Ministry of Public Health: Cuba reports 1,946 positive cases for COVID-19 ›Information from the Minsap› Granma

At the close of yesterday, January 6, 12,848 patients were admitted, 7,135 suspects, 495 under surveillance and 5,218 confirmed active.

For COVID-19, a total of 37 thousand 980 samples were made for surveillance during the day, resulting in positive thousand 946. The country accumulates 11 million 836 thousand 693 samples made and 972 thousand 513 positive.

Of the total number of cases (1,946): 1,791 were contacts of confirmed cases; 118 with a source of infection abroad; 37 without a specified source of infection. Of the 1,946 diagnosed cases, 1,080 were female and 866 male.

21.8% (425) of the 1,946 positive cases were asymptomatic, accumulating a total of 135,078, which represents 13.8% of those confirmed to date.

Of the 1,946 diagnosed cases belong to the age groups: under 20 years (401), 20 to 39 years (658), 40 to 59 years (590), 60 and over (297).

Residence by province and municipalities of confirmed cases:

Pinar del Río: 257 cases

Consolacion del Sur: 24 (contacts of confirmed cases)

Guane: 5 (contacts of confirmed cases)

La Palma: 9 (contacts of confirmed cases)

Los Palacios: 21 (contacts of confirmed cases)

Mantua: 3 (contacts of confirmed cases)

Minas de Matahambre: 9 (8 contacts of confirmed cases and 1 imported)

Pinar del Río: 100 (contacts of confirmed cases)

San Juan and Martínez: 24 (contacts of confirmed cases)

San Luis: 21 (contacts of confirmed cases)

Sandino: 11 (contacts of confirmed cases)

Viñales: 30 (contacts of confirmed cases)

Mugwort: 88 cases

Alquízar: 1 (contact of confirmed case).

Artemis: 10 (contacts of confirmed cases).

Bahía Honda: 7 (contacts of confirmed cases).

Bauta: 10 (contacts of confirmed cases).

Caimito: 15 (contacts of confirmed cases).

Candelaria: 6 (contacts of confirmed cases).

Guanajay: 3 (contacts of confirmed cases).

Güira de Melena: 6 (contacts of confirmed cases).

Mariel: 9 (contacts of confirmed cases).

San Antonio de Los Baños: 14 (13 contacts of confirmed cases and 1 without a specified source of infection).

San Cristóbal: 7 (contacts of confirmed cases).

Havana: 103 cases

Arroyo Naranjo: 7 (contacts of confirmed cases)

Cattlemen: 9 (6 contacts of confirmed cases and 3 imported)

Centro Habana: 12 (contacts of confirmed cases)

Cerro: 9 (contacts of confirmed cases)

October 10: 8 (contacts of confirmed cases)

Guanabacoa: 6 (contacts of confirmed cases)

Eastern Havana: 13 (8 contacts of confirmed cases and 5 imported)

Old Havana: 3 (contacts of confirmed cases)

La Lisa: 6 (contacts of confirmed cases)

Marianao: 6 (contacts of confirmed cases)

Beach: 9 (contacts of confirmed cases)

Plaza de la Revolución: 9 (8 contacts of confirmed cases and 1 imported)

Rule: 2 (contacts of confirmed cases)

San Miguel del Padrón: 4 (contacts of confirmed cases)

Mayabeque: 126 cases

Batabanó: 7 (6 contacts of confirmed cases and 1 imported)

Bejucal: 41 (40 contacts of confirmed cases and 1 imported)

Güines: 1 (contacts of confirmed cases)

Jaruco: 9 (contacts of confirmed cases)

Early morning: 16 (contacts of confirmed cases)

Melena Del Sur: 5 (contacts of confirmed cases)

Nueva Paz: 9 (contacts of confirmed cases)

San José de las Lajas: 34 (contacts of confirmed cases)

Santa Cruz: 4 (contacts of confirmed cases)

