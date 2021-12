https://ria.ru/20211202/mid-1761809546.html

Lavrov warned about the imminent appearance of American missiles in Europe

Lavrov warned about the imminent appearance of American missiles in Europe – Russia news today

Lavrov warned about the imminent appearance of American missiles in Europe

The architecture of strategic stability is rapidly collapsing, and soon American medium-range missiles may appear in Europe, said on Thursday … RIA Novosti, 02.12.2021

2021-12-02T13: 42

2021-12-02T13: 42

2021-12-02T13: 42

in the world

USA

Europe

Sergei Lavrov

/ html / head / meta[@name=”og:title”]/ @ content / html / head / meta[@name=”og:description”]/ @ content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760265174_0:35:3106:1782_1920x0_80_0_0_cd867af22a156f1a376bb2f14a896982.jpg

STOCKHOLM, December 2 – RIA Novosti. The architecture of strategic stability is rapidly collapsing, and soon American medium-range missiles may appear in Europe, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said on Thursday.

https://radiosputnik.ria.ru/20211130/1761553423.html

USA

Europe

RIA News internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 FSUE MIA “Russia Today” https: //xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2021

RIA News internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 FSUE MIA “Russia Today” https: //xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

news

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https: //xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

RIA News internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 FSUE MIA “Russia Today” https: //xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760265174_377 0:3106:2047_1920x0_80_0_0_1cd56ad4555d527ac6ce6f5462b65c19.jpg

RIA News internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 FSUE MIA “Russia Today” https: //xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

RIA News internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 FSUE MIA “Russia Today” https: //xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

in the world, usa, europe, sergey lavrov