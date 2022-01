District opened vacancies for critical medicine, anesthesiology, surgery and more in Bogotá

{“RelatedServices”:[{“Acciones”:”Consulta servicios para la población vulnerable”,”Encabezado_P2″:”Población vulnerable”,”Descripcion_P2″:”Conoce los servicios que ofrecemos para la población vulnerable”,”Servicios”:[{“Servicio”:”Apoyo a la lactancia materna”,”Encabezado_P3″:”Lactancia materna”,”Descripcion_P3″:”Protección y apoyo a la lactancia materna”,”URL_P3″:”http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/promocion-proteccion-y-apoyo-a-la-practica-de-la-lactancia-materna/”},{“Servicio”:”Apoyo para adquisición de vivienda”,”Encabezado_P3″:”Vivienda de interés prioritario”,”Descripcion_P3″:”Acceso a vivienda para hogares en condición de alta vulnerabilidad”,”URL_P3″:”http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/programa-integral-de-vivienda-efectiva-pive/”},{“Servicio”:”Atención a habitantes de calle”,”Encabezado_P3″:”Habitantes de calle”,”Descripcion_P3″:”¿Conociste un habitante de calle? Compártele esta información: “,”URL_P3″:”http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/contacto-y-atencion-en-calle/”},{“Servicio”:”Citas de salud”,”Encabezado_P3″:”Salud”,”Descripcion_P3″:”Línea de atención salud para todos”,”URL_P3″:”http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/linea-salud-para-todos-3649666/”},{“Servicio”:”Encuesta SISBEN”,”Encabezado_P3″:”Encuesta SISBEN”,”Descripcion_P3″:”Información de Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales”,”URL_P3″:”http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/informacion-del-sistema-de-identificacion-y-clasificacion-de-potenciales-beneficiarios-para-programas-sociales-sisben/”},{“Servicio”:”Hogares de paso de día / noche”,”Encabezado_P3″:”Hogares de paso”,”Descripcion_P3″:”Conoce como puedes acceder al servicio de hogar de paso:”,”URL_P3″:”http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/hogar-de-paso-noche/”},{“Servicio”:”Jardines infantiles nocturnos”,”Encabezado_P3″:”Jardines infantiles nocturnos”,”Descripcion_P3″:”Jardines infantiles para niñ@s cuyos padres trabajan en la noche”,”URL_P3″:”http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/jardin-infantil-nocturno/”},{“Servicio”:”Centro de Atención Transitoria”,”Descripcion_P3″:”Ciudadanía en habitantes de calle remitidos por el servicio de los Hogares de Paso Día y Noche”,”URL_P3″:”http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/centro-de-atencion-transitoria/”}]},{“Actions”:”Open a business”,”Heading_P2″:”Businesses”,”Descripcion_P2″:”Information of interest for new businesses”,”Services”:[{“Servicio”:”Concepto de uso del suelo”,”Encabezado_P3″:”Uso de suelo”,”Descripcion_P3″:”Obtener dictamen escrito sobre usos permitidos en un predio o edificación”,”URL_P3″:”http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/concepto-de-uso-del-suelo/”},{“Servicio”:”Concepto sanitario”,”Encabezado_P3″:”Concepto sanitario”,”Descripcion_P3″:”Acreditar el cumplimiento de las normas sanitarias y condiciones de salubridad”,”URL_P3″:”http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/concepto-sanitario-4/”},{“Servicio”:”Concepto técnico de Bomberos”,”Encabezado_P3″:”Bomberos”,”Descripcion_P3″:”Revisión del sistema de protección contra incendios y condiciones de seguridad humanas de establecimiento”,”URL_P3″:”http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/concepto-tecnico-de-seguridad-y-proteccion-contra-incendios/”},{“Servicio”:”Inscripción en el Registro de Identificación Tributaria RIT “,”Encabezado_P3″:”RIT”,”Descripcion_P3″:”Información para la inscripción en el RIT”,”URL_P3″:”http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/registro-de-contribuyentes-del-impuesto-de-industria-y-comercio-rit/”},{“Servicio”:”Inscripción en el Registro Único Tributario RUT”,”Encabezado_P3″:”RUT”,”Descripcion_P3″:”Información para la inscripción en el RUT”,”URL_P3″:”http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/inscripcion-en-el-registro-unico-tributario-rut/”},{“Servicio”:”Orientación para