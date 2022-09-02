Ferroviário creates channel on elections and publishes list of eligible members

In view of the upcoming elections, to define the new management that will lead Ferroviário in the triennium 2023-2025, the club’s marketing and communication department launches a new channel for direct contact with the member.
The e-mail eleicoes@ferroviario.com.br was created exclusively for this moment and will serve as a clearinghouse for the upcoming electoral process. All messages will be forwarded to the responsible sectors and duly answered, prioritizing clarity and popularization of information. Use and abuse responsibly!
The Call Notice should be published next Monday, the 5th, in a newspaper and on the club’s official website, with an Electoral Assembly scheduled for the 24th. However, already in advance, based on the principle of transparency and purpose , and providing more opportunities for participation in this important moment in choir life, Ferroviário publishes the updated list of suitable members.
Pursuant to Article 32 of the Bylaws, members of the redeemed, equity, contributor (supporting member) and founder categories will be entitled to vote and be voted on, in full enjoyment of their rights, even with their financial obligations to the club. In the case of patrimonial associates, a minimum of 06 full months of presence in the membership will be required. In the case of contributing members, that is, supporters, a minimum of 03 uninterrupted years of permanence in the membership will be required.
According to Article 33 of the Bylaws, candidates must register their slates by appearing at the club’s headquarters, with the signature of all its members, within a maximum period of 05 days from the publication of the Call Notice. The slates must contain a minimum number of 20 and a maximum number of 100 members, indicating among them the names of the candidates for President and Vice-President of the Deliberative Council and the President and Vice-President of the Executive Board.
ABDON PAULA NETO
ACRISIO COUTINHO COSTA
ADAILA MARIA RODRIGUES MOTA
ADALBERTO MARTINS GONÇALVES
ADERSON MAIA NOGUEIRA JUNIOR
ADRIANA BARP DE SOUZA
ADRIANA TORQUATO PEDROSA
AIRTON MAIA NOGUEIRA
ALBERT EULER PINHEIRO DE LIMA
ALDECI SALES DA COSTA
ALESSANDRA OSUGI CAVALCANTE DE ALENCAR
ALEXANDRE MELLO KARBAGE
ALEXSANDRO FREITAS DE LIMA
ALFREDO LIMA
ALUISIO RODRIGUES SOUSA
ALYSSON EMANUEL LEITE PEREIRA
ANA PAULA BARROS LEAL MONTEIRO
ANA VALÉRIA DA SILVA RIBEIRO
ANDERSON DE PAIVA PINHEIRO
ANDERSON W. DOS SANTOS SAVOIA
ANDRÉ BARREIRA RODRIGUES
ANDRE DE SOUSA ANDRADE
ANDRÉ GONÇALVES VIANA
ANDREA ALICE GARCIA RÊGO FERRAZ
ÂNGELO HENRIQUE LOPES DA SILVA
ANTONIA IRLENILDA ARAUJO PEREIRA
ANTONIO AIRTON MOURA COELHO
ANTÔNIO CARLOS DE FREITAS SOUZA
ANTONIO CARVALHO DO NASCIMENTO
