SuperaRJ: City hall invites program beneficiaries to receive their cards

200 beneficiaries still haven’t picked up the card that gives access to the benefit
The Municipality of Teresópolis, through the Secretariat for Social Development, calls upon beneficiaries of the SuperaRJ state program, who have not yet received their respective cards, to withdraw them as soon as possible. The service takes place in the Single Registry sector, located in the CRAS Alto building (Rua Nilza Chiapeta Fadiga, nº 190, Várzea), next to the old Sudamtex factory, from Monday to Friday, from 9 am to 3 pm.
SuperaRJ is the minimum income emergency aid of the State Government of Rio de Janeiro. It is intended for families with an income equal to or less than R$200 per person, with data updated in the Single Registry, and for unemployed workers who received up to R$1,501 and have lost their job as of 03/13/2020. The Program also offers credit of up to R$50,000 to the self-employed and micro-entrepreneurs.
Check the list of people covered by the program, but who have not yet withdrawn the card:
ADRIANA DOS SANTOS MADRIAGA
ADRIANO SILVA DOS SANTOS
ADRIELE ROFINO FREDERICO
AGATHA THIERLIENE DOS SANTOS SILVA
ALICE DOS SANTOS LACERDA CESARIO
ALOISIO NUNES DE SOUSA
AMANDA NOGUEIRA DE SOUZA
ANA BEATRIZ DA SILVA SOARES
ANA BEATRIZ RODRIGUES RIBEIRO
ANA CAROLINA CAVALCANTI SILVA DA PAZ
ANA CAROLINA DA SILVA KAPPS
ANA CELIA SILVA SANTOS
ANA CLAUDIA RODRIGUES BRAGA
ANA JULIA SOARES ESPERIDIÃO
ANA LUIZA DA SILVA
ANDREA SILVA VERDUGO
ANGELICA SANTOS DA SILVA
ANTONIO CARLOS DA SILVA MOURA
ANTONIO DA SILVA PENA
ANTONIO GONÇALVES DE SOUZA
ANTONIO LUIZ DE SOUZA
ARTUR MARTINS ESTEVES LEITE
AVENIR RODRIGUES FURTADO
BRUNA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO
BRUNA DA SILVA MARQUES
BRUNA VITORIA EUSEBIO ALVES MOTA
BRUNNA MARQUES RODRIGUES
BRUNO CORREA GOMES
BRUNO DOS SANTOS FABRICIO
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA
BRUNO RODRIGUES BENTO
CARINA DE ALMEIDA BARCELOS
CARLOS HENRIQUE DE JESUS SIQUEIRA
CARLOS JOSÉ ROSA DA SILVA
CARLOS WILLIAN DE ALMEIDA
CASSIANE DE ALMEIDA LINHARES
CATIA MARIA DA SILVA
CELINA EMILIA DE MATTOS
CENI PEREIRA CARDOSO
CLAUDENIR FRANCISCO RODRIGUES
CLAUDIA DE REZENDE LIMA
CLAUDINEIA VEIGA TAYT SOHN
CLAUDIO MOTA ROLDAO DE OLIVEIRA
CREUZENIR MEDEIROS DA SILVA
DANIEL ALVES DA COSTA BARBOSA
DANIELA DE AGUIAR TAYT SOHN
DANIELA DOS SANTOS OLIVEIRA HENRIQUE
DANIELE SILVA DE JESUS
DANILO BARROS MALHEIROS
DAYENE DA CUNHA ALVES
DEBORA ESTEVES DA COSTA DE OLIVEIRA
DENILSON FIDELIS BARROSO
DOUGLAS OLIVEIRA SILVA
EDUARDA MEDEIROS DE ANDRADE
EDUARDA MORAES GARCIA
EDUARDO PEREIRA GALVÃO DA SILVA
ELAINE GOMES DE AZEVEDO
ELIANA CANTO DE AMORIM
