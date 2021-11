AvtoVAZ has completely suspended production – Russia news today

https://ria.ru/20211112/avtovaz-1758689940.html

AvtoVAZ completely suspended production

AvtoVAZ completely suspended production on Friday due to the lack of electronic components, Avtostat reports. RIA Novosti, 12.11.2021

MOSCOW, November 12 – RIA Novosti. AvtoVAZ completely suspended production on Friday due to the lack of electronic components, Avtostat reported. AvtoVAZ completely suspended production. AvtoVAZ, due to the lack of electronic components, today, on November 12, suspended the production of cars on all three assembly lines in Togliatti.

