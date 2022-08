Final list of the MS delegation for the 2022 Youth Games – FUNDESPORTE

The General Management for the Development of Sports and Leisure Activities (Gedel) of the Sports and Leisure Foundation of Mato Grosso do Sul (Fundesporte) announces the final list of student-athletes, aged 15 to 17 years, who will represent Mato Grosso do Sul. Grosso do Sul at the 2022 Youth Games, in Aracaju (SE), from September 1st to 18th. The national competition is organized by the Olympic Committee of Brazil (COB).

The competitions of the modalities were divided into six blocks:

Block 1 (athletics, badminton, swimming, table tennis and beach volleyball): September 1st to 6th

Block 2 (taekwondo): September 6th to 10th

Block 3 (futsal and volleyball): September 6th to 12th

Block 4 (cycling and wrestling): September 10th to 14th

Block 5 (basketball and handball): September 12th to 18th

Block 6 (judo and rhythmic gymnastics): September 14th to 18th

Check out the full list of student-athletes and coaches below:

FEMALE ATHLETICS

Athlete County Isabel Teixeira dos Santos Large field Esther Peixoto do Nascimento Large field Ana Laura Pereira Cordeiro Three Lagoons Aryana Soares Amorim Large field Amanda Avila da Silva sound Raissa Lara Escobar Ponta Porã Silva Barretto win Three Lagoons Carina Cabral Siqueira Large field Isabela Rosa Dantas Large field

MALE ATHLETICS

Athlete County Gabriel Antonio M. Claudino Ponta Porã Vinicius de Sousa Oliveira Large field Matheus Alexsander V. Martines Ponta Porã Wilmar Luiz do Nascimento Neto Guide Lopes da L. Murilo Guimaraes de Lima Chapadão do Sul Gabriel Afonso AC Lopes Large field Arlan Vitor Goncalves Ponta Porã Yuri Moreira Benites Amambai Julio Ramão Saucedo Benites Ponta Porã Gabriel Leal dos Santos Large field

Technical: Waldir Nogueira de Jesus (Campo Grande), Eder Vaz Rodrigues (Campo Grande) and Domingos Júnior Gomes Carvalho (Ponta Porã)

BADMINTON

Athlete County Amanda Carvalho da Conceição Rio Verde de MT Rafaely Lima Arantes Large field Pedro Luiz Viegas Carvalho Large field Kaiky Santos da Costa sound

Coach (female): Carlos Alberto C. da Costa Olartechea (Rio Verde de Mato Grosso)

Coach (male): Luã Lopez da Silva (Campo Grande)

WOMEN’S BASKETBALL

Athlete County Lais Pereira da Silva golden Sara Lino Vincoleto golden Stella Alves Camacho golden Manuela Vincensi Peres Brilliant River Antonia Borges Gavioli Ando paranaíba Luiza Vitória Martins Lamblem de P. paranaíba Evelyn Sabrina F. Mendonça Maracaju Geovana Costa Sangalli golden Emily Aparecida de Souza Moraes Maracaju

Technique: Lori Alice Moraes dos S. Fribel (Gold)

MEN’S BASKETBALL

Athlete County Joao Vitor Nunes da Silva Nova Andradina Felipe Gabriel Gomes da Silva caarapó Guilherme Santana Ferreira Large field Matheus Henrique Martins Marcondes Nova Andradina Luis Gustavo Fernandes Ramos caarapó Kauan Hirata Nova Andradina Joao Victor Garcia Ferreira caarapó Guilherme Carvalho Schuindt Large field Matheus Ortunho Genésio Nova Andradina

Technician: Carlos Diego Dantas Batista (Nova Andradina)

CYCLING

Athlete County Joycy Mary A. Nascimento Souza Costa Rica Paola Silva Rocha Brilliant River Peterson Augusto S. Fernandes Large field Thiago Onofre Boazal Large field

Technique: Angelica Nazaré MC de Jesus (Campo Grande)

WOMEN’S FUTSAL

Athlete County Maria Lauane da Silva Pereira Costa Rica Helen Cristina Canuto Roa aquidauana Sophia Bambil Silva Bossay aquidauana Maria Eduarda Sena de Oliveira golden Maria Clara de Sousa Petters golden Andressa Moraes dos Santos golden Leticia Pereira Tavares golden Camile Keller Saldanha São Gabriel do Oeste Myrella de Lima e Souza golden

Technician: Daniel Braga Tomiati (Gold)

MEN’S FUTSAL

Athlete County Mateus Rodrigues de Souza golden Cauã Rodrik B. Sinzato Large field Lucas Figo Ribeiro Franco golden Ryan de Souza Mendonca golden Caio Gabriel Motta Regenold corumbá Gustavo da Mata Beserra golden Pietro Loli Greselle Large field Gabriel Ferreira Guilherme golden Raysson Leal de Oliveira golden

Technician: Matheus Henrique Gaiofato Pires (Dourado)

RHYTHMIC GYMNASTICS

Athlete County Evelin Ribeiro Eich Brilliant River Giulia Althoff daSilva Large field Gabrielly Correa do Nascimento Large field

Technique: Ana Paula Quissi Cordeiro (Campo Grande)