ELIO MENDES DE SOUZA
ELISANGELA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO
ELISVANY DA SILVA CONCEIÇÃO
ELIVAN MARQUES DE ARRUDA
ELOA COIMBRA FERREIRA
ERICA RIBEIRO SOUZA DA SILVA
EROTILDES BASTIDES DE SOUZA
FABIANE SIMEÃO DA SILVA
FABIANO DA SILVEIRA GALLO
FABIO DA SILVA FARIA
FABIOLA AMARAL CORREA
FABRÍCIA ROCHA DA SILVA
FELIPE DE LIMA TIENE (CREAS)
FERNANDA DA SILVA KIMUS
FERNANDO LUIZ BANDEIRA GOULART
GESIANE MARCULINO DAS NEVES
GILSIMAR SOARES BARROSO
GUILHERME FONSECA DOS SANTOS
HOSANA DA COSTA SILVA
HUGO LEONARDO MATOS LUIZ
IRENEU MANOEL DA SILVA
ITEVALDO RIMAS
IVANIR MARIA DE LIMA
IVO ANTONIO DA ROCHA
JANIELE BENTO DA SILVA
JAQUELINE ALVES DA SILVA
JEFERSON SILVA DE SOUZA
JEFFERSON CARLOS DE ARAUJO
JEFFERSON RODRIGUES LEANDRO
JENIFFER COELHO DE OLIVEIRA
JENNEFER RODRIGUES DIAS
JENNIFER AQUINO SANTOS
JESSE GASPAR SOARES BARBOSA
JESSICA PEREIRA BARBOSA
JOANA FERNANDES DAMAZIO
JORDAN SANTOS BARBOSA
JORGE DA SILVA QUINTANILHA
JOSE ASSIS CHAVES ANDRADE
JOSE CAIQUE DA COSTA MACIEL
JOSE CARLOS DE SANTANA
JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA
JOSE VIANA DA SILVA
JOSELANE CARVALHO DAS NEVES
JOSUÉ PINTO DE SOUZA
JOSÉ AILTON EMPLOYEE
JOSÉ PIEIDADE DE SOUZA
JOÃO CARLOS ALMEIDA CASTRO
JOÃO GUILHERME DA CONCEIÇÃO BARBOSA
JOÃO MARCELO PIRES DE CARVALHO
JOÃO PAULO PINHO BERTOLOTO NOGUEIRA
JUCIARA BARROS RESENDE FERREIRA
JULIA GOBBI BIONI
JULIANA COELHO BARBOSA ANDRADE
JULIANA DA SILVA
JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA
JULIO CESAR MATHIAS DE AGUIAR
KARINNA LOPES DA SILVA
KAROLINE REZENDE DA SILVA
KAROLINE ROSA FONSECA MARTINS
KAYLANE DO NASCIMENTO DE SOUZA
KELLY CRISTINA FERREIRA DA SILVA
LARISSA DA SILVA FARIA
LARISSA SILVA REIS FERREIRA
LAURA FABIANA GUERRA MARIANO
LEONARDO DIAS GOMES
LETICIA FACÃO DA SILVA
LETICIA RAMOS MARQUES
LETÍCIA DA CONCEIÇÃO VARGAS DA SILVA
LISLAINE TELES DE SEQUEIRA
LOMIR MEDEIROS DA SILVA
LORENA DE CARVALHO MAGALHÃES
LUANA DE SOUZA HONORATO
LUANA FITTIPALDI ANDRE
LUANA GOMES DA SILVA
LUANA PIMENTEL BRAZ
LUANA RAMOS GUIMARÃES
LUANA RODRIGUES
LUCAS DA SILVA BARRETO
LUCAS HENRIQUE FERREIRA SANTOS
LUCAS VENTURA BARBOSA
LUCIANA DE ANDRADE NASCIMENTO
LUCIANA SILVA DE ARAUJO
LUIZ CLAUDIO BRANCO DE MEDEIROS
MANOEL ANTONIO DA COSTA
MANOEL GERALDO DE PAULA
MANUEL DE SOUZA CRUZ
MARCELA FARIAS DE ANDRADE
MARCELO DA SILVA
MARCELO GOMES CORREA
MARCIA CORREA TEIXEIRA
MARCIA LUCIA DE OLIVEIRA
MARCILEIA DA SILVA FERNANDES
MARCO ANDRE DE AZEVEDO SILVA JUNIOR
MARCO AURÉLIO CAMPOS VIDAL
MARCOS ANTONIO SEQUEIRA DE AGUIAR
MARCOS GOMES FERREIRA
MARCOS PAULO MIGUEL DOS REIS
MARCUS ALEXANDRE ABREU DE ASSIS
MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA
MARIA DE LOURDES NATALINO DA SILVA
MARIA EDUARDA PIRES BESSA