ANTONIO EDUARDO ALENCAR DE BESSA
ANTONIO JOSE ALEXANDRE DE SOUSA
ANTONIO LOPES FILHO
ANTONIO MANOEL XAVIER ALVES
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS SILVA
ANTÔNIO NEVES PEREIRA
ANTONIO NOGUEIRA MAIA
ANTONIO ROBERTO OLIVEIRA DE SOUZA
ANTONIO SÉRGIO GUEDES DE SOUZA
ARI GOMES SOARES JÚNIOR
ARMANDO SEVERE DESESSARDS
ARNOLDO PARENTE LEITE BARBOSA
ARTHUR BASTOS VIANA
ARTHUR BOIN
ARTHUR FERRAZ RIBEIRO JÚNIOR
AURÉLIO DE ARAÚJO PEREIRA
AUREMIR CYPRIAN
AUZUIR RIPARDO DE ALEXANDRIA
BENEDITO EDMAR SILVA
BRUNO TORQUATO PEDROSA
CAETANO DE PAULA BAYMA
CARLOS A. NUNES RODRIGUES
CARLOS ADRIANO DE ARAUJO GURGEL
CARLOS ALBERTO ANDRADE LIMA
CARLOS ALBERTO GOMES MESQUITA
CARLOS ALBERTO LOPES PONTE
CARLOS AUGUSTO NUNES RODRIGUES
CARLOS AUGUSTO TREVIA
CARLOS CARNEIRO BRIDGE
CARLOS CESAR TEIXEIRA ALBUQUERQUE
CARLOS CLAYTON TÔRRES AGUIAR
CARLOS EMMANUEL GARCIA
CARLOS FABRICIO GOMES CAMELO
CARLOS MAGNO DE FREITAS CLEMENTINO
CARLOS ROBERTO DO VALE
CÁSSIO PINHEIRO CACAO
CELSO FREIRE DE OLIVEIRA
CHARLES MULLER MONTEIRO DE NOGUEIRA
CHARLES ROBSON GOLDEN DE MACEDO
CHARLES TOMAZ FERREIRA
CIRO AUGUSTO MOTA MATIAS
CLÁUDIA JEANE MAIA BARRETO
CLAUDIO BARROS AVELAR
CLETON JUNIOR
CLÍSTENES J. DE FREITAS CLEMENTINO
CLOVIS MAPURUNGA
CRISTIANO DE OLIVEIRA SANTOS
DANIEL PASSOS MARTINS
DANIELA FALCON
DAVID JONATHAN BORN OF OLIVEIRA
DIEGO FERREIRA PONTES DE MELO
DIEGO RODRIGUES
DIEGO VERAS CHAVES
DOMINGOS SÁVIO MORAIS FERREIRA
EDER ANDRE DE AGUIAR FILHO
EDER CAVALCANTE RODRIGUES
EDER MACHADO
EDIVALDO DOS SANTOS CARDOSO
EDMILSON ALVES JÚNIOR
EDUARDO DE LIMA MEDEIROS SILVA
ELBA ANTARES SOUTO DE AMORIM
ELIOMAR CORDEIRO ALVES
ELIOMAR COSTA
EMANOEL AFONSO SOUSA MARTINS
BRAZILIAN OAK EMANUEL
ÉRICA GOMES FERNANDES VIEIRA
ÉRICO CAVALCANTE CAPIBARIBE
ERIVALDO BRITO
EVALZITA MARTINS FROTA BARROS
EVANDRO CAVALCANTE FERREIRA GOMES
FABÍOLA MORAIS AVELAR
FELIPE BOIN
FELIPE SANDERS ALBUQUERQUE
FÉLIX INÁCIO DA PONTE NETO
FERNANDO CESAR ALBUQUERQUE
FERNANDO FERNANDES
FERNANDO LOBO BEZERRA
FLAVIO ANDRE VIEIRA MONTE
FLAVIO ASSUNÇÃO CAVALCANTE
FLAVIO CAVALCANTE DE ALMEIDA JR.
FLÁVIO HENRIQUE MACEDO PINTO
FLAVIO JOSE CRAVEIRO CUNTO
FRANCIGLEUMA MARIA FROTA ARRAIS
FRANCISCO ALBERTO SILVA
FRANCISCO ALVES BRANDÃO
FRANCISCO ASSIS TELES NETO
FRANCISCO AUDISIO DIAS FILHO
FRANCISCO BARROS MACHADO NETO
FRANCISCO BATISTA DA SILVA
FRANCISCO CARLOS PEREIRA DE ANDRADE
FRANCISCO CHATEAUBRIAND ARRAIS LEITE
FRANCISCO CHATEAUBRIAND ARRAIS LEITE FILHO
FRANCISCO CLAUDIONOR
FRANCISCO CORDEIRO VIANA
FRANCISCO ELIEZER PETRI FEITOSA
FRANCISCO EUDES CLEMENTINO
FRANCISCO EVALDO FERREIRA LIMA
FRANCISCO FABIO DE ANDRADE ABREU
FRANCISCO FÁBIO SILVA SOUZA
FRANCISCO FREITAS DA SILVA
FRANCISCO FROTA NETO
FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA
FRANCISCO HELCIO VIDAL
FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA
FRANCISCO JORGE DOS SANTOS ALVES
FRANCISCO JOSÉ FLORENCIO BESSA DELFINO
FRANCISCO JOSÉ FREIRE RODRIGUES JR.
