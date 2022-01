Ministry of Public Health: Cuba reports 2,174 positive cases for COVID-19 ›Information from the Minsap› Granma

At the close of yesterday, January 7, 15,904 patients were admitted, 8,929 suspects, 349 under surveillance and 6,626 confirmed active.

For COVID-19, a total of 43 thousand 659 samples were made for surveillance during the day, resulting in 2 thousand 174 positive. The country accumulates 11 million 880 thousand 352 samples made and 974 thousand 687 positive.

Of the total cases (2 thousand 174): 2 thousand 25 were contacts of confirmed cases; 97 with source of infection abroad; 52 without a specified source of infection. Of the 2,174 cases diagnosed, 1,235 were female and 939 male.

17.1% (372) of the 2,174 positive cases were asymptomatic, accumulating a total of 135,450, which represents 13.9% of those confirmed to date.

Of the 2,174 diagnosed cases, they belong to the age groups: under 20 years old (430), from 20 to 39 years old (722), from 40 to 59 years old (677), 60 and over (345).

Residence by province and municipalities of confirmed cases:

Pinar del Río: 293 cases

Consolacion del Sur: 50 (contacts of confirmed cases).

Guane: 9 (contacts of confirmed cases).

La Palma: 15 (contacts of confirmed cases).

Los Palacios: 21 (contacts of confirmed cases).

Mantua: 3 (contacts of confirmed cases).

Minas de Matahambre: 21 (contacts of confirmed cases).

Pinar del Río: 92 (88 contacts of confirmed cases, 1 imported and 3 without a specified source of infection).

San Juan and Martínez: 24 (contacts of confirmed cases).

San Luis: 15 (contacts of confirmed cases).

Sandino: 15 (contacts of confirmed cases).

Viñales: 28 (contacts of confirmed cases).

Mugwort: 98 cases

Alquízar: 5 (contacts of confirmed cases).

Artemis: 12 (contacts of confirmed cases).

Bahía Honda: 11 (contacts of confirmed cases).

Bauta: 11 (contacts of confirmed cases).

Caimito: 9 (contacts of confirmed cases).

Candelaria: 8 (contacts of confirmed cases).

Guanajay: 5 (contacts of confirmed cases).

Güira de Melena: 10 (contacts of confirmed cases).

Mariel: 5 (contacts of confirmed cases).

San Antonio de los Baños: 9 (8 contacts of confirmed cases and 1 without a specified source of infection).

San Cristóbal: 13 (12 contacts of confirmed cases and 1 imported).

Havana: 153 cases

Arroyo Naranjo: 12 (10 contacts of confirmed cases and 2 imported).

Cattlemen: 10 (contacts of confirmed cases).

Centro Habana: 12 (10 contacts of confirmed cases and 1 imported).

Cerro: 12 (10 contacts of confirmed cases and 1 imported).

Cotorro: 3 (contacts of confirmed cases).

October 10: 10 (8 contacts of confirmed cases and 2 imported).

Guanabacoa: 8 (contacts of confirmed cases).

East Havana: 16 (14 contacts of confirmed cases and 2 imported).

Old Havana: 7 (5 contacts of confirmed cases and 2 imported).

La Lisa: 15 (contacts of confirmed cases).

Marianao: 9 (contacts of confirmed cases).

Beach: 14 (9 contacts of confirmed cases and 5 imported).

Plaza de la Revolución: 18 (7 contacts of confirmed cases and 11 imported).

Rule: 2 (contacts of confirmed cases).

San Miguel del Padrón: 5 (3 contacts of confirmed cases and 2 imported).

Killings: 251 cases

Calimete: 35 (contacts of confirmed cases).

Cárdenas: 43 (34 contacts of confirmed cases and 9 imported).

Ciénaga de Zapata: 2 (contacts of confirmed cases).

Colon: 12 (contacts of confirmed cases).

Jagüey Grande: 12 (contacts of confirmed cases).

Jovellanos: 10 (contacts of confirmed cases).

Limonar: 11 (contacts of confirmed cases).

Martí: 2 (contacts of confirmed cases).

Matanzas: 92 (contacts of confirmed cases).

Pedro Betancourt: 1 (contact of confirmed case).

Perico: 2 (contacts of confirmed cases).