Killings: 318 cases

Calimete: 2 (contacts of confirmed cases)

Cárdenas: 138 (98 contacts of confirmed cases and 40 imported)

Ciénaga De Zapata: 5 (contacts of confirmed cases)

Colon: 13 (contacts of confirmed cases)

Jagüey Grande: 20 (contacts of confirmed cases)

Jovellanos: 21 (contacts of confirmed cases)

Limonar: 23 (21 contacts of confirmed cases and 2 imported)

Los Arabos: 1 (contacts of confirmed cases)

Martí: 3 (contacts of confirmed cases)

Matanzas: 68 (contacts of confirmed cases)

Pedro Betancourt: 5 (contacts of confirmed cases)

Perico: 1 (contacts of confirmed cases)

Unión De Reyes: 18 (contacts of confirmed cases)

Cienfuegos: 162 cases

Abreus: 9 (contacts of confirmed cases).

Aguada de Pasajeros: 2 (contacts of confirmed cases).

Cienfuegos: 97 (85 contacts of confirmed cases and 12 imported).

Crosses: 9 (contacts of confirmed cases).

Cumanayagua: 7 (5 contacts of confirmed cases and 2 imported).

Lajas: 12 (contacts of confirmed cases).

Palmira: 9 (8 confirmed contacts and 1 imported).

Rhodes: 17 (contacts of confirmed cases).

Villa Clara: 71 cases

Caibarién: 8 (7 contacts of confirmed cases and 1 imported)

Camajuaní: 4 (contacts of confirmed cases)

Cifuentes: 9 (8 contacts of confirmed cases and 1 without a specified source of infection)

Crossroads: 10 (8 contacts of confirmed cases and 2 imported)

Placetas: 3 (2 imported and 1 without a specified source of infection)

Burned: 1 (contacts of confirmed cases)

Ranchuelo: 1 (contacts of confirmed cases)

Remedies: 4 (contacts of confirmed cases)

Sagua La Grande: 2 (1 contacts of confirmed cases and 1 without a specified source of infection)

Santa Clara: 22 (20 contacts of confirmed cases and 2 imported)

Santo Domingo: 7 (6 contacts of confirmed cases and 1 imported)

Santi Spíritus: 98 cases

Cabaiguán: 54 (contacts of confirmed cases)

Promotion: 6 (contacts of confirmed cases)

Jatibonico: 4 (contacts of confirmed cases)

La Sierpe: 2 (1 contacts of confirmed cases and 1 without a specified source of infection)

Sancti Spíritus: 19 (contacts of confirmed cases)

Taguasco: 1 (imported)

Trinidad: 3 (1 contacts of confirmed cases and 2 imported)

Yaguajay: 9 (8 contacts of confirmed cases and 1 imported)

Ciego de Ávila: 48 cases

Baraguá: 5 (contacts of confirmed cases).

Chambas: 8 (contacts of confirmed cases).

Ciego de Ávila: 10 (8 contacts of confirmed cases, 1 imported and 1 without a specified source of infection).

Ciro Redondo: 8 (7 contacts of confirmed cases and 1 imported).

Florence: 3 (contacts of confirmed cases).

Majagua: 1 (contact of confirmed case).

Morón: 13 (6 contacts of confirmed cases and 7 imported).

Camaguey: 268 cases

Camagüey: 116 (111 contacts of confirmed cases, 3 imported and 2 without a specified source of infection).

Carlos Manuel de Céspedes: 40 (contacts of confirmed cases).

Esmeralda: 1 (confirmed case contact).

Florida: 26 (23 contacts of confirmed cases and 3 imported).

Guáimaro: 14 (contacts of confirmed cases).

Mines: 19 (contacts of confirmed cases).

Najasa: 1 (confirmed case contact).

Nuevitas: 19 (18 contacts of confirmed cases and 1 imported).

Santa Cruz del Sur: 6 (contacts of confirmed cases).

Sibanicú: 16 (contacts of confirmed cases).

