Casagrande puts his finger on the wound and exposes warning about Luan’s arrival at Santos: “it will be minimal”

A possibilidade da chegada de Luan no Santos impactou o noticiário do mundo da bola e levantou inúmeros apontamentos sobre as consequências que a transferência do jogador pode causar tanto no Corinthians, como no Alvinegro Praiano. Nesta terça-feira (2), durante o programa Cartão Vermelho #22, do UOL Esporte, Juca Kfouri, José Trajano e Casagrande abordaram a transação e, entre alertas e informações de bastidores, traçaram o panorama do provável novo reforço do Santástico.

Juca Kfouri foi direto ao ponto e apontou o que deve ser o fator crucial para a passagem frustrante de Luan pelo Corinthians, algo que o Santos deve se preocupar: “Segundo eu sei, há duas coisas que atrapalham o Luan. Uma, contornável, de que ele gosta da noite. Mas, o Luan tem um problema na planta dos pés, chamada ‘fascite’, que me dizem os ortopedistas, é uma praga para qualquer pessoa. Para atleta, nem se fala”, afirmou Juca.

Entretanto, Casagrande destacou o afastamento do jogador e os indícios de que não há mais espaço no Corinthians: “Você põe o time reserva para jogar, e o cara que custou R$ 22 milhões e ganha R$ 800 mil por mês não entra? O Luan está super desprestigiado no Corinthians, não vai nem para o banco, não jogou com o Vítor Pereira nenhuma vez, desde que ele chegou”. Na sequência, fez um comparativo entre o Peixe e seu rival da capital paulista, sobre quem leva mais vantagem no acordo.

“Acho que esse negócio que o Corinthians está fazendo com o Santos é mais favorável para o Corinthians. Tudo bem, vai continuar gastando, mas não vai ter aquele cara preguiçoso, desconcentrado, que não está afim, dentro do elenco. Acho que é mais por aí, porque ficar pagando para ele jogar no adversário não faz sentido”, analisou o comentarista.

Casagrande faz um alerta sobre o cenário que Luan deve encontrar no Santos e fez um alerta: Que ainda se preocupou com a ida do jogador a um rival direto do Corinthians: “O jogador chega com a torcida do Santos desconfiada, a paciência com ele vai ser mínima, a pressão da torcida vai ser muito pior”, cravou.