Unión de Reyes: 29 (contacts of confirmed cases).

Mayabeque: 164 cases

Batabanó: 7 (contacts of confirmed cases).

Guines: 13 (8 contacts of confirmed cases, 2 imported and 3 without a specified source of infection).

Jaruco: 16 (contacts of confirmed cases).

Madruga: 24 (22 contacts of confirmed cases and 2 imported).

Melena del Sur: 1 (confirmed case contact).

Nueva Paz: 14 (contacts of confirmed cases).

Quivicán: 21 (contacts of confirmed cases).

San José: 50 (45 contacts of confirmed cases, 1 imported and 4 without a specified source of infection).

San Nicolás de Bari: 9 (5 contacts of confirmed cases, 1 imported and 3 without a specified source of infection).

Santa Cruz: 9 (7 contacts of confirmed cases and 2 imported).

Villa Clara: 137 cases

Caibarién: 5 (3 contacts of confirmed cases and 2 without a specified source of infection).

Camajuaní: 1 (without specified source of infection).

Corralillo: 9 (contacts of confirmed cases).

Crossroads: 5 (contacts of confirmed cases).

Manicaragua: 2 (contacts of confirmed cases).

Placetas: 2 (contacts of confirmed cases).

Quemado de Güines: 1 (contact of confirmed case).

Ranchuelo: 6 (contacts of confirmed cases).

Remedies: 3 (2 contacts of confirmed cases and 1 without a specified source of infection).

Sagua la Grande: 14 (12 contacts of confirmed cases, 1 imported and 1 without a specified source of infection).

Santa Clara: 69 (contacts of confirmed cases).

Santo Domingo: 20 (contacts of confirmed cases).

Sancti Spíritus: 120 cases

Cabaiguán: 65 (contacts of confirmed cases).

Promotion: 7 (6 contacts of confirmed cases and 1 imported).

Jatibonico: 8 (7 contacts of confirmed cases and 1 imported).

Sancti Spíritus: 14 (10 contacts of confirmed cases, 1 imported and 3 without a specified source of infection).

Taguasco: 1 (contact of confirmed case).

Trinidad: 3 (2 contacts of confirmed cases and 1 imported).

Yaguajay: 22 (contacts of confirmed cases).

Cienfuegos: 129 cases

Abreus: 15 (contacts of confirmed cases).

Aguada de Pasajeros: 2 (contacts of confirmed cases).

Cienfuegos: 48 (44 contacts of confirmed cases and 4 imported).

Crosses: 8 (contacts of confirmed cases).

Cumanayagua: 6 (contacts of confirmed cases).

Lajas: 24 (contacts of confirmed cases).

Palmira: 19 (18 contacts of confirmed cases and 1 imported).

Rhodes: 4 (contacts of confirmed cases).

Ciego de Ávila: 57 cases

Baraguá: 1 (contact of confirmed case).

Chambas: 7 (5 contacts of confirmed cases and 2 imported).

Ciego de Ávila: 8 (6 contacts of confirmed cases and 2 imported).

Ciro Redondo: 11 (contacts of confirmed cases).

Florence: 11 (contacts of confirmed cases).

Majagua: 3 (contacts of confirmed cases).

Morón: 16 (10 contacts of confirmed cases and 6 imported).

Camaguey: 361 cases

Camagüey: 179 (175 contacts of confirmed cases and 4 imported).

Carlos Manuel de Céspedes: 38

Esmeralda: 1 (confirmed case contact).

Florida: 38 (37 contacts of confirmed cases and 1 imported).

Guáimaro: 18 (contacts of confirmed cases).

Jimaguayú: 4 (contacts of confirmed cases).

Mines: 11 (contacts of confirmed cases).

Najasa: 1 (confirmed case contact).

Nuevitas: 20 (17 contacts of confirmed cases and 3 imported).

Santa Cruz del Sur: 23 (contacts of confirmed cases).

Sibanicú: 14 (contacts of confirmed cases).

Sierra de Cubitas: 13 (contacts of confirmed cases).

Slopes: 1 (contact of confirmed case).

Las Tunas: 146 cases

Amancio: 1 (confirmed case contact)

Colombia: 7 (contacts of confirmed cases).

Jobabo: 17 (contacts of confirmed cases).

