal means, promised Secretary of State Anthony Blinken. Kuleba said that any American assistance would be useful to Ukraine. , air defense systems or something else, “the Ukrainian minister said.

2021

