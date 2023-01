The audience of the 2022 World Cup matches • Television • Teleguided

Teleguiado presents in this post the ranking of the most watched games of the 2022 World Cup.

The averages below take into account the entirety of each broadcast, not just the rolling period.

The indices refer to Greater São Paulo, the region most valued by advertising agencies.

GENERAL RANKING

1. Brazil x South Korea: 46.5

2. Brazil x Serbia: 44.8

3. Brazil x Cameroon: 44.3

4. Brazil x Switzerland: 43.5

5. Brazil vs Croatia: 42.9

6. Argentina vs France: 30.1

7. Portugal x Uruguay: 28.6

8. Spain vs Germany: 28.2

9. Qatar v Ecuador: 27

10. Argentina vs. Mexico: 25.7

11. Argentina vs Croatia: 24.7

12. Argentina v Netherlands: 24.5

13. Portugal v Ghana: 23.5

14. Portugal vs Switzerland: 22.2

15. England v Senegal: 21.8

16. Argentina vs Poland: 21.7

17. Croatia v Canada: 21.7

18. Argentina v Australia: 21.3

19. France v Poland: 21.1

20. France v Morocco: 20.9

21. Croatia v Japan: 20.5

22. France v Australia: 20.4

23. France v Denmark: 20.1

24. England v France: 20.1

25. Belgium v ​​Morocco: 19.7

26. Wales v USA: 19.1

27. England v USA: 19

28. Costa Rica v Germany: 18.5

29. Morocco v Spain: 18.3

30. Morocco v Belgium: 17.4

31. England v Wales: 17.4

32. Netherlands v Senegal: 17.2

33. Ghana v Uruguay: 17.1

34. Spain v Costa Rica: 16.7

35. South Korea v Ghana: 16.7

36. Portugal vs Morocco: 16.2

37. Netherlands v Ecuador: 16.1

38. Argentina vs Saudi Arabia: 15.9

39. Mexico vs Poland: 15.8

40. Uruguay v South Korea: 15.8

41. Netherlands v USA: 15.6

42. France v Tunisia: 14.9

43. Poland v Arabia: 14.8

44. Germany v Japan: 14.5

45. Netherlands v Qatar: 14.4

46. ​​Croatia v Belgium: 14.3

47. Denmark v Tunisia: 14.2

48. Morocco v Croatia: 14.1 (2nd stage)

49. Morocco v Croatia: 12.8

50. Switzerland v Cameroon: 12.8

51. England v Iran: 12.4

52. Qatar v Senegal: 12.3

53. Serbia v Cameroon: 12

54. Tunisia v Australia: 11.8

55. Japan v Costa Rica: 11.4

56. Wales v Iran: 10.4