Sierra de Cubitas: 10 (contacts of confirmed cases).

Las Tunas: 157 cases

Amancio: 12 (contacts of confirmed cases)

Colombia: 7 (contacts of confirmed cases)

Jobabo: 14 (contacts of confirmed cases)

Las Tunas: 82 (81 contacts of confirmed cases and 1 imported)

Majibacoa: 18 (contacts of confirmed cases)

Manatee: 7 (contacts of confirmed cases)

Jesús Menéndez: 7 (contacts of confirmed cases)

Puerto Padre: 10 (contacts of confirmed cases)

Holguín: 97 cases

Antilla: 3 (2 contacts of confirmed cases and 1 imported).

Báguanos: 6 (5 contacts of confirmed cases and 1 without a specified source of infection).

Banes: 8 (contacts of confirmed cases).

Cacocum: 2 (1 confirmed case contact and 1 imported).

Calixto García: 14 (contacts of confirmed cases).

Cueto: 4 (2 contacts of confirmed cases and 2 without a specified source of infection).

Gibara: 6 (4 contacts of confirmed cases and 2 without a specified source of infection).

Holguín: 33 (26 contacts of confirmed cases, 3 imported and 4 without a specified source of infection).

Moa: 2 (imported).

Rafael Freyre: 16 (9 contacts of confirmed cases and 7 imported).

Sagua de Tánamo: 2 (contacts of confirmed cases).

Urbano Noris: 1 (contact of confirmed case).

Granma: 35 cases

Bartolomé Maso: 2 (contacts of confirmed cases).

Bayamo: 9 (contacts of confirmed cases).

Ox Top: 2 (contacts of confirmed cases).

Campechuela: 2 (contacts of confirmed cases).

Cauto Cristo: 5 (contacts of confirmed cases).

Guise: 3 (1 contact with a confirmed case and 2 without a specified source of infection).

Jiguaní: 1 (imported).

Manzanillo: 2 (contacts of confirmed cases).

Río Cauto: 1 (contact of confirmed case).

Yara: 8 (contacts of confirmed cases).

Santiago de Cuba: 16 cases

San Luis: 3 (1 contacts of confirmed cases and 2 without a specified source of infection)

Bosun: 1 (no source of infection specified)

Santiago de Cuba: 12 (5 contacts of confirmed cases, 2 imported and 5 without a specified source of infection)

Guantanamo: 95 cases

Baracoa: 60 (contacts of confirmed cases).

El Salvador: 3 (without specified source of infection).

Guantánamo: 24 (21 confirmed contacts and 3 imported).

Imías: 1 (no source of infection specified).

Manuel Tames: 1 (contact of confirmed case).

San Antonio del Sur: 6 (without specified source of infection).

Isla de la Juventud Special Municipality: 7 (contacts of confirmed cases)

Of the 972 thousand 513 patients diagnosed with the disease, 5 thousand 218 remain hospitalized, of them 5 thousand 183 with stable clinical evolution. 8,325 deaths accumulate (none in the day), lethality of 0.86% vs 1.83% in the world and 2.23% in the Americas; Two evacuees, 55 returned to their countries, on the day there were 531 discharges, 958,913 recovered patients accumulated (98.6%), 35 confirmed patients are treated in intensive care, 6 of them critical and 29 seriously ill.

Until January 06, 191 countries and 32 territories with COVID-19 cases are reported, it amounts to 299 million 41 thousand 32 confirmed cases (+ 2 million 643 thousand 188) with 36 million 423 thousand 773 active cases and 5 million 485 thousand 356 deaths (+ 7,618) for a fatality of 1.83% (-0.02).

In the Americas region, 109 million 767 thousand 867 confirmed cases are reported (+ 1 million 45 thousand 236), 36.71% of the total cases reported in the world, with 18 million 181 thousand 4 active cases and 2 million 446 1,299 deaths (+ 2,745) for a fatality of 2.23% (-0.02).