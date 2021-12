https://ria.ru/20211204/reyting-1762136582.html

Fitch Affirms Russia ‘BBB’ Rating

The international rating agency Fitch has affirmed Russia’s long-term sovereign issuer default rating (IDR) at ‘BBB’, outlook stable, … RIA Novosti, 04.12.2021

MOSCOW, December 4 – RIA Novosti. Fitch has affirmed Russia’s Long-term Sovereign Issuer Default Rating (IDR) at ‘BBB’, Outlook Stable, the agency said in a press release. Short-term IDR affirmed at ‘F2’ in some areas, the rating continues to restrain.

