Kiev resumed energy imports from Belarus, Ukrenergo said

Kiev resumed energy imports from Belarus, Ukrenergo said

Ukraine resumed the supply of electricity from Belarus, as of Saturday morning the volume of supplies is 415 megawatts per hour, according to the website … RIA Novosti, 21.11.2021

KIEV, November 21 – RIA Novosti. Ukraine resumed deliveries of electricity from Belarus, as of Saturday morning the volume of deliveries is 415 megawatts per hour, according to the website of the company “Ukrenergo” “taking into account technical capabilities.” “Belarus.

