Small Businesses & Big Businesses: contacts of 06/19/2022 | PEGN

Instituto Chão Association

Rua Harmonia, 123, Vila Madalena

São Paulo/SP – CEP: 05451-000

Phone: (11) 3819-4205

Website: institutechao.org

Email: contato@institutochao.org

Instagram: https://www.instagram.com/institutochao/

See the report: Meet flufi, a new product for the baby layette market

Thingsdenine

Phone or WhatsApp: (11) 94008-7595

Email: euquero@coisasdenine.com

Website: coisadenine.com

Instagram: http://instagram.com/coisasdenine

Facebook: https://facebook.com/coisasdenine

Pinterest: https://pinterest.com/coisasdenine

See the report: See tips on how to organize management for the company to profit even with the owner away

LOOZ LIGHTING FACTORY

Factory Show Room: Rua Sepetiba, 416 – Lapa

São Paulo/SP – CEP: 05052-000

Email: looz@looz.shop

Website: https://looz.shop/

WhatsApp: (11) 99371-9400

Instagram: https://www.instagram.com/looz.iluminacao/

Facebook: https://www.facebook.com/loozfabricadeiluminacao/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCZYHCVbcqPHZ4jxTXPpXRKw

Pinterest: https://br.pinterest.com/Looz_iluminacao/

RC – RODRIGO CAMARGO LEADERSHIP

Email: contato@rodrigocamargopro.com.br

Website: www.rodrigocamargopro.com.br

Phone: (11) 97128-2536

Instagram: https://www.instagram.com/rodrigocamargopro/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/rodrigocamargocavalcante/

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=NCQNHXKS8x4

See the report: Entrepreneur started selling bracelet in college and becomes owner of kiosk in mall

bracelet craze

Rua Dias da Cruz, 255 – 2nd floor – Méier

Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20720-010

Email: maniadepulseira2015@gmail.com

Website: www.maniadepulseira.com.br

Phone: (21) 96561-5044 / (21) 98109-9997

Instagram: https://instagram.com/mania_de_pulseira

Facebook: https://www.facebook.com/ManiaDePulseiraRJ

See the report: Delivery app opens up opportunities for small town merchants

I want delivery

Rua Doutor Laudelino Freire, 322 – Centro

Lagarto/SE – CEP: 49400-000

Email: contato@querodelivery.com

Website: https://querodelivery.com/

Phone: (79) 99869-9813

Instagram: https://www.instagram.com/querodelivery/

Facebook: https://www.facebook.com/querodeliveryoficial

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/querodelivery/mycompany/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJcz7jU0QZYwhkVudRzKSNQ

Nina Quentinhas

Email: ninacarvalhoo72@gmail.com

Phone: (79) 99636-4043

Instagram: https://www.instagram.com/nina_quentinha/

Bella Massa

Praça Sebastião Garcez, 90 – Downtown

Lagarto/SE – CEP: 49400,000

Email bellamassalagarto@gmail.com

Phone (79) 99645-2190

Instagram: https://www.instagram.com/bellamassalagarto/

See the report: Startup trains young people from the periphery to work in the technology sector

Mais1Code Technological Education

Rua Aspicuelta, 422 – Alto de Pinheiros

São Paulo/SP – CEP: 05433-010

Email: contato@mais1code.com.br

Website: https://mais1code.com.br/

Phone: (11) 95340-7786

Instagram: https://www.instagram.com/mais1code/

Facebook: https://www.facebook.com/mais1code/

Twitter: https://twitter.com/mais1code

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mais1code/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCLGMwkoAdnPcVa5YoZq4GeA