entidades sin ánimo de lucro”,”Encabezado_P3″:”Entidades sin ánimo de lucro”,”Descripcion_P3″:”Orientación y asesoría para entidades sin ánimo de lucro”,”URL_P3″:”http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/orientacion-a-la-ciudadania-y-entidades-sin-animo-de-lucro-esal/”},{“Servicio”:”Pasos para crear empresa según la Cámara de Comercio”,”Encabezado_P3″:”Cámara de Comercio de Bogotá”,”Descripcion_P3″:”Inicie la ruta del emprendimiento y registre su empresa”,”URL_P3″:”https://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa”}]},{“Actions”:”Study”,”Heading_P2″:”Study”,”Descripcion_P2″:”I access the study and training services of the District”,”Services”:[{“Servicio”:”Asignación de cupo escolar”,”Encabezado_P3″:”Cupo escolar”,”Descripcion_P3″:”Obtener cupo en los niveles de educación inicial, preescolar, básica y media”,”URL_P3″:”http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/asignacion-de-cupo-escolar/”},{“Servicio”:”Becas para la Universidad Libre y Universidad América”,”Encabezado_P3″:”Becas”,”Descripcion_P3″:”Becas para estudios superiores en la Universidad Libre y en la Universidad de América”,”URL_P3″:”http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/becas-para-la-universidad-libre-y-universidad-america/”},{“Servicio”:”Cursos gratuitos de arte para niños”,”Encabezado_P3″:”Cursos para niños”,”Descripcion_P3″:”Cursos artísticos para niños y jóvenes totalmente gratis”,”URL_P3″:”http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/cursos-y-talleres-gratis-en-artes-para-ninos/”},{“Servicio”:”Talleres de escritura y lectura”,”Encabezado_P3″:”Escritura y lectura”,”Descripcion_P3″:”Formación, investigación y apropiación de la escritura y la lectura”,”URL_P3″:”http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/gerencia-de-literatura-de-idartes/”},{“Servicio”:”Traslado de estudiantes antiguos”,”Encabezado_P3″:”Traslado de estudiantes antiguos”,”Descripcion_P3″:”Traslado de cupo en los niveles de educación inicial, preescolar, básica y media”,”URL_P3″:”http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/traslado-de-estudiantes-antiguos/”}]},{“Actions”:”Pay”,”Heading_P2″:”Pay”,”Descripcion_P2″:”Know the means and steps to pay your obligations”,”Services”:[{“Servicio”:”Comparendo de tránsito”,”Encabezado_P3″:”Comparendo de tránsito”,”Descripcion_P3″:”Información para pagos de comparendos de tránsito”,”URL_P3″:”http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/informacion-sobre-pago-de-comparendo-sdm-37110/”},{“Servicio”:”Facturas de servicios públicos”,”Encabezado_P3″:”Facturas servicios públicos”,”Descripcion_P3″:”Información para pagos de facturas de servicios públicos”,”URL_P3″:”http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/?s=pago+factura”},{“Servicio”:”Impuesto de vehículos”,”Encabezado_P3″:”Impuesto de vehículos”,”Descripcion_P3″:”Información para pagos de impuestos de vehículos automotores”,”URL_P3″:”http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/impuesto-sobre-vehiculos-automotores/”},{“Servicio”:”Impuesto de vivienda”,”Encabezado_P3″:”Impuesto de vivienda”,”Descripcion_P3″:”Información para pagos de impuestos de vivienda”,”URL_P3″:”http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/impuesto-predial-unificado/”}]},{“Actions”:”Receive employment advice”,”Heading_P2″:”Employment advice”,”Descripcion_P2″:”Guidance, training and advice for job placement”,”Services”:[{“Servicio”:”Conocer ofertas laborales”,”Encabezado_P3″:”Ofertas Laborales”,”Descripcion_P3″:”Recibe información relacionada con el mercado laboral de la ciudad”,”URL_P3″:”http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/colocacion-de-empleo-en-bogota-d-c-opa/”},{“Servicio”:”Curso de manipulación higiénica de alimentos”,”Encabezado_P3″:”Manipulación de alimentos”,”Descripcion_P3″:”Formación en buenas prácticas en manipulación higiénica de alimentos”,”URL_P3″:”http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/?s=manipulacion+de+alimentos”},{“Servicio”:”Orientación laboral para población vulnerable”,”Encabezado_P3″:”Orientación laboral”,”Descripcion_P3″:”Aumenta tus posibilidades de vinculación