Las Tunas: 77 (75 contacts of confirmed cases and 2 imported).

Majibacoa: 23 (22 contacts of confirmed cases and 1 imported).

Manatee: 10 (contacts of confirmed cases).

Jesús Menéndez: 4 (contacts of confirmed cases).

Puerto Padre: 7 (contacts of confirmed cases).

Holguín: 100 cases

Antilla: 2 (contacts of confirmed cases).

Báguanos: 5 (4 contacts of confirmed cases and 1 without a specified source of infection).

Banes: 26 (20 contacts of confirmed cases, 5 imported and 1 without a specified source of infection).

Cacocum: 5 (3 contacts of confirmed cases and 2 imported).

Calixto García: 4 (3 contacts of confirmed cases and 1 imported).

Cueto: 1 (confirmed case contact).

Gibara: 17 (16 contacts of confirmed cases and 1 without a specified source of infection).

Holguín: 21 (19 contacts of confirmed cases and 2 without a specified source of infection).

Mayarí: 3 (2 contacts of confirmed cases and 1 imported).

Moa: 3 (2 contacts of confirmed cases and 1 without a specified source of infection).

Rafael Freyre: 11 (10 contacts of confirmed cases and 1 imported).

Urbano Noris: 2 (1 confirmed case contact and 1 imported).

Granma: 50 cases

Bartolomé Masó: 2 (contacts of confirmed cases).

Bayamo: 14 (contacts of confirmed cases).

Campechuela: 4 (contacts of confirmed cases).

Guisa: 7 (contacts of confirmed cases).

Jiguaní: 3 (contacts of confirmed cases).

Manzanillo: 13 (contacts of confirmed cases).

Niquero: 5 (contacts of confirmed cases).

Yara: 2 (contacts of confirmed cases).

Santiago de Cuba: 13 cases

Second Front: 2 (without specified source of infection).

Palma Soriano: 1 (without specified source of infection).

Santiago de Cuba: 9 (5 contacts of confirmed cases and 4 without a specified source of infection).

Songo La Maya: 1 (no source of infection specified).

Guantanamo: 81 cases

Baracoa: 38 (36 contacts of confirmed cases, 1 imported and 1 without a specified source of infection).

Caimanera: 2 (without specified source of infection).

Guantánamo: 26 (20 contacts of confirmed cases and 6 imported).

Maisí: 8 (contacts of confirmed cases).

Manuel Tames: 2 (1 contact with a confirmed case and 1 without a specified source of infection).

Yateras: 5 (contacts of confirmed cases).

Isla de La Juventud Special Municipality: 21 cases (8 contacts of confirmed cases, 1 imported and 12 without a specified source of infection).

Of the 974 thousand 687 patients diagnosed with the disease, 6 thousand 626 remain hospitalized, of which 6 thousand 587 with stable clinical evolution. 8,326 deaths accumulate (1 in the day), fatality of 0.85% vs 1.82% in the world and 2.21% in the Americas; two evacuees, 55 returned to their countries, on the day there were 765 discharges, 959 thousand 678 recovered patients accumulate (98.5%). 39 confirmed patients are cared for in intensive care, 4 of them critical and 35 severe.

On the day it was reported 1 deceased patient. We deeply regret what happened and convey our condolences to his family and friends.

Residence by province and municipality of the deceased patient:

Sancti Spíritus: 1 deceased

Deceased by age groups:

90 and over: 1

Distribution by sex:

Male: 1

Main comorbidities:

Chronic Ischemic Heart Disease

Diabetes mellitus type 2

Arterial hypertension

Chronic Kidney Disease.

Until January 07, 191 countries and 32 territories with cases of COVID-19 are reported, it amounts to 301 million 569 thousand 194 confirmed cases (+2 million 528 thousand 162) with 38 million 214 thousand 801 active cases and 5 million 492 thousand 914 deaths (+7 thousand 558) for a fatality of 1.82% (-0.01).

In the Americas region, 110 million 843 thousand 589 confirmed cases are reported (+1 million 75 thousand 722), 36.76% of the total cases reported in the world, with 19 million 59 thousand 253 active cases and 2 million 449 one thousand 165 deaths (+2 thousand 866) for a fatality of 2.21% (-0.02).