FRANCISCO JOSÉ LIMA DE ALAVINA
FRANCISCO JOSE TELES DE SANTANA
FRANCISCO JOSIMAR DE CARVALHO
FRANCISCO LUCAS MEIRELES DA MOTA
FRANCISCO MARCOS LEITÃO CUNTO
FRANCISCO MONTE
FRANCISCO NAZARENO AVELINO
FRANCISCO NECÍZIO SALES SAMPAIO
FRANCISCO PEREIRA ROSEO
FRANCISCO ROBÉRIO DE SOUSA JUNIOR
FRANCISCO ROBERIO OLIVEIRA DE SOUSA
FRANCISCO RODRIGUES VASCONCELOS
FRANCISCO VALMIR ARAÚJO
FRANCISCO WILLIAM BRAGA ROCHA
FRANK MARTINS TAVARES
FRED HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA
GENARIO ALVES DOS SANTOS
GEORGE FREDSON SOUZA MARTINS
GERMANO GEORGE MESQUITA
GILBERTO FERNANDES
GILDEZIO SANTANA LIMA
GILSON DA CUNHA LOUREIRO
GILSON MELLO LEAL
GLADSTONE AMARO MEDEIROS
GLÁUBIO DE CASTRO LEITE
GLAUCO BOSCO GUEDES HOLANDA
HOLANDA GLAUCO
GUSTAVO ADOLFO PEREIRA DA SILVA
GUSTAVO BARREIRA RODRIGUES
GUSTAVO DE SOUSA SANTOS
HAMILTON FARIAS
HARLEY SABÓIA CORREIA LIMA
HEDILBERTO PARENTE ARRAIS
HERALDO CARNEIRO DA CUNHA
HILDELGARDO VIANA DA SILVA
HILTON RAULINO FERREIRA
HIRAM DA SILVA PONTES
IANAK RODRIGUES DE ALENCAR
IGOR DE SOUSA ALVES
IRENICE MARTINS DOS SANTOS
ISMAEL DE OLIVEIRA BRAZILIAN
ÍTALO JOSÉ BRÍGIDO COELHO
IVALDO ANANIAS MACHADO DA PASSÃO
JADER LAMB OAK
JANETE FREIRE BRUNO GARCIA
JAQUELINE DAMASCENO MENDONÇA
JEFFERSON PEIXOTO DO CARMO
JÉSSICA CARLOTA ARAÚJO
JOÃO ADRIANO LOPES CUSTÓDIO
JOÃO ALBERTO TEIXEIRA
JOÃO BATISTA SALES DE ARAÚJO
JOÃO CARLOS ROCHA ARANHA
JOÃO COSTA DO NASCIMENTO
JOÃO DE OLIVEIRA BERNARDO
JOÃO JORGE BRUNO DE PONTES
JOÃO JORGE LEANDRO SANTOS
JOÃO MARCELO CAMINHA DE SOUSA
JOÃO PAULO BARROSO TAVARES
JOÃO VICENTE AUGUSTO AGUIAR
JONE BRAZIL
JONE WILSON SILVA
JORGE FERNANDES
JORGE SARAIVA DE AMORIM
JOSE ADALBERTO LOPES GONÇALVES
JOSÉ AIRTON DE OLIVEIRA
JOSÉ ALCI NORBERTO
JOSÉ ALEX BRAGA SINFRONIO
JOSÉ ANASTÁCIO DIAS NETO
JOSE ARIMATEIA LIMA BARROS JUNIOR
JOSE CÍCERO BELARMINO
JOSE DAVID DE ASSUNÇÃO
JOSE DE RIBAMAR PINTO SOARES
JOSÉ JALMI TELES MONTEIRO FILHO
JOSÉ MAIA DA SILVEIRA
JOSÉ MARIA CAVALCANTE FILHO
JOSÉ MARIA COSTA
JOSÉ MARIA COSTA FILHO
JOSÉ MARIA DE CARVALHO
JOSE MARIA FREIRE
JOSE N. ROBSON FACANHA DE MORAIS
JOSÉ NARCELIO BARROS
JOSE NARCELIO FARIAS LIMA
JOSÉ NARCÉLIO FARIAS LIMA JR.