laboral”,”URL_P3″:”http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/servicio-de-orientacion-para-el-empleo/”}]},{“Actions”:”Request a certificate or document”,”Heading_P2″:”Certificates and documents”,”Descripcion_P2″:”Know the means to request your certificates or documents”,”Services”:[{“Servicio”:”Cédula de ciudadanía”,”Encabezado_P3″:”Cédula de ciudadanía”,”Descripcion_P3″:”Solicita tu cédula de ciudadanía”,”URL_P3″:”http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/cedula-de-ciudadania/”},{“Servicio”:”Certificado Catastral”,”Encabezado_P3″:”Certificado Catastral”,”Descripcion_P3″:”Solicita el certificado Catastral”,”URL_P3″:”http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/certificado-catastral/”},{“Servicio”:”Certificado de libertad y tradición de vehículos”,”Encabezado_P3″:”Certificado vehículos”,”Descripcion_P3″:”Solicita el certificado de libertad y tradición de un vehículo automotor”,”URL_P3″:”http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/certificado-de-tradicion-sim/”},{“Servicio”:”Certificado de libertad y tradición de vivienda”,”Encabezado_P3″:”Certificado vivienda”,”Descripcion_P3″:”Solicita el certificado de libertad y tradición de vivienda”,”URL_P3″:”http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/certificados-de-tradicion-y-libertad/”},{“Servicio”:”Registro de Identificación Tributaria RIT”,”Encabezado_P3″:”RIT”,”Descripcion_P3″:”Trámites asociados al registro de Identificación Tributaria RIT “,”URL_P3″:”http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/registro-de-contribuyentes-del-impuesto-de-industria-y-comercio-rit/”},{“Servicio”:”Registro Único Tributario RUT”,”Encabezado_P3″:”RUT”,”Descripcion_P3″:”Trámites asociados al registro Único Tributario RUT”,”URL_P3″:”http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/?s=Registro+%C3%BAnico+tributario”},{“Servicio”:”Tarjeta de identidad”,”Encabezado_P3″:”Tarjeta de identidad”,”Descripcion_P3″:”Solicita tu tarjeta de identidad”,”URL_P3″:”http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/tarjeta-de-identidad/”}]},{“Actions”:”Process a public service”,”Heading_P2″:”Public services”,”Descripcion_P2″:”Know the means to carry out your public service procedures”,”Services”:[{“Servicio”:”Duplicado de factura de servicio público”,”Encabezado_P3″:”Duplicados”,”Descripcion_P3″:”Así de fácil se saca el duplicado de tu factura de los servicios públicos “,”URL_P3″:”http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/?s=duplicado+factura”},{“Servicio”:”Pagar facturas de servició público”,”Encabezado_P3″:”Pagar”,”Descripcion_P3″:”Conoce como pagar tus servicios públicos “,”URL_P3″:”http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/?s=pago+factura”},{“Servicio”:”Reclamo de facturas de servicio público”,”Encabezado_P3″:”Reclamos”,”Descripcion_P3″:”¿Tienes un reclamo? Conoce como radicarlo”,”URL_P3″:”http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/?s=reclamo+factura”}]},{“Actions”:”Other services”,”Heading_P2″:”Other services”,”Descripcion_P2″:”Learn about other services that may be useful to you”,”Services”:[{“Servicio”:”Adopción de animales de compañía”,”Encabezado_P3″:”Animales de compañía”,”Descripcion_P3″:”¿Deseas adoptar un animal de compañía? Conoce como”,”URL_P3″:”http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/proteccion-y-adopcion-animal/”},{“Servicio”:”Visitas guiadas al Archivo de Bogotá”,”Encabezado_P3″:”Archivo de Bogotá”,”Descripcion_P3″:”¿Deseas conocer el Archivo de Bogotá? Conoce como”,”URL_P3″:”http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/visitas-guiadas-archivo-de-bogota-opa/”},{“Servicio”:”Visitas guiadas al Estadio El Campín”,”Encabezado_P3″:”Estadio El Campín”,”Descripcion_P3″:”¿Deseas conocer el Estadio el Campín? Conoce como”,”URL_P3″:”http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/visitas-guiadas-estadio-nemesio-camacho-el-campin/”},{“Servicio”:”Utilizar canchas sintéticas”,”Encabezado_P3″:”Canchas sintéticas”,”Descripcion_P3″:”Conoce como puedes jugar en una de las canchas sintéticas del Distrito”,”URL_P3″:”https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/abc_de_las_canchas_1.pdf”}]}]}

