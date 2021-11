The operational headquarters announced the statistics on the incidence of a new coronavirus infection in Russia on November 29

Over the past day in Russia, confirmed cases of a new coronavirus infection COVID-19 – 33860 in 85 regions, including actively identified 2,562 (7.6%) without clinical manifestations.

Subjects with the lowest daily growth rates:

1. Republic of Kalmykia 0.08%

2. Republic of Altai 0.14%

3.Moscow, Republic of Tyva, Chukotka Autonomous Okrug 0.18%

In the Russian Federation, on an accrual basis, 9 604 233 case (+ 0.35%) coronavirus infection in 85 regions.

Over the past day, 27,700 people were discharged after recovery:

Moscow – 3703

Moscow region – 1623

Chelyabinsk region – 1474

Samara region – 946

Saint Petersburg – 926

Krasnodar Territory – 865

Nizhny Novgorod region – 760

Krasnoyarsk Territory – 699

Republic of Bashkortostan – 667

Perm Territory – 633

Rostov region – 629

Khabarovsk Territory – 506

Republic of Crimea – 498

Altai Territory – 498

Ulyanovsk region – 490

Sverdlovsk region – 482

Volgograd region – 463

Penza region – 461

Kaliningrad region – 447

Sevastopol – 424

Leningrad region – 422

Saratov region – 421

Smolensk region – 414

Tver region – 366

Vologda region – 345

Bryansk region – 342

Voronezh region – 337

Orenburg region – 293

Pskov region – 265

Kemerovo region – 253

Tula region – 242

Tyumen region – 241

Khanty-Mansi Autonomous Okrug – 240

Republic of Karelia – 237

Ryazan region – 230

Kursk region – 228

Yaroslavl region – 227

Oryol region – 225

Novgorod region – 218

Arkhangelsk region – 212

Stavropol Territory – 210

Republic of Dagestan – 206

Udmurt Republic – 201

Trans-Baikal Territory – 196

Astrakhan region – 191

Republic of Buryatia – 186

Lipetsk region – 182

Kostroma region – 181

Vladimir region – 176

Murmansk region – 158

Ivanovo region – 156

Kaluga region – 151

Tomsk region – 149

Republic of Sakha (Yakutia) – 149

Kirov region – 147

Kurgan region – 137

Republic of Chuvashia – 133

Omsk region – 128

Amur region – 127

Primorsky Territory – 124

Republic of Mordovia – 123

Tambov region – 110

Kabardino-Balkar Republic – 98

Chechen Republic – 98

Sakhalin Region – 98

Republic of North Ossetia – Alania – 91

Republic of Mari El – 88

Republic of Khakassia – 76

Irkutsk region – 71

Republic of Ingushetia – 63

Novosibirsk region – 60

Tuva Republic – 59

Republic of Tatarstan – 58

Karachay-Cherkess Republic – 57

Yamalo-Nenets Autonomous District – 47

Altai Republic – 45

Jewish Autonomous Region – 44

Republic of Adygea – 35

Magadan region – 35

Belgorod region – 31

Kamchatka Territory – 28

Republic of Kalmykia – 25

Nenets Autonomous Okrug – 9

Chukotka Autonomous District – 8

Komi Republic – 3

For the entire period, 8,295,811 were discharged after recovery in Russia.

Over the past 24 hours, 1,209 deaths have been confirmed:

Moscow – 93

Saint Petersburg – 66

Moscow region – 58

Krasnodar Territory – 41

Rostov region – 40

Stavropol Territory – 39

Voronezh region – 36

Volgograd region – 35

Nizhny Novgorod region – 35

Sverdlovsk region – 34

Republic of Bashkortostan – 32

Krasnoyarsk Territory – 31

Chelyabinsk region – 30

Samara region – 29

Irkutsk region – 28

Vladimir region – 26

Perm Territory – 26

Republic of Crimea – 23

Penza region – 23

Tyumen region – 22

Altai Territory – 22

Republic of Chuvashia – 20

Bryansk region – 19

Saratov region – 19

Ryazan region – 18

Ulyanovsk region – 15

Lipetsk region – 14

Ivanovo region – 13

Vologda region – 13

Orenburg region – 13

Novosibirsk region – 13

Omsk region – 12

Tula region – 11

Republic of Tatarstan – 10

Khanty-Mansi Autonomous Okrug – 10

Trans-Baikal Territory – 10

Belgorod region – 9

Tambov region – 9

Kaliningrad region – 9

Republic of Mari El – 9

Udmurt Republic – 9

Tver region – 8

Novgorod region – 8

Sevastopol – 8

Kabardino-Balkar Republic – 8

Republic of Buryatia – 8

Murmansk region – 7

Republic of Dagestan – 7

Republic of North Ossetia – Alania – 7

Khabarovsk Territory – 7

Kursk region – 6

Oryol region – 6

Smolensk region – 6

Yaroslavl region – 6

Arkhangelsk region – 6

Leningrad region – 6

Astrakhan region – 6

Republic of Mordovia – 6

Kurgan region – 5

Tuva Republic – 5

Republic of Khakassia – 5

Republic of Sakha (Yakutia) – 5

Republic of Karelia – 4

Pskov region – 4

Karachay-Cherkess Republic – 4

Yamalo-Nenets Autonomous Okrug – 4

Primorsky Territory – 4

Kemerovo region – 3

Tomsk region – 3

Amur Region – 3

Sakhalin Region – 3

Kaluga region – 2

Kostroma region – 2

Republic of Kalmykia – 2

Republic of Ingushetia – 2

Chechen Republic – 2

Kirov region – 2

Jewish Autonomous Region – 2

Republic of Adygea – 1

Altai Republic – 1

Magadan region – 1

Over the entire period, 273 thousand 964 people died in Russia.

According to Rospotrebnadzor, over the entire period 224.5 million laboratory tests for a new type of coronavirus infection, including 450 thous. – for the last day. Remains under medical supervision 1 million 785 thousand 055 people.