MARIA EDUARDA SILVEIRA CAETANO ARRUDA
MARIA FERNANDA MOZER LOBO
MARIA HELENA MOREIRA DA COSTA
MARIA JULIA CARVALHO DOS SANTOS
MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
MARIA VITORIA DE SOUZA ROCHA
MARISOL MACEDO DOS SANTOS
MARIZA QUINTEIRO REBELO
MARLON CORREA DA SILVA
MARTA MARTINS BRAGA
MATTHEW OF JESUS
MATEUS ROCHA LAURINDO
MATHEUS KAUA ROCHA DE LIMA
MAXIMIRA DA SILVA
MAYARA MOREIRA DA ASSUNÇÃO
MOISES JACINTO DOS SANTOS
MONICA DA SILVA MOREIRA DUTRA
MONICA DE ALMEIDA LOPES DALLIA
NATALIA MARTINS DE OLIVEIRA
NATELIN MOURA BARBOSA
NATHIELI DA SILVA DE ALMEIDA
NEIDE DE ARAUJO GALLO DA SILVA
NEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA
NELZA DA SILVA CUNHA
NILMA CANDIDO DE PAULA
NOEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA
NOEMIA DE MEDEIROS SILVA
PALOMA GREGORIO SOARES
PAOLA LEONI MARY CAMPOS
PAULA CRISTINA SEGRETO DA COSTA
PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
PAULO MATHEUS DA CUNHA MARTINS
PEDRO LUCAS DA SILVA COSTA
PRISCILA LIMA DE ARAUJO
RAFAEL CALIXTO SANTOS
RAFAEL SILVA
RAFAEL SILVA DA CONCEIÇÃO
RAFAELA DE OLIVEIRA SOARES
RAFAELA DO VALLE SANTOS
RAIANE GOMES CUNHA
RAISSA ALVES OLIVEIRA
RAPHAEL DE SOUZA COUTO
RAPHAEL BRIDGE RABELLO
RAPHAELLA DE SOUZA MONTEIRO TSELIKAS
RAQUEL SANTOS MACHADO
REBECA GONÇALVES NASCIMENTO
REINALDO DOS SANTOS (CREAS)
ROBSON GONÇALVES DA ROCHA
RODRIGO CARMO DA SILVA JUNIOR
RODRIGO DA SILVA ALDEIA
RODRIGO DE OLIVEIRA
RODRIGO MEDEIROS GALLO
RODRIGO PONTE RABELLO
RODRIGO RIBEIRO MENDES (RIO DAS OSTRAS)
ROMILDO DE MELLO FERREIRA
ROSANA CASTILHO
ROSANE MARIA PEREIRA
ROSANGELA ALVES MUNIZ
ROSANGELA VIANA FERNANDES
ROSELI SILVA MATEUS
SABRINA GOMES AGOSTINHO
SAMANTHA PEREIRA CORDEIRO
SAMARA DA SILVA ANDRADE
SANDER MARTINS DE FREITAS
SANDY MAGALHÃES PINHEIRO
SARA DOS SANTOS DA SILVA
SIDNEI SOARES LIMA
SIDNEIA DOS SNATOS FONTAINHA CUNHA
SILAS LOURENÇA DE OLIVEIRA
SILVIO DE SÁ
SIMONE SOUZA RESENDE
SONIA MARIA DA SILVA DA ROCHA
STELLA DA SILVA PEREIRA
SUSANA FERNANDES DE FRANCO
TAINA MELLO CORREIA
TAINARA RESENDE DA SILVA
TAIS DE JESUS PEREIRA SOARES
TANIA MARIA DA SILVA
TAYLANE ALVES PINTO
THIAGO FISCHER DA CONCEIÇÃO
VALDECI PENA DE MELO
VERA LUCIA VIEIRA
VERA ROSA DE SOUZA
VICTOR DOS SANTOS VENTURA
VICTOR SOARES CAMACHO
VINICIUS FERREIRA DA SILVA
VINICIUS FERREIRA VAN DER HAAS
VINICIUS RODRIGUES DE LEMOS
VITOR DA SILVA DAMAZIO
VITOR MEDEIROS DA SILVA
VITORIA LOPES SOUZA SARZEDAS
WALACE BRITO (CRAS)
WANDERLEI DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO
WELLINGTON DA ROSA OLIVEIRA
WELLINGTON FARIAS DE ASSIS
WELLINGTON FERREIRA CUNHA
WILLIAM PEREIRA CABRAL
WILSIMARA ESTEFANNI DA SILVA SCHELK
YAN ROCHA DE OLIVEIRA
YASMIN CARMEN DE JESUS SANTOS
YASMIN MOURA ARAUJO