JOSE NEWTON PEREIRA FILHO
JOSÉ REGO FILHO
JOSE ROLDÃO DA SILVA
JOSÉ ROSA FILHO
JOSÉ RUFINO DA SILVA NETO
JOSÉ TABOSA DE LIMA NOGUEIRA
JULLIANY NAYARA SIEBRA DE LIMA
JURACY DE OLIVEIRA AMORIM
JURANDI JUNIOR
KELTON RIOS DE LIMA
KLEVISSON BEZERRA DE OLIVEIRA
LARA ARAGÃO BARROSO
LAURO BARBOSA DA SILVA
LAURO BRÍGIDO GARCIA NETO
LOYAL MOTA FILHO
LEONARDO MONTEIRO ALMEIDA
LIDUÍNA DE ALBUQUERQUE ROCHA E SOUSA
LÍVIO LOBO FERNANDES VIEIRA
LUÃ RODRIGUES LOPES
LUCAS DE CASTRO PAMPLONA
LUCAS SAVOIE
LUCIANA MONTEIRO PONTE
LUIZ ALEX DO NASCIMENTO PESSOA
LUIZ ANTONIO DUARTE MONTE
LUIZ AUGUSTO NOGUEIRA MONTEIRO
LUIZ CLAUDIO ARAUJO SOARES
LUIZ OL FERNANDES VIEIRA
LYANA M. FRANÇA DA COSTA RIBEIRO
MANOEL PEREIRA DE MORAIS FILHO
MARCELO ARAUJO GOMES
MARCELO CARNEIRO CAETANO
MARCELO FLORENCE DELFINO
MARCELO MARTINS DE SOUZA
MARCIO ANDRE DE MELO GOMES
MARCIO DE ALCANTARA LEITAO
MARCOS AUGUSTO FARIAS COSTA
MARCOS FLÁVIO HOLANDA ROCHA
MARCOS FLAVIO MARTINS DE SOUZA
MARCOS PAULO COSTA DO NASCIMENTO
MARCOS VINICIUS CRAVEIRO CUNTO
MARCUS PAULO VIANA SARAIVA
MARCUS VINICIUS RODRIGUES DA CUNHA
MARIA AUCELIA CARDOSO DOS SANTOS
MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEIRO PONTE
MARIA DA GRAÇA BARRETO DE PONTES
MARIA HELENA TEODORIO VIDAL
MARIA MABLE DIOGENES CABRAL
MARIA NOEMI FERREIRA GADELHA
MARIA NORMA NOGUEIRA MONTEIRO
MARIA RAIMUNDA PEREIRA ALVES
MARNO MENEZES DE CARVALHO
MATEUS DE AZEVEDO BERNARDO DAMASCENO
MATHEUS CORDEIRO FÉLIX
MAURÍCIO CABRAL
MAURO CARMÉLIO SANTOS COSTA JÚNIOR
MAURO CARMÉLIO SANTOS COSTA NETO
MAXIMILIANO PEREIRA DE OLIVEIRA
MERCIO PERRIN
MOACIR FERNANDES RUIVO
MOACIR PEREIRA LIMA
MUCIO ROBERTO ALVES PEREIRA
NASARENO DA SILVA SANTOS
NERTAN CARLOS GURGEL FILHO
NILTON RAMOS
ODIVAL FRANCISCO BATISTA LIMA
ORCETTI MONTEIRO FILHO
OTAVIO CAVALCANTE CHAVES
OTÁVIO CAVALCANTE CHAVES FILHO
OTAVIO NOGUEIRA BALZANO
OTO SOARES DE OLIVEIRA
PAOLA GIULIANA LIMA DE ARAÚJO
PAULO CÉSAR MONTEIRO
PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO
PAULO NILO MONTE DÓRIA
PAULO SÉRGIO SANTOS DE OLIVEIRA
PEDRO BASTOS GUIMARÃES
PEDRO BRUNO AMORIM AND VASCONCELOS
PEDRO EWERTON DE MEDEIROS COMARU
PEDRO HENRIQUE DA SILVEIRA LIMA
PEDRO HENRIQUE FRANCO DE CARVALHO
PEDRO MARCOS DE OLIVEIRA
RAFAEL LINARD AVELAR
RAFAELE GOMES CAVALCANTE
RAIMUNDO GOMES RIBEIRO JÚNIOR
RAIMUNDO MACEDO PINTO JR.
