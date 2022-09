Tricolor is champion of the Junior Celebrities Swimming Circuit

Fluminense was champion of the V Round of the Circuito Celebridades Mirim de Natação, played last weekend (3/9 and 4/9) in the swimming pool at the club’s headquarters, in Laranjeiras. To guarantee first place in the competition, the Tricolor team, made up of 73 swimmers, scored 3,363 points. Flamengo, in second place, had 1,854 points, and Marina Barra Clube, third, had 1,407.

In the Petiz category, Fluminense won second place. With 38 athletes and teacher Tamiris, Tricolor scored 2,418.50 points, behind only Flamengo, with 3,665.

Check out the names of the 111 athletes who represented Fluminense in the V Round of the Circuit Celebridades Mirim and Petiz:

Pre child and child 0

Feminine

– Gabriela Mannarino

– Victory Verol (Marcelo)

– Fernanda Mannarino

– Isabelle Duarte

– Marina Nuti

– Luiza Assunção

– Beatriz Ribeiro

– Joana Eiden

– Gabriela Amaral

Male

– Igor Gomes

– Guilherme Volpato

– Augusto Abilio (Marcia)

– Miguel Arteiro

– Bernardo Karfunkelstein (RKF)

– Antonio Rega

– Rafael Braga (D&R)

– Arthur Aizman

Child 1

Feminine

– Lyara Marques (JTC)

– Alice Guimaraes

– Mariana Barros

– Maria Flores

– Helena Mesquita

– Rafaella Paulino

– Laura Moyses (D&R)

– Olivia Romero

– Maria Clara Martins

– Camila Sudre

– Alice Luna

– Sofia Rosas

Male

– Filippo Burlamaqui

– David Breder

– Pablo Freitas

– Matheus Curtis

– Joaquim Tolentino

– Eduardo Sardinha

– Emanuel Vidal

– Theo Nogueira (D&R)

– Benício Catapreta

– Miguel Medeiros

Child 2

Feminine

– Maria Eduarda Amorim

– Alice Morato

– Rafaela Coelho

– Mariah Lopes (D&R)

– Ana Julia Macedo (JTC)

– Yasmin Vitória (JTC)

– Clara Vaz

– Yanne Vallim

– Mai Suzuki

– Barbara Curtis

– Isabela Modenesi

– Helena Arteiro

– Clara Pesce

– Laura Volpato

– Juliana Turano

– Beatriz Martinelli

– Mainá Diniz (D&R)

– Jennyfer Assuncao

– Bianca Freitas

– Antonia Borges (D&R)

– Alice Coelho

Male

– Daniel Capelinni

– Tomás Carvalho

– Enrique Masa

– Joao Gabriel Giambroni

– Gustavo Claussen

– Gabriel Balinsky

– Miguel Lago (JTC)

– Lucca Bragatto (JTC)

– Arthur Franco

– Arthur Pacheco (JTC)

– Pedro Lisbon

– David Leitao

– João Bernardes

petiz

– Filipa Kessler

– Kauany Zomer

– Carolina Guerra

– Carolina Azevedo

– Giovanna Duarte

– Nataly Fernandes

– Maria Eduarda Nogueira

– Mariana Simon

– Carolina Higa

– Giovanna Cosenza

– Tony dos Santos

– Thomas dos Santos

– Tito Russo

– Joao Vitor Vilas Boas

– Joao Pedro France

– David Roberto Ribeiro

– Pedro Lapa

– Bernardo Lapoente

– Guilherme Fuly

– Matheus Neves

– Pierry Fernandes

– Isabella During

– Julia Thomaz Benevides

– Ana Raquel Mota

– Ravy Pires

– Gabriel Sarandi

– Carlos Gustavo Beralde

– Hector Clemente

– Maysa Malheiros

– Deborah Mel Ribeiro

– Manuela Costa

– Catarina Queiroga

– Daniel Muller

– Marina Louzada

– Bruno Moredo

– Lucca Braga

– Vinicius Lima

– Nina Lage