Djokovic opens Central at 9:30 am, British then

London, England) – The second duel between Novak Djokovic and Thanasi Kokkinakis opens the Center Court at 9:30 am this Wednesday, qualifying for a spot in the third round of Wimbledon. The Serbian won the only duel between them in straight sets on clay at Roland Garros seven years ago.

Next, Emma Raducanu takes the crowd and history in favor against French Caroline Garcia, having won in March in three sets at Indian Wells. Finally, the two-time champion Andy Murray tries to maintain his eight-game unbeaten run against the giant John Isner. He will be the first however on the grass.

Interesting duel takes place late in the morning on Court No. 2 between Carlos Alcaraz and Tallon Griekspoor, after the Spaniard had fought more than 4 hours in his debut.

At the opening of the doubles bracket, Beatriz Haddad Maia, Bruno Soares and Rafael Matos will be on the court with their foreign partners. See the order of matches on each court, with Brasilia times:

Central Court – 9:30 am

[1]Novak Djokovic (SER) vs. Thanasi Kokkinakis (AUS)

Caroline Garcia (FRA) vs. [10]Emma Raducanu (GBR)

Andy Murray (GBR) vs. [20]John Isner (USA)

Court No. 1 – 9 am

Julia Niemeier (ALE) vs. [2]Anett Kontaveit (EST)

[9]Cameron Norrie (GBR) vs. Jaume Munar (ESP)

[5]Maria Sakkari (GRE) vs. Viktoria Tomova (BUL)

Court No. 2 – 7 am

[3]Casper Ruud (NOR) vs. Ugo Humbert (FRA)

[15]Angelique Kerber (ALE) vs. Magda Linette (POL)

Tallon Griekspoor (HOL) vs. [5]Carlos Alcaraz (ESP)

Qiang Wang (CHN) vs. Heather Watson (GBR)

Court No. 3 – 7 am

[C]Ryan Peniston (GBR) vs. Steve Johnson (USA)

[Q]Yanina Wickmayer (BEL) vs. [12]Jelena Ostapenko (LET)

[10]Jannik Sinner (ITA) vs. Mikael Ymer (SUE)

[Q]Katarzyna Kawa (POL) vs. [3]Ons Jabeur (TUN)

Block 12 – 7 am

[29]Anhelina Kalinina (UCR) vs. Lesia Tsurenko (UCR)

[30]Tommy Paul (USA) vs. Adrian Mannarino (FRA)

Pana Udvardy (HUN) vs. [24]Elise Mertens (BEL)

Tim van Rijthoven (HOL) vs. [15]Reilly Opelka (USA)

Court 18 – 7 am

[23]Frances Tiafoe (USA) vs. [Q]Maximilian Marterer (ALE)

Tatjana Maria (ALE) vs. [26]Sorana Cirstea (ROM)

[Q]Maja Chwalinska (POL) vs. [28]Alison Riske (USA)

Court 10 – Around 8:30 am

[16]Rafael Matos (BRA)/David Vega (ESP) vs. Liam Broady/Jay Clarke (GBR)

Block 14 – 7 am

David Goffin (BEL) vs. [31]Sebastian Baez (ARG)

Alexander Bublik (CAZ) vs. Dusan Lajovic (SER)

Diane Parry (FRA) vs. [Q]Mai Hontama (JAP)

Beatriz Haddad Maia (BRA)/Magdalena Frech (POL) vs. [6]Lucie Hradecka (TCH)/Sania Mirza (IND)

Court 15 – 7 am

Alejandro Tabilo (CHI) vs. [25]Miomir Kecmanovic (SER)

Marie Bouzkova (TCH) vs. Ann Li (USA)

Elizabeta Cocciaretto (ITA) vs. Irina-Camelia Begu (ROM)

[9]Bruno Soares (BRA)/Jamie Murray (GBR) vs. Benjamin Bonzi/Arthur Rinderknech (FRA)

Court 16 – Around 8:30 am

[32]Oscar Otte (ALE) vs. [Q]Christian Harrison (USA)

[22]Nikoloz Basilashvili (GEO) vs. Quentin Halys (FRA)

Block 17 –

[33]Shuai Zhang (CHN) vs. Marta Kostyuk (UCR)

Jiri Vesely (TCH) vs. Alejandro Davidovich Fokina (ESP)

Dalma Galfi (HUN) vs. Kaja Juvan (ESV)