RAIMUNDO NONATO CARNEIRO TAVARES
RAIMUNDO RODRIGUES
RANIERE SOUSA
RAUL DE MOURA ALMEIDA
REGINA LUCIA LOUREIRO DE QUEIROZ
REGINALDO COSTA DE MARIA
RENAN CAJAZEIRAS MONTEIRO
RENATO MARTINS LEITÃO
RENNER CAJAZEIRAS MONTEIRO
RICARDO SARAIVA BARBOSA
RICARDO VERAS BRAGA
ROBERTO CÉSAR PEREIRA LIMA
ROBERTO GUIDO SANTOS PAIVA
RODERICO PESSOA BRAGA
RODGER RANIERY HOLANDA COSTA
RODRIGO CHASTINET BRAGA
RODRIGO PAULINO DE MAGALHÃES
ROGÉRIO BANDEIRA
ROGÉRIO DOS SANTOS FONTENELE
ROGERIO FATORI DOS SANTOS
RUI LEITE BARBOSA FILHO
RUI LEITE BARBOSA NETO
RUY DO CEARÁ
SAMUEL CUNHA DE OLIVEIRA
SAMUEL RACHID DE VASCONCELOS
SANDRO DE CASTRO MENDONÇA IANNINI
SANDRO SALGUEIRO RODRIGUES
SARAH DE CARVALHO CAVALCANTE
SAULO RIBEIRO
SEBASTIÃO CORDEIRO OLIVEIRA JR.
SERGIO LIBORIO ALENCAR
SÉRGIO MOTA RÔLA
SILVANA SABÓIA CORREIA LIMA
SILVIA REJANE SOUSA DE OLIVEIRA
SILVIO CÉSAR FERREIRA PASSÃO
SIMPLÍCIO ALVES DE LIMA
SOLIMAR LUIS ROSSINI
SOLON BATISTA GONCALVES
SUITBERTON PRADO MARQUES PINHEIRO
TANCREDO LOPES
TANIA MENEZES
THEOGENES MARTINS
THALES ELIAS MOURA
TOBIAS VALENTIM DE MACEDO NETO
VALDEMAR MOURA NETO
VALDEMAR NOGUEIRA PESSOA
VALDIR QUEIROZ SAMPAIO
VANDERLEI THEISEN
VANDERLEY FARIAS PEDROSA
VICENTE SILVA FURTADO
VICTOR HUGO FRANCO PASSÃO
VICTOR RIBEIRO LEITÃO
VILEMAR RODRIGUES
VINICIUS FRANCO
VITOR BORGES MONTEIRO
WALDIR SOARES DE SOUZA FILHO
WASHINGTON JOSÉ LIMA DA SILVA
WILLIAM DE ARAÚJO
WLADIMIR LENINE LOPES OLIVEIRA
YAN DE ANDRADE COSTA
YVAN VIANA MOREIRA FILHO
ZELITO LEITE CAMPOS FILHO