WOMEN’S HANDBALL

Athlete County Julia de Lima Silva Large field Maressa Celeri Large field Eduarda Kamilly Ribeiro da S. Ramos Large field Sara Vieira Andrade Large field Jullyane de Paula Pacheco Large field Mikaelly Faquini da Costa Large field Kamilly Fernandes Araújo Large field Larah dos Santos Komatsu Chapadão do Sul Emily Victoria Evangelista dos S. Chapadão do Sul Yasmin Vitoria de Moura Pereira Large field Isabela Rosa Dantas Large field

Technician: Jonattan da Silva Mosciaro (Campo Grande)

MEN’S HANDBALL

Athlete County Pedro Vinicius Chaves Costa aquidauana Carlos Eduardo Alves de Souza aquidauana Wiclefer Saimon Barros Louveira aquidauana Deivison Pereira de Oliveira aquidauana Gustavo Belardo Ferreira aquidauana Moises Neis Cardoso aquidauana Samuel Cardoso Oliveira de Souza aquidauana Vinicius Geraldi Leite aquidauana Luiz Fernando Oliveira V. da Silva Chapadão do Sul Marcos Eduardo Canhete Amorim Large field João Victor Messias da C. Damasio golden

Technician: Cristio Duarte Silveira (Aquidauana)

FEMALE JUDO

Athlete County Jussara Santos Pereira Large field Maria Clara Barbosa Gomes itaporã Rayssa de Arruda Nascimento itaporã Flavia Thaiza Alonso Costa aquidauana Maria Eduarda da S. Chimenes Large field Maria Julia Siqueira Moreira Large field Julianna da Silveira e Silva Large field Manuela Santos de Souza golden

Technician: Diogo Montania da Rocha (Campo Grande)

MALE JUDO

Athlete County Luiz Fernando Barros Meza Large field Ryan Lucas de O. Gonçalves Large field Artur Teixeira Correa golden Elias Rodrigues Moreira Neto Large field Pedro Cesar Thiago V. Rezende Large field Cristian Cacholari Marques golden Kalebe Raphael da Silva Martins Cushion Breno Dias Duarte golden

Technician: Alessandro Souza Nascimento (Campo Grande)

FEMALE SWIMMING

Athlete County Maria Eduarda Macedo V. Charão Large field Camila Varela Cunha Large field Bruna Ramos Scaff Large field Amanda Campos Abdallah Large field Amanda Martins Durães Braganca Large field Gabrielly Yane B. dos Santos Costa Rica Leticia Mapeli Cirilo Large field Ana Clara Caetano Vargas Large field

Technician: Felipe Damke de Oliveira (South Chapadao)

MALE SWIMMING

Athlete County Alexandre Ayala dePaula Large field Arthur Luiz Arruda Americo Large field Ivan Mateus Azevedo Martinotto Large field Eduardo Vieira Ferrari Maracaju Leonardo Seles Oshiro Large field Renan Okamoto Zagonel Large field Joao Pedro da Costa Vieira Large field Filipe John Large field

Technician: Durval Barbosa da Silva Filho (Campo Grande)

FEMALE TAEKWONDO

Athlete County Beatriz Fortunato Nunes Large field Yasmin Santos da Silva Large field

Technician: Fabio Ribeiro de Sena Costa (Campo Grande)

MALE TAEKWONDO

Athlete County Luan Gabriel de Jesus Carvalho sound Pedro Augusto Soares Preza sound

Technician: Genivaldo de Souza Rodrigues (Sound)

TABLE TENNIS

Athlete County Caroline Nunes Brito Large field Sarah Barbosa dePaula Large field Luiz Gustavo da Silva Menezes Large field Rodrigo Oliveira Dias Large field

Technician (female): Alessandro Alves de Lima (Ponta Porã)

Coach (male): Ricardo Luiz Chaim (Campo Grande)

BEACH VOLLEYBALL

Athlete County Natalia Lino da Silva Large field Julia Lima do Nascimento Large field Gabriel Henrique Santana Large field Pedro Paulo de Avila Giovani Large field

Technician: Samir Ismail Dalleh (Campo Grande)

WOMEN’S VOLLEYBALL

Athlete County Bruna Horn Dias Large field Ana Beatriz Arce Galhardo Large field Naiadny Ferreira Torres Large field Andressa Jordao dos Santos Large field Mariana de Souza Machado Aquino Large field Natalia Lino da Silva Large field Evelin Giovana Rios Villalba Ponta Porã Maria Eduarda Lopes Costa aquidauana Victory Batista Fetter Amambai

Technician: Samir Ismail Dalleh (Campo Grande)

MEN’S VOLLEYBALL

Athlete County Caio Yuzo Kokubum Large field Carlos Cesar Velasco Torqueti Large field Guilherme Lopes Martins Large field Danillo Santana Soria Large field Pedro Paulo de Avila Giovani Large field Felipe Jose de Oliveira da Silva Large field Carlos Eduardo dos Santos Goes Ponta Porã Rodrigo Yriel da Cruz Ponta Porã Marco Antonio Echeverria MP Ponta Porã

Technician: Vanessa Borges Soares (Campo Grande)

WRESTLING

Athlete County Luan Alves Cabral Large field Jose Luiz Prado Large field Heitor Arruda da Silva Large field Marciel Martinez Goncalves Large field

Technician: Agnaldo Pereira dos Santos (Campo Grande)



MS Delegation – Youth Games 2022 – 15 to 17 years old