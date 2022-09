Itupeva City Hall releases new schedule of ‘Operation Cata-Treco’

The Municipality of Itupeva, through the Secretariat of Infrastructure and Maintenance of the City, through the company Litucera Cleaning and Engineering, informs that ‘Operation Cata-Treco’ has a new schedule, starting next Monday (5).

Daytime collection – which takes place from Monday to Friday – starts at 7 am. Check out the full schedule below:

Monday (Route 1 and 6 – daytime):

Downtown, Vila Marchi, Parque Amarylis, Jardim São Vicente, Nova Itupeva, Jardim Primavera, Morada do Sol, Jardim Pérola, Residential Posse Nova, Residential Fazenda Serra Azul, Subdivision Ibi Aram I and II, Morro Alto, Subdivision Colinas Inhandjara, Jardim Alegre , Barão da Boa Vista, Terras de Santa Tereza and Reserva Santa Monica.

Tuesday (Route 2 and 7 – daytime):

Jardim Buriti, Jardim Samambaia, Jardim Alegria, Vila São João, São José, Jardim Arco-Íris, Jardim Primavera, Morada do Sol, Jardim Pérola, Jardim São Vicente, Jardim Itália, Outeiro das Flores, Chácara Santa Isabel, Residencial Alto da Boa View, Parque dos Cafezais I and II, Residencial Tosi, Residencial dos Lago I, Parque Santa Isabel and Residencial Green Park.

Wednesday (Route 3 and 8 – daytime):

Jardim Ana Luiza, Portal Santa Fé, Boa Esperança, Independência, Santo Antônio I and II, Rua Maria S. Lourençon, Santa Eliza, São José do Ribeirão, Parque dos Cafezais III, IV, V and VI, Ecopark, Jardim do Ribeirão I and II, Parque dos Resedas, Horizonte Azul I and II and Vila Aparecida (Quilombo).

Thursday (Route 4 and 9 – daytime):

Pacaembu I and II, Bairro da Chave, Jardim Cristiane, Calabró, Hortênsia, Tuiuty, Bairro da Mina, Laranjeira, Jardim Europa, Jardim Brasil, Girassol, Colinas de Itupeva, Colina do Japi, New Park Tennis, Parque das Videira, Residencial Roma , Gran Ville São Lorenzo, Condomínio Tarsila do Amaral I and II, Residential Paineiras and Jardim Alegre.

Friday (Route 5 and 10 – daytime):

Centro, Vila Marchi, Monte Serrat, Jardim Vitória, Nova Monte Serrat, Mexicano, Village Morro Alto, Residential Montes Claros, Chácaras do Guacuri and Residential Phytus.

The complete schedule of collection services can be consulted at:

https://itupeva.sp.gov.br/servicos/diversos/coleta-seletiva